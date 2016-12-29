مجهولون يضرمون النار في مشرَّدين نائمين ببرلين

أضرم مجهولون النار في مشردين نائمين بعد أن سكبوا عليهما سائلاً قابلاً للاشتعال في إحدى محطات القطار بالعاصمة الألمانية برلين. وأعلنت الشرطة الاثنين (23 تموز/ يوليو 2018) أن الرجلين (47 عاماً و62 عاماً) أصيبا بحروق بالغة في الهجوم، الذي وقع ليلة الاثنين في محطة قطارات بحي (شونه فايده). ووفقاً لتقرير الشرطة، نقل المشردان إلى المستشفى لتلقي العناية المناسبة.
وذكر موقع (برلينه تسايتونغ) الألماني أن مارة قد جلبوا مطفأة حريق من أحد الأكشاك المجاورة وأطفأوا النيران التي اشتعلت في جسدي المشردين. وما تزال الدوافع وراء الجريمة مجهولة.
حريق متعمد في عيد الميلاد 2016
وتذكّر هذه الحادثة بهجوم مشابه على مشرد وقع عشية عيد الميلاد في برلين عام 2016، تصدر عناوين الأخبار في جميع أنحاء ألمانيا، حيث حاولت مجموعة من المراهقين حينها إضرام النار في رجل نائم بإحدى محطات مترو الأنفاق في حي (نويكولن). وتمكن الركاب من الحيلولة دون وقوع ما هو أسوأ. وحكمت محكمة على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، وعلى ثلاثة جناة آخرين بالسجن لمدة ثمانية أشهر لكل منهم مع وقف التنفيذ.
المزيد من الهجمات على المشردين في برلين
وفي شهر كانون الثاني/ يناير من هذا العام، قام شخص مجهول في محطة مترو الأنفاق (يورك شتراسه) في برلين بمهاجمة ثلاثة رجال مشردين. وقال أحد الشهود إن أحد الرجال الثلاثة قد طُعن في ساقه دون سبب واضح. كما ركل المهاجم الآخرين على وجوههم وفرّ في وقت لاحق مع رفيقه.
ر.ض/ ي.أ
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
"لم أصدق أنني قد وجدت بانكسي آخر"، تقول سافرون سايدي حين صادفت هذه الجدارية. طلبت سايدي من رجل يعمل في حانة أن يمسك رباط كلبها لتلتقط هذه الصورة. حينها قال لها النادل: "يبدو أن بانكسي يحب الكلاب!". قضت سايدي معظم أوقات حياتها في دور الرعاية، مضيفة أن الصحة النفسية والأنشطة الفنية هما شريان الحياة بالنسبة لها. ستتصدر هذه الصورة غلاف التقويم لعام 2017 في هوكستون بشرق لندن.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
في الصورة تظهر ميا ليونز، صديقة جاكي كوك. التقطت جاكي هذه الصورة لصديقتها ميا عند مغادرتها لمترو أنفاق لندن. تزور جاكي وميا دورة للدراما وتذهبان معاً إلى مركز هارينجي للمعالجة، الذي تتم إدارته بالتعاون مع مأوى سانت مونجو للمشردين. تقوم ميا بتعليم صنع الأواني الفخارية، بينما تعلم جاكي التأمل بشكل تطوعي. مشروع التقويم السنوي هذا مُنظم من قبل مقهى الفن Cafe Art وممول عبر التمويل الجماعي.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
"كنت أسير في الجهة الغربية للمدينة، ولفت انتباهي شكل موقف الدراجات هذا. اعتقدت بأنها ستكون صورة جيدة، لذا قمت بالتقاطها مستخدماً هاتفي المحمول لأنني لا أملك كاميرا". هذا ما قالته المصورة إيلا سوليفان. تتابع المصورة حالياً دورس التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى دورة لتصفيف الشعر في أكاديمية لندن للتدريب المهني بكامدن.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
"طلبت من صديقي أن يقف إلى جانب اللوحة الجدراية لاعتقادي بأن ذلك سيضيف جمالية أكبر للصورة". دفعت المصورة جيرالدين كريمينز منزلها وعملها ثمن إدمانها المخدرات، قبل أن تتخلص كلياً من المشكلة منذ عدة أعوام. تعمل جيرالدين حالياً في مقهى Cafe Art لاكتساب خبرة ومهارات في المبيعات.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
