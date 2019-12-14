ألمانيا - "كبسولة نوم" للمشردين لحمايتهم من برد الشتاء

يعاني المشردون في ألمانيا من عدم وجود مكان يستطيعون النوم فيه، خصوصاً في فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ما يمثل خطورة على حياتهم. خلال فصل الشتاء، سيتم اختبار نموذجين أوليين لـ"كبسولة أولم"، وهي أشبه بغرفة صغيرة من المفترض أن توفر للأشخاص الذين لا مأوى لهم مكاناً آمناً خلال الليالي الباردة.

تم الآن إعداد إحدى تلك الكبسولات لتدخل مرحلة الاختبار، وذلك في المقبرة القديمة في مدينة أولم بولاية بادن فورتمبيرغ.

"عش اولم".. كبسولة بتقنيات بسيطة لحماية المشردين من البرد خلال الليل.

الفكرة جرى تطويرها من قبل مجموعة من الفنانين (بما في ذلك مطوري التصميم والبرمجيات) في فيلهلمسبرج بتكليف من إدارة مدينة أولم، وقد صنعت الكبسولة من الخشب والصفائح الفولاذية. وتبلغ تكاليف المشروع بأكمله (بناء النماذج الأولية وكذلك المراقبة العلمية للاختبار) نحو 35 ألف يورو.

ومن المقرر أن يتم تجهيز النماذج الأولية من هذه الكبسولات بأجهزة استشعار تقنية بسيطة تكتشف ما إذا كانت الكبسولة شاغرة أم لا، وكذلك للتحكم في درجة الحرارة وإمدادات الهواء النقي.

ع.ح/ ي.أ