ألمانيا... حصيلة جديدة للانفجار في مجمع للكيماويات في ليفركوزن

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أشخاص مفقودين في الانفجار الذي وقع أمس الثلاثاء في مصنع للكيماويات بمدينة ليفركوزن الألمانية، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة 31 آخرين.
وقالت إدارة الإطفاء إن البحث عن الأشخاص الخمسة المفقودين قد يستغرق وقتاً أطول. وقال رئيس فريق إطفاء ليفركوزن، هيرمان غريفن، في مقابلة مع محطة "WDR2" صباح اليوم الأربعاء (28 تموز/يوليو): "جرى البحث عنهم طوال الليل وسيستمر ذلك اليوم خلال النهار... سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يكون هناك وضوح نهائي".
وأضاف غريفن أنه لا يوجد حالياً أي خطر من الموقع، مضيفاً أن حوالي 360 شخصاً من خدمات الطوارئ شاركوا في عمليات الإنقاذ بعد الانفجار والحريق الناجم عنه.
من جهته قال مدير المصنع لارس فريدريش في بيان:" لا يزال البحث عن المفقودين يسير على قدم وساق، وللأسف فقد بدا أن الأمل تلاشى في العثور عليهم أحياء". ولاتزال أسباب الانفجار العنيف مجهولة. وقالت الشرطة إن الأعمال في منطقة الخطر لا تزال جارية مشيرة إلى أنه لن يمكن للفنيين المتخصصين في الحرائق التابعين للشرطة الاتحادية البدء في التحقيقات إلا بعد انتهاء هذه الأعمال.
وبعد وقوع الانفجار، اندلعت النيران في الصباح في خزان يحتوي على مذيبات واستمرت كذلك على مدار ساعات قبل أن يتم السيطرة على الحريق بعد إخماده على نطاق واسع، وأوضحت سلطات المدينة أن أعمال الإطفاء كان لابد من أن تنتظر حتى يتم فصل خط كهرباء عن الشبكة. وقد حذرت الشرطة في مدينة دورتموند الواقعة على مسافة نحو 60 كيلومتراً من مكان الحادث من انبعاث روائح كريهة محتملة.
أحد أكبر المجمعات الكيميائية في أوروبا
ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40,9 صباحاً (التوقيت المحلي) في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش"، ثم اندلع حريق في المستودع. وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.
وتصاعد الدخان فوق "مجمع تشيمبارك" الذي وقع فيه الانفجار والذي تديره شركة "كورينتا". وأصدرت السلطات تحذيراً من "خطر شديد"، وحثت سكان المدينة المطلة على نهر الراين على إغلاق النوافذ والأبواب.
وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ. وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.
ومجمع "تشيمبارك" هو أحد أكبر المجمعات الكيميائية في أوروبا، وتبلغ مساحته نحو 11 كيلومتراً مربعاً، ويضم أكثر من 70 شركة، بينها شركات "باير" و"لينده" و"كوفيسترو" التي تعد من عمالقة الصناعات الكيميائية في ألمانيا. ويعمل في المجمع الكيميائي حوالي 48 ألف موظف.
م.ع.ح/خ.س (د ب أ، DW)
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
The Coatinc Company Holding GmbH
عُرف مؤخرا فقط أن "The Coatinc Company" هي أقدم شركة عائلية في ألمانيا. وتوصل المؤرخون إلى هذه النتيجة بعد فحص مستندات الشركة، التي تأسست سنة 1502. وكانت الشركة في البداية مجرد حدادة في مدينة سيغن ( تقع في ولاية شمال الراين-ويستفاليا). ولا يزال مقر الشركة الرئيسي يتواجد في نفس المدينة.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
William Prym Holding GmbH & Co. KG
رأت شركة "Prym" النور سنة 1530، وكان يُعتقد حتى ذلك الحين أنها أقدم شركة عائلية في البلاد، غير أنه يتحتم عليها الآن القبول بالمركز الثاني في قائمة أقدم الشركات في ألمانيا. ركزت شركة "Prym" في البداية على إنتاج الألواح والأسلاك، بيد أنها انتقلت سنة 1903 إلى إنتاج أدوات الخياطة. توظف الشركة حالياً حوالي 3330 شخصاً في جميع أنحاء العالم، وحققت في سنة 2018 حوالي 382 مليون يورو كأرباح.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Wiegand-Glas GmbH
تأسست شركة "Wiegand-Glas" سنة 1570 من موقع متواضع للغاية لإنتاج الزجاج. ورغم أن صناعة الزجاج كانت دائما محور اهتمام الشركة، إلاّ أنها قررت سنة 1997 توسيع أنشطتها لتشمل أيضاً العبوات البلاستيكية. وبلغت مبيعات الشركة في السنة الماضية (2018) حوالي 486 مليون يورو.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
تنشط الشركات المصرفية الألمانية منذ القرن السادس عشر. ويعتبر بنك "Berenberg"، الذي تم تأسيسه في مدينة هامبورغ سنة 1590، ثاني أقدم بنك في العالم بعد "مونتي دي باشي دي سيينا" الإيطالي.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Merck KGaA
تأسست شركة "Merck" سنة 1668 كصيدلية في مدينة دارمشتات، وتعتبر أقدم شركة كيميائية دوائية في العالم. ولا يجب الخلط بين هذه الشركة وبين الشركة الأمريكية، التي تحمل الاسم نفسه وكانت حتى عام 1917 جزءاً من الشركة الألمانية. ورغم أن الشركة الأمريكية أكبر بكثير الآن إلا أن شركة "Merck" الألمانية حققت سنة 2018 إيرادات بلغت حوالي 15 مليار يورو.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
تأسست شركة "Meindl" في عام 1683 حينما تم افتتاح "بيتر مايندل" أحد أول متاجر صناعة الأحذية في ولاية بافاريا. ومنذ ذلك الحين، واصلت الأجيال التالية العمل بنجاح في هذا المجال. وتقدم هذه الشركة العائلية في ألمانيا مجموعة متنوعة من أحذية المشي عبر محلاتها في جميع أنحاء البلاد.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Harry Brot GmbH
كان المخبز البسيط بالقرب من مدينة هامبورغ، والذي يعود إلى سنة 1688 هو أصل سلسلة المخابز الكبيرة "هاري". ويتم الإقبال بشكل كبير على اقتناء منتجات هذه المخابر في كل ربوع البلاد. وتوظف هذه الشركة اليوم حوالي 4375 شخصاً وبلغت مبيعاتها سنة 2018 حوالي مليار يورو.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
Villeroy & Boch AG
تأسست شركة السيراميك "Villeroy & Boch" سنة 1748 على يد فرانسوا بوخ. بدأت الشركة في الأول بإنتاج الأواني المصنوعة من البورسلان، إلاّ أنها توسعت تدريجياً وأصبحت رائدة في مجال صناعة بعض الأدوات الخاصة بغرف الحمام والاستجمام وأدوات المائدة. حققت الشركة سنة 2018 مبيعات وصلت إلى 835 مليون يورو.
-
شركات ألمانية..عراقة الماضي تصنع تميز الحاضر
S. Siedle & Söhne OHG
شركة "Siedle"، والمعروفة اليوم بتكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كانت مسبكاً عند تأسيسها سنة 1750. وفي سنة 1887 تحولت الشركة إلى خدمات الاتصال الهاتفي، من أجل التركيز على أنظمة الاتصالات الحديثة في المنازل أوائل القرن الـ 20. وتمكنت الشركة في السنة الماضية من تحقيق مبيعات وصلت إلى حوالي 88 مليون يورو. إعداد: كاترين ديليخان / ر.م