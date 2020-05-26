 ألمانيا.. تشكيل لجنة لمكافحة التطرف اليميني في القوات الخاصة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا.. تشكيل لجنة لمكافحة التطرف اليميني في القوات الخاصة

بعد أن حذّر قائد القوات الخاصة في الجيش الألماني من وجود توجهات يمينية في صفوف قواته، شكلت وزارة الدفاع لجنة لإجراء "تحليل هيكلي" للقوات. وستُرفع النتائج إلى البرلمان.

القوات الخاصة في الجيش الألماني

عدد المتطرفين في الجيش الألماني تصاعف خلال عام واحد

أمرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، بتشكيل لجنة عمل للوقوف على أسباب تزايد حالات التطرف اليميني بين صفوف القوات الخاصة في الجيش.

مختارات

صنّفت الاستخبارات العسكرية في ألمانيا 14 جنديا وموظفا بالجيش كأشخاص متطرفين خلال العام الماضي، وحملات أمنية تطال الأوساط اليمينية المتطرفة في عدد من الولايات الألمانية. (03.03.2020)

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د..ب.أ) من مصادر مطلعة اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو 2020) أن الوزيرة كلفت بإجراء "تحليل هيكلي" للقوات الخاصة وتقديم استنتاجات عن كيفية مكافحة الاتجاهات اليمينية المتطرفة بصورة أفضل ضمن صفوف هذه القوات. وستشارك في هذه المهمة أيضاً المفوضة الألمانية الجديدة لشؤون الجيش، إيفا هوغل. ومن المقرر أن تُرفع النتائج إلى البرلمان.

وأدان قائد القوات الألمانية الخاصة، ماركوس كرايتماير، وجود توجهات يمينية متطرفة في القوات الخاصة العسكرية. وذكر كرايتماير في خطاب لجنوده اطلعت عليه (د.ب.أ) أمس الثلاثاء: "لا أبالغ عندما أقول إن قواتنا تمرحاليا بأصعب مرحلة في تاريخها".

وذكر كرايتماير في الرسالة التي بعثها قبل أسبوع: "في وسط مجتمعنا كان ولا يزال هناك أفراد يمكن حسابهم بوضوح على ما يسمى بالطيف اليميني... سواء بسبب افتقارهم للولاء الدستوري أو قربهم من حركة مواطني الرايخ أو فكرهم اليميني المتطرف ودعمهم للأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، فإنهم جميعاً ألحقوا ضرراً بالغاً بسمعة القوات الخاصة والجيش الألماني ككل".

ووصف كرايتماير الاكتشاف الأخير لمخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا شرقي البلاد بأنه "صادم"، معلناً أنه لا تسامح مطلقاً مع مثل هذه الأمور، ومؤكداً في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ دولة القانون عند التعامل مع كل حالة على حدة.

م.ع.ح/ع.غ (د ب أ)

  • في براثن إطلاعات الإيرانية

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    في براثن "إطلاعات" الإيرانية

    عمل الألماني ـ الأفغاني عبدول إس (51 عاماً) موظفاً مدنياً ومستشاراً للجيش الألماني في الشؤون الأفغانية. وحسب قرار الاتهام فقد ارتكب "خيانة في قضية تتسم بخطورة وانتهاك للأسرار المهنية في 18 حالة". وأفاد جهاز الاستخبارات الداخلية لألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال التجسس في البلاد، إلى جانب روسيا والصين. في التسعينات صفت طهران أربعة معارضين في برلين. (يسار الصورة محامي المتهم أولريش سومر).

  • في خدمة شتازي

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    في خدمة "شتازي"

    اخترق غونتر غولام (على يسار الصورة) النظام السياسي في ألمانيا الغربية لصالح جهاز الاستخبارات الألمانية الشرقية "شتازي". وكان من المقربين للمستشار الألماني السابق فيلي برانت (على يمين الصورة)، الذي استقال من منصبه 1974 بعد افتضاح أمر مساعده.

