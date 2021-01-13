ألمانيا ـ 30 مليون يورو تكاليف محامين في خلافات تتعلق بالكمامات

على خلفية مشاكل تتعلق بتوريد كمامات في الربيع الماضي وكلت وزارة الصحة الألمانية عشرات المحامين. وجاء في جواب لوزارة الصحة على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني أنه في وقت ما كان هناك حوالي خمسين محامياً يعملون بتوكيل من الوزارة.

وقد حصلت وكالة فرانس برس السبت (23 كانون الثاني/يناير 2021) على نسخة من الجواب. وأضاف الجواب أنه بتاريخ الخامس من كانون الثاني/يناير كان هناك 58 قضية مرفوعة ضد الوزارة في المحكمة الإقليمية لبون وحدها، ويدور النزاع حول مبلغ إجمالي يصل إلى 142 مليون يورو.

وقد ذكرت الوزارة في جوابها أنها دفعت لمكتب محاماة واحدة فقط ما مجموعه 9 ملايين يورو في العام الماضي، حسب ما ذكرت مجلة "دير شبيغل". ودفعت الوزارة حتى اليوم ما مجموعه 30 مليون يورو. ورصدت الوزارة لهذا العام لتلك الغاية 33 مليون يورو.

وقد اشتعل النزاع القانوني بعد شراء الوزارة كمامات لمواجهة جائحة كورونا. وحسب بيانات الوزارة في آب/أغسطس الماضي بين الفحص المخبري أن 40 بالمائة من الكمامات الموردة تحوي عيوباً، فيما اشتكى البائعون من أن الوزارة لم تدفع ثمن ما اشترته. الوزارة عادت اليوم لتصحح كلامها وتقول إن 85 من الكمامات كانت قابلة للتسويق وصالحة للاستخدام في القطاع الصحي.

وقد اتهمت السياسية المختصة بالشؤون الصحية في حزب اليسار، سيلفيا غابلمان، الوزير ينس شبان بالفشل: "طريقة توريد الكمامات كانت غير منظمة وفوضوية وأدت لتبديد الإيرادات الضريبية".

وفي سياق الجائحة، كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت (23 كانون الثاني/يناير 2021) ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و122679 حالة بعد تسجيل 16417 إصابة جديدة. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 51521 بعد تسجيل 879 حالة وفاة جديدة.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويتزز)