ألمانيا.. شولتس يجدد رفضه استبعاد الائتلاف مع حزب اليسار

في مقابلة أجرتها صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه زونتاغس تسايتونغ" الألمانية وتنشرها غدا الأحد (28 آب/ أغسطس 2021) مع أولاف شولتس نائب المستشارة أنغيلا ميركل، رفض مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن يستبعد بشكل صريح تحالف حزبه مع حزب اليسار بعد الانتخابات البرلمانية.
وجاء ذلك في معرض رد شولتس على سؤال بشأن لماذا لا يعلن رفضه الصريح للدخول في
ائتلاف مع اليسار، حيث قال وزير المالية الألماني إن "مثل هذا الأمر ليس جيدا للديمقراطية. وقد أظهرت لنا التجربة أنه بعد رفض ائتلاف ما يأتي السؤال عن الائتلاف الذي يليه، وفي وقت ما لن يدور النقاش حول صالح البلاد بل حول مكائد الأحزاب".
وأضاف أنه على قناعة بأن "كل حكومة في ألمانيا يجب أن تكون ملتزمة نحو الشراكة عبر ضفتي الأطلسي وعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) ونحو اتحاد أوروبي قوي ومستقل، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تلتزم كل حكومة بأن نتعامل مع الأموال بعناية وأن ننمي الاقتصاد، كما يجب الالتزام بضمان الأمن في الداخل"، وأشار شولتس إلى أن كل هذه النقاط ضرورية بالنسبة له.
وتشير نتائج استطلاعات الرأي الحالية إلى تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تحالف المستشارة ميركل المسيحي أو تساوي كفة الجانبين. ومن الممكن أن تسفر الانتخابات المقبلة عن تشكيل ائتلاف يجمع بين الجانبين مع حزب الخضر.
وكان مرشح تحالف ميركل، أرمين لاشيت، طالب منافسه شولتس بأن يعلن استبعاده لائتلاف يضم الاشتراكيين مع اليسار والخضر، وقال إن مثل هذا الائتلاف "خطر بالنسبة لألمانيا".
وحصل الاشتراكيون الألمان في استطلاع، أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه الجمعة (27 أغسطس/ آب 2021)، على تأييد بلغت نسبته 24 بالمئة، وذلك زيادة قدرها ثماني نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الأخير الذي أجراه المعهد ذاته في نهاية تموز/يوليو الماضي.
في المقابل، تراجعت شعبية المحافظين بمقدار 6 نقاط مئوية، ليحصل في استطلاع هذا الشهر على 22 بالمائة.
واستقرت نتيجة حزب الخضر عند 16 بالمئة، كما ارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية إلى 13 بالمئة، بينما تراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية إلى 11 بالمائة، واستقرت شعبية حزب اليسار عند 8 بالمائة.
ع.ش/خ.س (د ب أ)
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
حذر الحزب الديمقراطي الليبرالي عام 1953 من المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار إريش أولنهور، حيث صُور على الملصق. على الملصق كمتواطئ مع الاتحاد السوفيتي. تصوير موسكو كزارع الموت جاء ليدغدغ مخاوف الكثير من الناخبين من الاتحاد السوفيتي. واستمرت الخطة، حيث أُعيد انتخاب آنديناور بسبب نهجه المعادي للشيوعية. كُتب على الملصق: حيث يحرث أولنهور تزرع موسكو!
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
أم أنيقة الملبس تتبضع مع طفلتها. وحازت ربة المنزل المثالية المفترضة هذه على إعجاب الناخبين الألمان. وبنهجه المحافظ وشعاره الانتخابي "الرخاء للجميع" نجح مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي لودفيغ إيريهارد في الفوز بمنصب المستشار عام 1965 ليكون ثاني أكبر فوز انتخابي في تاريخ الحزب. كُتب على الملصق: أمننا الحزب المسيحي الديمقراطي.