  • تجسس لسبعة أجهزة مخابرات

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    عمل مزدوج لسبعة أجهزة مخابرات

    الموظف في جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، هاينز فيلفي، عمل لصالح سبعة أجهزة مخابرات، على رأسها المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) والبريطانية والسوفياتية (كي جي بي). انكشف أمره عام 1961.

  • مصيدة الابتزاز

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    مصيدة الابتزاز

    عمل الألماني ألفرد فرينتزل جاسوساً لصالح المخابرات في تشيكوسلوفاكيا السابقة. لم يقدم ألفرد، الذي كان سياسياً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على فعلته بدوافع ايدلوجية، وإنما على خلفية الابتزاز: كانت المخابرات التشيكوسلوفاكية تملك دليلاً على تهريب ألفرد في شبابه للكوكائين. في عام 1960 افتضح أمره وتم اعتقاله، وفي السجن حصل على جنسية تشيكوسلوفاكيا وعلى عفو رئاسي ليبعد إلى تشيكوسلوفاكيا.

  • إدوارد سنودن

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    إدوارد سنودن

    قبل خمس سنوات أصابت بعض شظايا فضيحة "وكالة الأمن القومي الأمريكية" ألمانيا. كشف الموظف السابق في الجهاز إدوارد سنودن عن الأنشطة التجسسية لواشنطن ولندن. أهداف ألمانية وأوروبية جرى اختراقها، ولكن حتى اليوم يدور الجدل حول حجم ذلك الاختراق وفيما إذا كان ذلك يتم بشكل منهجي أم لا. وقد لجأ سنودن إلى روسيا حيث تم تجديد إقامته حتى 2020.

  • جاسوس صغير

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    جاسوس "صغير"

    تسريبات إدوارد سنودن قادت لكشف أمر ماركوس رايشل. في 2016، حكم على ماركوس رجل الاستخبارات الألمانية السابق، بالسجن ثماني سنوات بتهمة "الخيانة العظمى" بعد اعترافه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وروسيا. أطلقت عليه صحيفة ألمانيا لقب "الجاسوس الصغير"، على خلفية أن عملياته لم تكن بتلك الخطورة مقارنة بغيره.

  • تجسس لصالح الهند

    عملاء تغلغلوا في مواقع حساسة ـ أشهر فضائح التجسس في ألمانيا

    تجسس لصالح الهند

    في الوقت الحالي تجري في ألمانيا محاكمة زوجين من الهند بتهمة جمع معلومات عن معارضين من السيخ والحركة المعارضة للهند من إقليم كشمير في لإقليم كشمير. حسب المعلومات المتوفرة، تلقى الزوجان 7200 يورو مكافأة على خدماتهما. وفي حال إدانة الزوجين قد يصل الحكم بحقهما إلى السجن حتى خمس سنوات. إعداد: ليزا هينل/خ.س


مواضيع ذات صلة

Tag der Bundeswehr 2018

الوحدات الخاصة في الجيش الألماني تمر بـ"أسوأ مرحلة في تاريخها" 26.05.2020

عزز اكتشاف مخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا مؤخراً المخاوف من تمدد اليمين المتطرف بين صفوف هذه القوات، وهو ما أكدت ألمانيا أنها لن تتسامح معه مطلقاً.

Berlin CDU Pressekonferenz Annegret Kramp-Karrenbauer

وزارة الدفاع الألمانية تنفي التعهد بشراء مقاتلات أمريكية 20.04.2020

تمثل وزيرة الدفاع الألمانية أمام لجنة الدفاع بالبرلمان للحديث عن التكاليف الباهظة لإحلال طائرات جديدة محل طائرات تورنادو المقاتلة المتقادمة. وتنفي وزارة الدفاع أي وعود لمثيلتها الأمريكية بشراء مقاتلات إف 18 الأمريكية!

Nordirak l Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Bundeswehr im Ausland stärken

العراق يؤيد بقاء القوات الألمانية على أرضه لغرض التدريب 15.01.2020

أجرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب - كارنباور محادثات في العراق حول سبل مواصلة مهمة مكافحة تنظيم "داعش"، فيما أكدت الخارجية الألمانية أن بغداد تؤيد بقاء القوات الألمانية لغرض التدريب رغم قرار البرلمان العراقي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  