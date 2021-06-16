ألمانيا تسحب فصيل عسكري من ليتوانيا عقب "تحرش جنسي"

يسحب الجيش الألماني غدا الخميس فصيلة مشاة مدرعة تابعة له تعمل في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا عقب سوء سلوك فادح من قبل جنود بها. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء (16 حزيران/يونيو 2021) في برلين إنه يجرى أيضا دراسة فصل فوري لمتهمين رئيسيين وفقا لقانون التجنيد.

وبحسب البيانات، يشارك جهاز الاستخبارات العسكرية في التحقيق. وذكرت الوزارة أنه ظهرت في سياق التحقيق شكوك حول ارتكاب مخالفات أخرى، بما في ذلك نقص في الذخيرة.

وبحسب وزارة الدفاع الألمانية، كشفت التحقيقات عن اشتباهات أولية في ارتكاب جرائم مثل التحرش الجنسي والإهانة والإكراه، ربما تكون قائمة على أساس عنصري، وكذلك الاشتباه الأولي في سلوكيات متطرفة.

اقرا أيضا: الضابط الألماني المنتحل صفة لاجئ سوري يقر بجزء من الاتهامات

وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أول من تحدث عن هذا الأمر، وأشارت إلى الاشتباه في أداء أغاني يمينية متطرفة ومعادية للسامية خلال حفل في نهاية نيسان/أبريل الماضي، مضيفة أن هناك مقاطع فيديو عن اعتداءات جنسية محتملة.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، أمس الثلاثاء أنه سيتم أيضا محاسبة من علموا بهذه الوقائع ولم يبلغوا عنها.

خ.س/م.س (د ب أ)