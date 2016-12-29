مجهولون يضرمون النار في مشرَّدين نائمين ببرلين

أضرم مجهولون النار في مشردين نائمين بعد أن سكبوا عليهما سائلاً قابلاً للاشتعال في إحدى محطات القطار بالعاصمة الألمانية برلين. وأعلنت الشرطة الاثنين (23 تموز/ يوليو 2018) أن الرجلين (47 عاماً و62 عاماً) أصيبا بحروق بالغة في الهجوم، الذي وقع ليلة الاثنين في محطة قطارات بحي (شونه فايده). ووفقاً لتقرير الشرطة، نقل المشردان إلى المستشفى لتلقي العناية المناسبة.

وذكر موقع (برلينه تسايتونغ) الألماني أن مارة قد جلبوا مطفأة حريق من أحد الأكشاك المجاورة وأطفأوا النيران التي اشتعلت في جسدي المشردين. وما تزال الدوافع وراء الجريمة مجهولة.

حريق متعمد في عيد الميلاد 2016

وتذكّر هذه الحادثة بهجوم مشابه على مشرد وقع عشية عيد الميلاد في برلين عام 2016، تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء ألمانيا، حيث حاولت مجموعة من المراهقين حينها إضرام النار في رجل نائم بإحدى محطات مترو الأنفاق في حي (نويكولن). وتمكن الركاب من الحيلولة دون وقوع ما هو أسوأ. وحكمت محكمة على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، وعلى ثلاثة جناة آخرين بالسجن لمدة ثمانية أشهر لكل منهم مع وقف التنفيذ.

المزيد من الهجمات على المشردين في برلين

وفي شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام، قام شخص مجهول في محطة مترو الأنفاق (يورك شتراسه) في برلين بمهاجمة ثلاثة رجال مشردين. وقال أحد الشهود إن أحد الرجال الثلاثة قد طُعن في ساقه دون سبب واضح. كما ركل المهاجم الآخرين على وجوههم وفرّ في وقت لاحق مع رفيقه.

ر.ض/ ي.أ