"هذه هي الصورة الأنجح من ضمن 26 صورة التقطتها"، يقول المصور ريتشارد فليتشر، ويضيف: "أنام بصعوبة خلال فترة الصيف ولكن لا بأس. أما في فصل الشتاء، فقد كان لديّ مأوى لقضاء الليل فيه، ومن الممكن أن أعود إليه إن بقيت هنا في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني". فليتشر عضو في مجموعة فنون مخصصة للمشردين مقرها لندن.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
"هذا هو حقل مايفيلد لأزهار الخزامى، غرب كرويدون. كنت في نزهة على دراجتي الهوائية وأعجبني هذا المنظر الجميل، فالتقطت هذه الصورة". هيو غاري، جندي سابق، خدم في الجيش البريطاني وتم مساعدته بعد ذلك بتأمين سكنه في "بيغ هاوس"، وهو نزل خاص بالجيش. يقول هيو أيضاً إن العديد من المشردين في المدينة كانوا في السابق في الجيش، لكن قلة هم من يمدون يد العون لهم.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
"أحببت هذا الشكل المنحوت والإضاءة والانحناء، وأحببت أيضاً ظهور الحافلة في الصورة، لأنها بمثابة رمز للندن، بالإضافة إلى ظهور جزء بسيط من كاتدرائية القديس بولس". اضطرت المصورة إيلينا ديل فال للهروب مع أمها بسبب العنف المنزلي، ولذلك قضت معظم حياتها بلا مأوى على نحو متقطع. ولكنها الآن أكثر استقراراً بعد استئجار شقة خاصة بها. تضيف إيلينا: "ساعدني التصوير على رؤية ما حولي من منظور مختلف".
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
شاركت بياتريس، التي لم تشأ الإفصاح عن اسم عائلتها، بمسابقة تصوير للمشردين مشابهة في العام الماضي حين نالت جائزتها الأولى. وعن مشاركتها لهذه السنة قالت: "لقد كان يوماً حاراُ جداً، وراقت لي زرقة السماء وبياض الجدار، ثم رأيت ذلك المرشّ الأحمر، ما أضاف لوناً رائعاً لتلك الصورة، ولكنني شعرت بوجود نقص ما، فقمت برفع يدي ليتشكل ظلاً قوياً على الجدار، فاكتملت الصورة".
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
التقط المصور كيث نورس هذه الصورة لصديقته لويس دانبي في هاتون غاردن، حي المجوهرات بلندن. كان نورس بلا مأوى منذ عام 1984 وحتى 1992، واعتاد المبيت في العراء تحت جسر غير مستخدم للسكك الحديدية. يقول نورس: "آنذاك كان الوضع صعباً جداً".
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
"بعد انتهاء العاصفة المطرية الضخمة، بقيت سحابة في السماء وكانت الشمس قد شكلت لوناً برتقالياً جميلاً قبيل مغادرتها في آخر النهار. كان منظراً رائعاً". تسكن سيلينا في كنيسة جنوب لندن بشكل غير قانوني مع 30 إلى 40 شخصاً آخرين. وهي تحضر بشكل دوري برنامج للتصوير الضوئي في مقهى الفن Cafe Art.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
التقط لاز أوزيردين هذه الصورة بالقرب من محطتي هايبوري وإيسلنغتون، ويقول: "في هذه الصورة .. أنا كل شيء وأنا لا شيء". انتقل أوزيردين من هنغاريا إلى لندن بسبب إدمانه الكحول في عام 2004. تلقى لاز علاجه في مشفى لمدة ستة أشهر إلى أن تمكن من الوقوف على قدميه مجدداً بمساعدة كل من مركز هارينجي للمعالجة وملجأ سانت مونجو. يدرس أوزيردين حالياً ليصبح باحثاً اجتماعياً في المستقبل.
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
المصور الفوتوغرافي ليو شاؤول قال إنه كان يرغب بزيارة محمصة البن في بلدة كامدن منذ مدة طويلة، وجاءت المسابقة كذريعة جيدة تأخذه إلى هناك. في الوقت الحالي، يتعالج ليو من إدمانه على الكحول، وعلق على ذلك بقوله: "إن الإدمان مرض أناني، والعلاج منه لا بد أن يكون أنانياً كذلك".
-
لندن بعيون مصورين "متشردين"
جاء كريستوفر مكتافيش عام 1971 إلى لندن من قرية صغيرة في تورنتو بكندا بعد أن طُرد من منزله بسبب تعاطي المخدرات. وقضى كريستوفر عامي 1998 و1999 في لندن متشرداً بلا مأوى. أما في الوقت الحالي، فهو يسكن في شقة تابعة لإحدى جمعيات الإسكان، ويغني مع فرقة خاصة للأشخاص الذين اختبروا التشرد. في الصورة انعكاس لكاتدرائية القديس بولس بلندن.
الكاتب: إنغا جانيوليت/ ريم ضوا