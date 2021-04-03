ألمانيا ـ مظاهرة حاشدة جديدة ضد تدابير احتواء جائحة كورونا

قالت الشرطة الألمانية اليوم السبت (الثالث من إبريل/ نيسان 20212) إن أكثر من 10 آلاف شخص معظمهم بدون أقنعة ودون اتخاذ مسافات تباعد، شاركوا اليوم في شتوتغارت في مظاهرة ضد التدابير المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة، التي قام بها أشخاص ينتمون لما يعرف بحركة "التفكير المختلف" أو "التفكير خارج الصندوق" (Querdenker) كانت سلمية مع استثناءات قليلة. وكان مئات من أفراد الشرطة قد تابعوا سير المظاهرة لكنهم لم يتدخلوا بسبب مخالفة المشاركين لقواعد التعامل مع فيروس كورونا.
ومنذ بدء الجائحة تشهد ألمانيا بانتظام تظاهرات لحركة تطلق علي نفسها "كفيردنكن"، ضد التدابير المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. ويشارك في هذه المظاهرات منكروا كورنا، ومؤمنون بنظريات المؤامرة، ومناهضون للتلقيح، ويمينيون متطرفون وأتباع ما يسمى بحركة " مواطني الرايخ الألماني"، التي لا تعترف بوجود جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأدى سلوك الشرطة إلى انتقادات كثيرة. وقال أوفه لال من وزارة الصحة في ولاية بادن فورتمبرغ، حيث تقع شتوتغارت: "لا أفهم كيف ناورت إدارة المدينة وهي تنظر إلى مثل هذا السلوك".
وأضاف لال اليوم السبت أنه تواصل شخصيا كتابيا وعبر الهاتف مع رئيس بلدية شتوتغارت كليمنس ماير ليبين له الإمكانيات التي يمكن من خلالها فرض حظر على المظاهرات الكبرى ضد قواعد التعامل مع فيروس كورونا بالمدينة، مبينا أن المدينة قررت إثر ذلك عدم حظر المظاهرات، معتبرا ذلك "خطأ بالنظر إلى حالة العدوى في هذه المرحلة من مراحل الوباء".
لكن المتحدث باسم مدينة شتوتغارت سفين ماتيس قال إن السلطات ألتزمت عند منح الترخيص للمظاهرة بالقواعد السارية، التي ترى "عدم تقييد الحق الأساسي في التجمعات بسبب الوباء".
وفي وقت لاحق قال ماير أنه تم التأكد من حدوث آلاف المخالفات خلال التظاهرة وبأنها مخالفات فردية والشرطة تعاملت مع هذه الحالات، مؤكدا بأن "كل من ذهب إلى المظاهرة بدون كمامات، ولم يلتزم بالتباعد، يجب عليه أن يتوقع عقوبة مخالفة النظام".
مسيرات عيد الفصح
من جانب آخر شهدت العديد من المدن الألمانية مسيرات عيد الفصح التي تخرج تقليديا كل عام. وجاءت مظاهرات هذا اليوم ضد زيادة الإنفاق العسكري وأمور سياسة أخرى. وبالذات ضد المطلب الأساسي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بأن تنفق الدول الأعضاء فيه نسبة 2% من الناتج القومي على الدفاع. ويدعم هذه الفعاليات أحزاب وجمعيات عديدة واتحادات كنسية وجماعات السلام ونشطاء المناخ من جماعة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".
