ألمانيا... قتيل وجرحى في انفجار في مصنع للكيماويات

قتل شخص وفُقد خمسة موظفين بعد الانفجار الشديد الذي وقع في مصنع للكيماويات في مدينة ليفركوزن الألمانية، حسبما أعلنت الشركة المشغلة "كورينتا" اليوم الثلاثاء (27 تموز/يوليو 2021). وبحسب بيانات الشركة، أصيب أيضا عدد من الموظفين جراء الانفجار، بعضهم في حالة خطيرة.

ووفقا للبيانات، وقع الانفجار حوالي الساعة 40:9 صباحا (التوقيت المحلي) لأسباب غير معلومة حتى الآن في مستودع صهاريج خاص بمركز التخلص من النفايات "بوريش"، ثم اندلع حريق في المستودع. وهرعت قوات الإنقاذ وسيارات قياس جودة الهواء إلى مكان الحادث.

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ووفقا لبيانات السلطات، قتل شخص وفُقد خمسة موظفين وأصيب 16 آخرين، أربعة منهم إصابتهم خطيرة.

وقالت سلطات المدينة إنه كان لابد من إرجاء السيطرة حتى يتم فصل أحد كبلات الكهرباء، مضيفة أن أعمال الإطفاء بدأت الآن.

وتصاعد الدخان فوق الموقع الذي تديره شركة "كورينتا". وأصدرت السلطات تحذيرا من "خطر شديد"، وحثت سكان المدينة المطلة على نهر الراين على إغلاق النوافذ والأبواب.

وفي الوقت نفسه، طلبت الشرطة من المواطنين تجنب المنطقة على نطاق واسع وإبقاء الشوارع خالية أمام خدمات الطوارئ.

وكانت الشرطة أغلقت بالكامل الطرق السريعة في المنطقة المجاورة مباشرة لطريق كولونيا الدائري المزدحم.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)