ألمانيا - "كبسولة نوم" للمشردين لحمايتهم من برد الشتاء

يعاني المشردون في ألمانيا من عدم وجود مكان يستطيعون النوم فيه، خصوصاً في فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ما يمثل خطورة على حياتهم. خلال فصل الشتاء، سيتم اختبار نموذجين أوليين لـ"كبسولة أولم"، وهي أشبه بغرفة صغيرة من المفترض أن توفر للأشخاص الذين لا مأوى لهم مكاناً آمناً خلال الليالي الباردة.
تم الآن إعداد إحدى تلك الكبسولات لتدخل مرحلة الاختبار، وذلك في المقبرة القديمة في مدينة أولم بولاية بادن فورتمبيرغ.
"عش اولم".. كبسولة بتقنيات بسيطة لحماية المشردين من البرد خلال الليل.
الفكرة جرى تطويرها من قبل مجموعة من الفنانين (بما في ذلك مطوري التصميم والبرمجيات) في فيلهلمسبرج بتكليف من إدارة مدينة أولم، وقد صنعت الكبسولة من الخشب والصفائح الفولاذية. وتبلغ تكاليف المشروع بأكمله (بناء النماذج الأولية وكذلك المراقبة العلمية للاختبار) نحو 35 ألف يورو.
ومن المقرر أن يتم تجهيز النماذج الأولية من هذه الكبسولات بأجهزة استشعار تقنية بسيطة تكتشف ما إذا كانت الكبسولة شاغرة أم لا، وكذلك للتحكم في درجة الحرارة وإمدادات الهواء النقي.
ع.ح/ ي.أ
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
صورة لمشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" الذي سعى لمساعدة المتشردين على العيش في سكن لائق. "القرية الاجتماعية النموذجية" هو مشروع اسكتلندي يساعد المتشردين منذ عدة سنوات، بدأ أولا بتزود المتشردين بالطعام مجانا يتم تمويله من تبرعات متطوعين.
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
مشروع القرية لم يقتصر فقط على تقديم الطعام والشراب للمتشريدن وإنما يسعى الآن لتوفير مأوى مناسب لهم. القرية التي تقع في أدنبره بحي غرانتون وتوفر المسكن لـ20 شخصا، مكونة من منازل خشبية صغيرة جد منظمة.
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
يتوفر المنزل الخشبي الصغير على غرفة للنوم وغرفة للجلوس مشتركة مع مطبخ صغير وتلفاز (في وسط الصورة) ورائه الحمام. على الرغم من أن المنزل ليس فاخرا ولكنه أفضل بكثير من العيش في الشارع.
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
بيوت "القرية الاجتماعية النموذجية" مصنوعة من الخشب. ووفقا للساهرين على المشروع فإن الخشب الذي استخدم لإنشاء هذه المنازل من غابات مستدامة. الجدران الخارجية للمنازل يبلغ سمكها 25 سنتيمترا لحماية الساكنة من البرد القارس خلال فصل الشتاء.
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
مساحة غرفة النوم ليست كبيرة ولكنها كافية ومريحة. ورغم ذلك فإن هذه المنازل يتم توفيرها للمشردين فقط لفترة مؤقتة.
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
لا يسمح لأحد بالعيش هنا لأكثر من 18 شهرا. فمنازل مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" ليست لإقامة دائمة أساسا، ولكنها لمدة مؤقتة تتراوح بين 12 و18 شهرا. خلال هذه المدة يساعد الساهرون على المشروع الساكنة على استعادة حياتهم العادية من جديد.
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
القائمون على مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" يُعلَّمون المتشردين مهارات مهمة ويساعدونهم في العثور على عمل. فبعد 18 شهر ينبغي عليهم الانتقال إلى شققهم الخاصة.
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"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!
يوش ليتل-دجون، أحد مؤسسي مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية"، يريد القضاء على التشرد. وربما يمكن لهذا المشروع أيضا أن يكون بمثابة نموذج لمناطق أخرى في اسكتلندا أو العالم، ولما لا! إعداد: ماركو مولر / ترجمة: عبد الكريم اعمارا