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
ملصق جداري كبير، لكنه لم يعد مؤثراً في الوقت الحاضر. حاول الحزب الاشتراكي كسب أصوات الناخبين بمرشحين من الرجال فقط عام 1969. وبعد محاولتين خائبتين نجح نائب المستشار فيلي براندت بالفوز بمنصب المستشار في إطار تحالف حاكم من الاشتراكيين والليبراليين. كُتب على الملصق: كي يمكنكم العيش بسلام غداً. نحن نؤسس ألمانيا الحديثة. تأمين الوظائف واستقرار الاقتصاد.
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
رسالة واضحة من الاشتراكيين الديمقراطيين: "فيلي براندت يجب أن يبقى مستشاراً لألمانيا". عام 1972 أصبح الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقوى كتلة برلمانية بالبوندستاغ بنسبة 45.8 في المائة. واعتبرت النتيجة الممتازة للانتخابات موافقة لسياسة براندت الرامية للتهدئة مع الكتلة الشرقية. ونال براندت جائزة نوبل للسلام عام 1971 لسياسته هذه.
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
حتى لو بات رمز عباد الشمس اليوم جاذبية مُعادة فإن هذا الرمز ما زال مرتبطاً ببساطة بحزب الخضر. وبواسطته دخل الحزب الذي يضع حماية البيئة ضمن أهدافه، إلى البرلمان الألماني للمرة الأولى عام 1983. وكان مرشح الحزب البارز يوشكا فيشر (أقصى اليمين) مرتدياً حذاء رياضياً. ورغم التغيرات الكثيرة في مظهر أعضاء الحزب وملبسهم لكن زهرة عباد الشمس لم تتغير.
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
أثارت حملة الجوارب الحمراء للمسيحي الديمقراطي الكثير من الجدل، لكن رسالتها كانت واضحة: حملة ضد الائتلاف المحتمل بين الاشتراكي الديمقراطي وحزب الاشتراكية الديمقراطية، وريث حزب الوحدة الألماني الذي حكم ألمانيا الشرقية. وحذر منه أمين عام المسيحي الديمقراطي آنذاك. ونشأ حزب الوحدة الألماني عام 1946 بالإدماج القسري للاشتراكي الديمقراطي والحزب الشيوعي في منطقة الاحتلال السوفيتية آنذاك.
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
ينظر مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول إلى ناخبيه واثقاً من النصر. وروج الحزب الديمقراطي المسيحي لمستشار الوحدة بألوان العلم الألماني. تظهر على الملصق عبارة "الأمر يتعلق بألمانيا"، ويوحي الشعار بأن ألمانيا بمأمن في يدي كول. كما يبدو منافسه الاشتراكي رودولف شاربينغ (على اليمين) بشكل يوحي بعدم الرسمية وهو يضع سترته على كتفه.
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
أراد وزير الخارجية نائب المستشارة الأسبق غيدو فيسترفيله عام 2002 أن يحوز على 18 بالمائة من الأصوات لحزبه الديمقراطي الليبرالي. ورغم تحسن نتائج الحزب من 6.2 بالمائة في 1998 إلى 7.4، إلا أن خطط فيسترفيله بقيت أمنيات فقط. كُتب على الملصق الانتخابي: تخفيض الضرائب وخلق المزيد من الوظائف.
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
استفزاز بحت، لكن فقط لهؤلاء الذين يفهمونه. كاتيا كيبينغ، مشرحة حزب اليسار/ والاشتراكية الديمقراطية، أرادت أن يُخرج لسانها للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ويُذكر اللسان باللون الأصفر فوراً بالعلامة التجارية لفرقة الروك الشهيرة رولينغ ستونز. كُتب على الملصق: دريسدن تنتخب اليسار والاشتراكية الديمقراطية
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تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة
ملصقات مرشح الخضر كريستيان شتروبله كانت ملونة مثل مجلة رسوم. ونجح شتروبله عام 2002 من الدخول إلى البرلمان الألماني عن طريق التفويض المباشر. ولا يُعرف ان كان قد نجح بفضل هذا الملصق؟ لكن المعروف أن الكثير من هذه الملصقات سُرقت وكانت الكثيرون يفضلون تعليقها في شققهم بحي كرويتسبيرغ البرليني. كُتب على الملصق: جردوا أسواق المال من أسلحتها! فيرا كيرن/ ع.غ