ألمانيا... حصيلة جديدة للانفجار في مجمع للكيماويات في ليفركوزن

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص مفقودين في الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 31 آخرين.



وقالت إدارة الإطفاء إن البحث عن الأشخاص الخمسة المفقودين قد يستغرق وقتاً أطول. وقال رئيس فريق إطفاء ليفركوزن، هيرمان غريفن، في مقابلة مع محطة "WDR2" صباح اليوم الأربعاء (28 تموز/يوليو): "جرى البحث عنهم طوال الليل وسيستمر ذلك اليوم خلال النهار... سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يكون هناك وضوح نهائي".

وأضاف غريفن أنه لا يوجد حالياً أي خطر من الموقع، مضيفاً أن حوالي 360 شخصاً من خدمات الطوارئ شاركوا في عمليات الإنقاذ بعد الانفجار والحريق الناجم عنه.

من جهته قال مدير المصنع لارس فريدريش في بيان:" لا يزال البحث عن المفقودين يسير على قدم وساق، وللأسف فقد بدا أن الأمل تلاشى في العثور عليهم أحياء". ولاتزال أسباب الانفجار العنيف مجهولة. وقالت الشرطة إن الأعمال في منطقة الخطر لا تزال جارية مشيرة إلى أنه لن يمكن للفنيين المتخصصين في الحرائق التابعين للشرطة الاتحادية البدء في التحقيقات إلا بعد انتهاء هذه الأعمال.

وبعد وقوع الانفجار، اندلعت النيران في الصباح في خزان يحتوي على مذيبات واستمرت كذلك على مدار ساعات قبل أن يتم السيطرة على الحريق بعد إخماده على نطاق واسع، وأوضحت سلطات المدينة أن أعمال الإطفاء كان لابد من أن تنتظر حتى يتم فصل خط كهرباء عن الشبكة. وقد حذرت الشرطة في مدينة دورتموند الواقعة على مسافة نحو 60 كيلومتراً من مكان الحادث من انبعاث روائح كريهة محتملة.

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أحد أكبر المجمعات الكيميائية في أوروبا

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40,9 صباحاً (التوقيت المحلي) في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش"، ثم اندلع حريق في المستودع. وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.

وتصاعد الدخان فوق "مجمع تشيمبارك" الذي وقع فيه الانفجار والذي تديره شركة "كورينتا". وأصدرت السلطات تحذيراً من "خطر شديد"، وحثت سكان المدينة المطلة على نهر الراين على إغلاق النوافذ والأبواب.

وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ. وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.

ومجمع "تشيمبارك" هو أحد أكبر المجمعات الكيميائية في أوروبا، وتبلغ مساحته نحو 11 كيلومتراً مربعاً، ويضم أكثر من 70 شركة، بينها شركات "باير" و"لينده" و"كوفيسترو" التي تعد من عمالقة الصناعات الكيميائية في ألمانيا. ويعمل في المجمع الكيميائي حوالي 48 ألف موظف.



م.ع.ح/خ.س (د ب أ، DW)