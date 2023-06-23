 ألمانيا ـ تحريك دعوى ضد مغربي بتهمة التجسس على أنصار "حراك الريف" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.06.2023

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أخبار

ألمانيا ـ تحريك دعوى ضد مغربي بتهمة التجسس على أنصار "حراك الريف"

حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد مغربي بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات المغربية، على أنصار حركة احتجاج مغربية كبيرة يعيشون في ألمانيا. ويقبع المتهم في السجن الاحتياطي منذ أكثر من نصف عام.

المغرب كان قد شهد في عام 2026 حركة احتجاجات ومظاهرات عرفت بـحراك الريف في مدينة الحسيمة في منطقة الريف شمالي البلاد عقب مقتل الشاب محسن فكري (أرشيف ـ 31/5/2017)

المغرب كان قد شهد في عام 2026 حركة احتجاجات ومظاهرات عرفت بـ"حراك الريف" في مدينة الحسيمة في منطقة الريف شمالي البلاد عقب مقتل الشاب محسن فكري (أرشيف)

اتهم الادعاء العام الألماني في كارلسروه مواطنا مغربيا بالعمالة الاستخباراتية. ومن المنتظر أن تبت دائرة أمن الدولة في المحكمة العليا في دوسلدورف في الدعوى المرفوعة، وفق للتصريحات الصادرة اليوم الدمعة (23 سونيو/حزيران 2023) والتي أوردتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأفاد بيان الادعاء بأن جهاز الاستخبارات الخارجية المغربي كان اتصل بالرجل في آذار/مارس 2020، وبناء على التكليف قام الرجل بعد ذلك بنقل معلومات عن العديد من الأشخاص إلى قادته، وأن الجهاز كان يتحمل في المقابل تكاليف رحلاته والتي بلغت نحو 5000 يورو.

مختارات

وكان أفراد من المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة ألقوا القبض على المتهم في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في محيط مدينة كولونيا غربي ألمانيا، ولا يزال الرجل يقبع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.

ويتهم الادعاء الرجل الذي ذكر أن اسمه "محمد أ."  بالتعهد لجهاز الاستخبارات المغربي بالتجسس  على أنصار حركة احتجاجية كبيرة يقيمون في ألمانيا. ويقال إنه طلب المال مقابل عمله، وقام بنقل المعلومات "على الأقل إلى شخص واحد". ولم يتم الإعلان عن عمر الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية؛ وقال الادعاء الاتحادي في كارلسروه إن الشرطة ألقت القبض عليه في منطقة كولونيا (كولن) وفتشت منزله دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وظهر الحراك في منطقة الريف  شمال المغرب عام 2016، إثر مصرع بائع السمك محسن فكري الذي سحقته شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة بضاعته بعد أن صادرتها الشرطة. وشهد الحراك احتجاجات للمطالبة بالتنمية في المنطقة المهمشة منذ فترة طويلة والتي تقطنها غالبية ناطقة بالأمازيغية. وأدت حركة الاحتجاجات الشعبية إلى اعتقال المئات، فيما حكم على قائد الحراك  ناصر الزفزافي  بالسجن 20 عاما بتهمة "المشاركة بمؤامرة تمس بأمن الدولة".

ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، د.ب.ا)

  • Screenshot Facebook Aktivistin Nawel Benissa (facdebook/NawelBenissa)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    بعد اعتقال متزعم "حراك الريف" ناصر الزفزافي وأغلب النشطاء ظهرت قيادية جديدة، إنها نوال بنعيسى التي تعد من أبرز الوجوه النسائية في الحركة الاحتجاجية. بنعيسى تطالب بمواصلة الحراك والالتزام بالسلمية وعدم الاستسلام إلى حين تحقيق المطالب وإطلاق سراح المعتقلين.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    موازاة مع المسيرات التي شهدتها منطقة الريف بشمال البلاد، منذ سبعة أشهر احتجاجا على التهميش والفقر والفساد، نُظمت احتجاجات في عدة مدن مغربية للتضامن مع مطالب المحتجين وإطلاق سراح الزفزافي.

  • Marokko | Proteste in Rabat (Getty Images/AFP/F. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    مع تصاعد حدة الاحتجاجات زار وفد وزاري كبير الحسيمة. وأكد الوفد للمحتجين أن الحكومة بصدد إنجاز مشاريع هامة للتنمية والبنية التحتية استجابة لمطالبهم التي يتصدرها محاربة "العزلة والتهميش".

  • Marokko Rabat Demonstrationen (picture-alliance/AA/J. Morchidi)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    "حراك الريف" بين حرب الرموز والرايات: لم ينج الحراك من الاتهامات وخصوصا تهمة السعي للانفصال عن المغرب. فقد استُغلت مشاهد للمتظاهرين وهم يرفعون علم الأمازيغ وراية "جمهورية الريف" لإعطاء الحراك صبغة سياسية وليست اجتماعية ومطلبية.

  • Marokko Proteste (picture-alliance/AP Photo/A. Mohamed)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تحوُّل ناصر الزفزافي إلى رمز للاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف ولمع نجمه بعد تزعم الحراك حين طالب بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية لمدينة الحسيمة وشن حملة منتقدا فيها بشدة الحكومة والسلطات العمومية.

  • Marokko Demonstration gegen Behördenwillkür (Reuters)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    المظاهرات في الريف اتخذت منعطفا آخر، وتحولت من الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل بائع السمك فكري محسن بمدينة الحسيمة إلى المطالبة بتحقيق العدالة وتحسين الظروف المعيشية ومحاربة العزلة والتهميش.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن مغربية منددين بقتل بائع السمك محسن فكري سحقا في شاحنة نفايات ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتله.

  • Marokko Proteste in Al-Hoceima (picture-alliance/dpa/A. Senna)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    تسبب مقتل فكري بموجة من الغضب والحزن تحولت إلى احتجاجات ساكنة مدينة الحسيمة، الواقعة في منطقة الريف شمال المغرب. هذه الاحتجاجات باتت تعرف اليوم بحراك الحسيمة.

  • Marokko Beerdigung in Al-Hoceima (Reuters/Stringer)

    احتجاجات الحسيمة ـ من مقتل محسن فكري إلى حراك شعبي واسع

    قتل بائع السمك محسن فكري يوم (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) طحنا داخل شاحنة لجمع النفايات حين كان يحاول الاعتراض على مصادرة بضاعته.


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Thousands of Moroccans wave Berber flags and hold photos of detained activists as they take part in a demonstration in Rabat, Morocco, Sunday, April 21, 2019. Protesters are condemning prison terms for the leader of the Hirak Rif protest movement against poverty and dozens of other activists. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy) |

المغرب- المحكمة العليا تؤيد أحكام السجن لنشطاء "حراك الريف" 25.06.2021

على عكس ما توقع دفاع معتقلي "حراك الريف"، أيدت محكمة النقض بالرباط أحكام السجن بحق نشطاء الحراك، الذي لديه مطالب اجتماعية واقتصادية بينما تتهمه السلطات بـ"خدمة أجندة انفصالية". وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات و20 سنة.