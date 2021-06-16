 ألمانيا تسحب فصيل عسكري من ليتوانيا عقب ″تحرش جنسي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.06.2021

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أخبار

ألمانيا تسحب فصيل عسكري من ليتوانيا عقب "تحرش جنسي"

يسحب الجيش الألماني فصيلة مشاة مدرعة تعمل في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا عقب الاشتباه في ارتكاب جرائم التحرش الجنسي والإهانة والإكراه، ربما تكون قائمة على أساس عنصري، وكذلك الاشتباه الأولي في سلوكيات متطرفة.

صورة من الأرشيف لأفراد من قوات المشاة المدرعة في الجيش الألماني

صورة من الأرشيف لأفراد من قوات المشاة المدرعة في الجيش الألماني

يسحب الجيش الألماني غدا الخميس فصيلة مشاة مدرعة تابعة له تعمل في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا عقب سوء سلوك فادح من قبل جنود بها. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء (16 حزيران/يونيو 2021) في برلين إنه يجرى أيضا دراسة فصل فوري لمتهمين رئيسيين وفقا لقانون التجنيد.

مختارات

في حوار مع DW ينتقد أسقف الجيش الألماني، الجدل حول تزويد الجيش بطائرات مسيرة قتالية. كما يتحدث عن أهمية أمن الجنود وتأمين الرعاية الروحية لهم. ويرى أن هذه الرعاية من حق الجنود المسلمين أيضا ويعمل من أجل تأمينها لهم.

وبحسب البيانات، يشارك جهاز الاستخبارات العسكرية في التحقيق. وذكرت الوزارة أنه ظهرت في سياق التحقيق شكوك حول ارتكاب مخالفات أخرى، بما في ذلك نقص في الذخيرة.

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، كشفت التحقيقات عن اشتباهات أولية في ارتكاب جرائم مثل التحرش الجنسي والإهانة والإكراه، ربما تكون قائمة على أساس عنصري، وكذلك الاشتباه الأولي في سلوكيات متطرفة.

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وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أول من تحدث عن هذا الأمر، وأشارت إلى الاشتباه في أداء أغاني يمينية متطرفة ومعادية للسامية خلال حفل في نهاية نيسان/أبريل الماضي، مضيفة أن هناك مقاطع فيديو عن اعتداءات جنسية محتملة.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، أمس الثلاثاء أنه سيتم أيضا محاسبة من علموا بهذه الوقائع ولم يبلغوا عنها.

خ.س/م.س (د ب أ)

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

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  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

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    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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