ع.ج.م/ص. ش (د ب أ، أ ف ب)
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
تقاليد دينية وثقافية ممتزجة
عيد القيامة أو عيد الفصح أو أهم أعياد الديانة المسيحية ويحتفل به المسيحيون بذكرى صلب المسيح ومن ثم قيامته. الاحتفال بالعيد في ألمانيا امتزج بعادات شعبية وثقافية مختلفة بعضها لا يمت بصلة لجذور العيد الدينية.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
خميس الأسرار
ويحتفل به بذكرى العشاء الأخير والذي جمع السيد المسيح وتلاميذه للمرة الأخيرة قبل أن يتم اعتقاله وصلبه. في العشاء الأخير أخذ السيد المسيح رغيفًا من الخبز وباركه ثم أعطاه للتلاميذ اللذين أكلوا من صحن السيد المسيح نفسه. تطور هذا التقليد فيما بعد وليصبح تقديم القربان المقدس أحد ركائز الصلاة عند معظم الطوائف المسيحية وفيه يقدم رجل الدين قطعة صغيرة ورقيقة من الخبز للمؤمنين.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
جمعة الآلام
يستذكر المسيحيون في يوم جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة صلب السيد المسيح ومحاكمته ودفنه. في بعض مناطق ألمانيا تقام استعراضات في هذا اليوم للتذكير بهذه المناسبة. معظم المسيحيين المؤمنين في ألمانيا وخاصة الكاثوليك يصومون هذا اليوم، بمرور الوقت تحول صيام يوم الجمعة وعدم أكل اللحم تقليدا اجتماعيا ودينيا.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
بيض الفصح
بيض الفصح هو الذي يتم عمله ضمن تقاليد الاحتفال بعيد الفصح ويزخرف ويلون بألوان براقة. حسب التقاليد الألمانية يخبأ البيض ويطلب من الأطفال العثور عليه صباح يوم الأحد. يرمز بيض الفصح إلى قيامة السيد المسيح من الأموات وبدأ العمل بهذا التقليد في القرون الوسطى حين حرمت الكنيسة أكل اللحم والبيض إثناء فترة الصيام، لذلك تم طبخ البيض وتزيينه لحفظه ومن ثم يتم إعطاءه كهدية بعد انتهاء فترة الصيام.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
أرنب الفصح
من الناحية البيولوجية لا يمكن للأرانب حمل بيض الفصح وتقديمه في عيد الفصح، لكنها ومن الناحية الرمزية موجودة للإشارة بحلول عيد الفصح وحلول فصل الربيع ووقت خصوبة الأرض. استعملت في القرون السابقة رموز الديوك واللقالق أيضا لجلب البيض وللدلالة على قدوم عيد الفصح أما اليوم فقد احتكرت الأرانب البرية هذه المهمة الرمزية وأضافت في سلالها، بالإضافة إلى البيض الملون، كثير من الحلوى.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
حمل الفصح
ويعود هذا التقليد إلى تقاليد عيد الفصح اليهودي وذبح الحملان في هذا اليوم لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر. أما الحمل في المسيحية فيشير إلى عذاب السيد المسيح وآلامه. في الوقت الحاضر تعد كعكة على شكل حمل وتقدم في عيد الفصح.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
شمعة الفصح
بدأ هذا التقليد أولا لإيقاد الضوء في الكنائس لإقامة الصلوات في ليلة عيد الفصح. يرمز ضوء الشمعة إلى عودة السيد المسيح إلى الحياة وانتصاره على الموت.و يتم إيقاد جميع شمعات الكنيسة إثناء الصلاة من خلال شمعة الفصح في إشارة إلى أن نور الإيمان سيستمر في العطاء.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
نار الفصح
هو تقليد ألماني قديم استخدم لدفع المعاناة والأرواح الشريرة عنهم وجلب الحظ السعيد لهم. في الوقت الحاضر يتم غالبا إيقاد نار الفصح في القرى الصغيرة في ألمانيا إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
أجراس الكنائس
في يوم الأحد تدق أجراس الكنائس إيذانا ببدء الاحتفال بعيد الفصح وإشارة إلى قيامة السيد المسيح من الأموات.
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بالصور.. تقاليد عيد الفصح في ألمانيا
تظاهرات الفصح
هذا التقليد بدأ حديثا في سنة 1960 في ألمانيا وكان يخرج فيه المتظاهرون احتجاجا ضد عمليات التسلح والحروب في العالم خلال أيام الحرب الباردة. في الوقت الحاضر يتظاهر الآلاف في مثل هذا اليوم من أجل السلام في العالم. لكن إجراءات مواجهة جائحة كورونا ستؤثر على مثل هذه الفعاليات في ألمانيا هذا العام.
الكاتب: غونتر بيركينستوك / زمن البدري