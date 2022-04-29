ألمانيا تستدعي السفير التركي على خلفية الحكم بسجن الناشط كافالا

استدعت برلين الجمعة (29 أبريل/ نيسان 2022) سفير أنقرة في ألمانيا على خلفية الحكم الصادر بسجن عثمان كافالا المعارض البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية. وقال المتحدث خلال مؤتمر صحافي دوري للحكومة "يمكنني أن أقول لكم بإننا استدعينا السفير التركي إلى وزارة الخارجية اليوم وأوضحنا مجددا موقف الحكومة" حيال القضية. وأضاف أن دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي "ستتصرف بالطريقة نفسها".

وحكم على الناشط ورجل الأعمال التركي المحتجز منذ أربع سنوات ونصف سنة بالسجن مدى الحياة بعد دعوات لإسقاط التتبعات ضده لعدم كفاية الأدلة. ولن يتمكن عثمان كافالا من الاستفادة من أي تخفيف للعقوبة، وهو متهم بمحاولة الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأثارت إدانته انتقادات واسعة النطاق، من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، فيما نظمت عدة احتجاجات في تركيا.

يُذكر أن محكمة في إسطنبول حكمت على كافالا بالسجن مدى الحياة يوم الاثنين الماضي فيما يتعلق باحتجاجات جيزي المناهضة للحكومة عام 2013. وطالبت الحكومة الألمانية بالإفراج الفوري عنه. وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أدان الحكم بشدة على لسان متحدثه، ووصفه بأنه "إشارة مدمرة للمجتمع المدني التركي ككل ووضع سيادة القانون في تركيا".

ع.ش/ ز.أ.ب (أ ف ب)