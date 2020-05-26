ألمانيا.. تشكيل لجنة لمكافحة التطرف اليميني في القوات الخاصة

أمرت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، بتشكيل لجنة عمل للوقوف على أسباب تزايد حالات التطرف اليميني بين صفوف القوات الخاصة في الجيش.
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د..ب.أ) من مصادر مطلعة اليوم الأربعاء (27 أيار/مايو 2020) أن الوزيرة كلفت بإجراء "تحليل هيكلي" للقوات الخاصة وتقديم استنتاجات عن كيفية مكافحة الاتجاهات اليمينية المتطرفة بصورة أفضل ضمن صفوف هذه القوات. وستشارك في هذه المهمة أيضاً المفوضة الألمانية الجديدة لشؤون الجيش، إيفا هوغل. ومن المقرر أن تُرفع النتائج إلى البرلمان.
وأدان قائد القوات الألمانية الخاصة، ماركوس كرايتماير، وجود توجهات يمينية متطرفة في القوات الخاصة العسكرية. وذكر كرايتماير في خطاب لجنوده اطلعت عليه (د.ب.أ) أمس الثلاثاء: "لا أبالغ عندما أقول إن قواتنا تمرحاليا بأصعب مرحلة في تاريخها".
وذكر كرايتماير في الرسالة التي بعثها قبل أسبوع: "في وسط مجتمعنا كان ولا يزال هناك أفراد يمكن حسابهم بوضوح على ما يسمى بالطيف اليميني... سواء بسبب افتقارهم للولاء الدستوري أو قربهم من حركة مواطني الرايخ أو فكرهم اليميني المتطرف ودعمهم للأيديولوجيات اليمينية المتطرفة، فإنهم جميعاً ألحقوا ضرراً بالغاً بسمعة القوات الخاصة والجيش الألماني ككل".
ووصف كرايتماير الاكتشاف الأخير لمخبأ أسلحة لدى جندي في القوات الخاصة بشمال ولاية سكسونيا شرقي البلاد بأنه "صادم"، معلناً أنه لا تسامح مطلقاً مع مثل هذه الأمور، ومؤكداً في الوقت نفسه الالتزام بمبادئ دولة القانون عند التعامل مع كل حالة على حدة.
م.ع.ح/ع.غ (د ب أ)
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