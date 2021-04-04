ألمانيا.. سعي لفرض قواعد موحدة للتعامل مع جائحة كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة (التاسع من نيسان/أبريل)، أنه سيتم تعديل قانون الحماية من العدوى، بحيث يطغى التعامل مع جائحة فيروس كورونا على مستوى البلاد، على أي نهج إقليمي آخر في ظروف معينة.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة أولريكه ديمر، إن القانون سيتم تعديله، بحيث يكون بإمكان الحكومة في برلين، فرض قواعد وطنية على الولايات الستة عشرة بالبلاد، في حال تجاوز معدل الإصابات لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام عتبة المئة. ويتجاوز الرقم هذه العتبة، على مستوى البلاد، منذ نهاية آذار/ مارس الماضي.

وأضافت ديمر أن "الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على استكمال قانون الحماية من العدوى في مشاورات وثيقة مع مجموعات برلمانية من أجل التنظيم على مستوى البلاد، فيما يتعلق بأي القيود سيتم فرضها إذا بلغ معدل الإصابات في سبعة أيام في أي منطقة أكثر من مئة".

ومن المتوقع أن يبحث مجلس وزراء المستشارة أنغيلا ميركل هذا الأمر يوم الثلاثاء المقبل. وكان هناك خلاف بين حكومة ميركل وقادة الولايات، حيث قام بعضهم بتعديل أو رفع القواعد المطبقة، بحجة أن معدلات الإصابة المحلية أقل من المتوسط الوطني. وأدى ذلك إلى حدوث لبس على نطاق واسع بين أفراد الشعب، بشأن أي القواعد يتم الالتزام بها.

وقال وزير المالية أولاف شولتس إن "الجميع لديه شعور بأنه من المنطقي فرض قواعد في أنحاء البلاد بطريقة موحدة بحيث يعرف الكل موقفه"، مضيفاً أن هناك حالياً الكثير من قواعد الإغلاق المختلفة. وذكر أن المواطنين في حاجة إلى شفافية ووضوح ويقين بأن الإجراءات سيتم فرضها أينما كان عدد الإصابات مرتفعاً.

مشاهدة الفيديو 02:40 شارك ساارلاند.. أول ولاية ألمانية تخفف قيود الإغلاق إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3reLr ألمانيا.. دعوات متزايدة لنطبيق إجراءات موحدة لاحتواء الجائحة

محادثات حول اللقاح الروسي

أما فيما يتعلق بالتطعيم، فقد أكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مساعي بلاده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إمكانية شراء لقاحها "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا. وقال شبان في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا إنه منذ أن قررت المفوضية الأوروبية عدم التوقيع على أي عقود لقاح نيابة عن التكتل، فإن ألمانيا "ستتحدث مع روسيا بشكل ثنائي".

وأكد "صندوق الاستثمار المباشر" الحكومي الروسي، الذي يقوم بتسويق اللقاح في الخارج، إجراء محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن عقد أولي لشراء اللقاح. ولم يتم الإدلاء بتفاصيل حتى الآن. وكتب الصندوق مؤخراً على "تويتر" أنه سيكون قادراً على تزويد ألمانيا بأكثر من 20 مليون جرعة لقاح في الربع الثالث من هذا العام، الذي يبدأ في تموز/يوليو المقبل، مضيفا أن "التوقيت أمر جوهري". وفي المقابل، أكد شبان ضرورة الحصول أولاً على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح.

وبدأت بعض الولايات الألمانية، البالغ عددها 16 ولاية، بالفعل العمل بمفردها في هذا الاتجاه، حيث وقعت ولاية بافاريا عقداً أوليا للحصول على 2.5 مليون جرعة من "سبوتنيك في" أول أمس الأربعاء الماضي. وحذت ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن حذوها أمس الخميس مع خيار الحصول على مليون جرعة.

م.ع.ح/ف.ي (د ب أ)