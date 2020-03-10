 ألمانيا.. محاكمة ″معالج روحاني″ تسبب في وفاة امرأة فلسطينية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا.. محاكمة "معالج روحاني" تسبب في وفاة امرأة فلسطينية

بدأت في العاصمة الألمانية برلين وقائع محاكمة أربعة أشخاص يُعْتَقَد أنهم عذبوا امرأة باستخدام الماء المالح بدعوى طرد الأرواح الشريرة ما أسفر عن موتها.

بدأت في برلين وقائع محاكمة أربعة أشخاص يُعْتَقَد أنهم تسببوا في وفاة امرأة بدعوى طرد الأرواح الشريرة. (صورة رمزية)

بدأت في برلين وقائع محاكمة أربعة أشخاص يُعْتَقَد أنهم تسببوا في وفاة امرأة بدعوى طرد الأرواح الشريرة. (صورة رمزية)

شرعت محكمة ألمانية اليوم الاثنين (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) في فتح ملف وفاة امرأة (نسمة أ.) تبلغ من العمر 22 عاما لقيت مصرعها في جلسة "لطرد الأرواح الشريرة".

ويتهم الادعاء كل من زوج المجني عليها (وجدي ح.) ووالده (محمد ح.) ووالدته (وداد أ.) "معالجا روحانيا إسلاميا" (حجة مازن ك.) بإلحاق أذى بدني مشترك بالمرأة كان من تداعياته وفاتها. وبعد تلاوة صحيفة الاتهام، طالب أحد المحامين بتعليق المحاكمة بسبب جائحة كورونا، فوالد زوج الضحية قال إنه خائف على صحته، ومن المفترض تقديم تقارير طبية لطلبه. 

وبحسب شواهد التحقيق، فإنه يُعْتَقَد أن المرأة تم "علاجها" بجرعة ضارة بالصحة ومميتة من ملح الطعام المذاب في الماء بدعوى شفائها من العقم، حيث أنها لم ترزق بأطفال بعد مرور 4 سنوات على زواجها. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن السيدة المتوفاة من أصول فلسطينية جاءت إلى ألمانيا في سن الـ18 قادمة من لبنان، حيث لا يزال والديها يعيشان في إحدى مخيمات اللاجئين.

ويُعْتَقَد أن أقارب المجني عليها أجبروا المرأة على تناول العلاج المزعوم في الفترة بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى السابع من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، داخل مسكن في منطقة برلين- تمبلهوف اتباعا لنصيحة المعالج، الذي يطلقون عليه حُجَّة، وهي كلمة يستخدمها الأتراك مقابل كلمة شيخ بالعربية.

مختارات

تشهد موريتانيا على طريق الانتقال إلى العصر الحديث تطورا ملحوظا في مجالات عديدة، لكن مظاهر الماضي بكل أشكالها مازالت حاضرة وتجد رواجا واسعا حتى بين الشرائح الاجتماعية التي يفترض أن تكون حاملة بذور التطور في المجتمع.

يتزايد الطلب على الرعاية الروحية عبر الإنترنت يوما بعد يوم. فالكثير من الناس ممن يتجنبون لقاء الراهب، يحبذون إستخدام غرف الدردشة عبر الإنترنت للحديث عن همومهم. هذه الخدمة تقدمها كنائس عدة في ألمانيا وتحطيها بسرية مطلقة.

وأضافت جهات التحقيق أن المرأة كان يتعين عليها يوميا تناول لتر ونصف اللتر من الماء الممزوج بما يصل إلى 24 غراما من ملح الطعام. وأضاف المحققون أن أقارب المجني عليها كانوا يعرفون أنها لها تاريخ مرضي وأنها كانت تعاني عدوى حموية وقت الجريمة، وكانت المرأة قد رفضت في بادئ الأمر تناول الماء المملح بسبب طعمه، لكنها خضعت لإرادة المتهمين الذين قالوا لها إن هذا الماء "سيسهم في تطهير جسدها".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المرأة ظهر عليها علامات إعياء واضحة بعد وقت قصير من "جلسات الشرب"، مشيرة إلى تضرر القلب والدماغ والكلى على نحو متزايد بسبب الكمية الكبيرة من الصوديوم، حتى ماتت في المستشفى في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2015 بعد محاولات فاشلة لإعادة الإنعاش بعد إصابتها بانسداد رئوي وسكتة دماغية.

وسيتم عقد جلسة محاكمة في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ومن المنتظر أن يتم إصدار الحكم فيها في 18 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب بيلد. 

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:42

هل يطرد البابا فرانسيس الارواح الشريرة؟

مواضيع ذات صلة

Syrien Gefolterter Mann in Aleppo

ألمانيا: محاكمة متهمَين بارتكاب جرائم تعذيب في سجون الأسد 10.03.2020

حددت المحكمة الإقليمية العليا بكوبلنز الألمانية موعد أولى جلسات محاكمة سورييّن يقبعان بالحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب بسجون النظام السوري. وتعد المحاكمة "الأولى بالعالم" ضد أعمال التعذيب للحكومة السورية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  