ألمانيا تسابق الزمن... قفزة جديدة في الإصابات وتسريع التطعيم

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة (9 أبريل/نيسان 2021) ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و956316 حالة بعد تسجيل 25464 إصابة جديدة. وأظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 78003 بعد تسجيل 296 وفاة جديدة.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام، اليوم الجمعة 110,4 إصابة (105,7 إصابة أمس الخميس). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي بواقع 197,6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و956 ألفا و316 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 78 ألفا و3 حالات. وبلغ عدد المتعافين مليونين و647 ألفا و600 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 80,0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 80 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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وكانت الإحصائيات اليومية الصادرة عن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات أفادت بأن عدد الجرعات المضادة لكورونا التي تم إعطاؤها يوم الأربعاء حققت رقما قياسيا بعد مشاركة عيادات الأطباء في التطعيم. وحسب المعهد فإن العدد وصل يوم الخميس إلى قرابة 656 ألف جرعة بارتفاع بمقدار 290 ألف جرعة مقارنة بعددها يوم أول أمس الثلاثاء.

يشار إلى أن عيادات الأطباء في أغلب الولايات الألمانية (35 ألف عيادة) بدأت أمس في الحملة إلى جانب مراكز التطعيم.

وكانت أعلى حصيلة يومية لعدد جرعات كورونا التي تم إعطاؤها قد وصل إلى 367 ألف جرعة حتى الآن، فيما جرت العادة أن تقل الحصيلة اليومية عن هذا العدد بصورة ملحوظة.

ووصل إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها منذ بدء الحملة في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 16,26 مليون جرعة ليصل نسبة من تم تطعيمهم في ألمانيا بالجرعة الأولى على الأقل إلى 13,8% من إجمالي السكان أمس مقابل 13% أول أمس.

ووصلت نسبة من حصلوا على التطعيم بالكامل (الجرعتين) إلى 5,7%.

ع.ح./خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)