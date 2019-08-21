 ألمانيا.. بدء محاكمة جهادي بتهمة الإبادة ضد الأيزيديين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.04.2020

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أخبار

ألمانيا.. بدء محاكمة جهادي بتهمة الإبادة ضد الأيزيديين

تبدأ المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت جلسات محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي لتنظيم الدولة بتهم القتل والإبادة لطفلة من الأقلية الأيزيدية بعد أن استعبدها هي وأمها بمعاونة زوجته.

صورة من الأرشيف تظهر شرطي أمام المحكمة الإقليمية في فرانكفورت خلال محاكمة أحد المتابعين بتهم الإرهاب

طه ج. يتهم أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر.

 يبدأ القضاء الألماني الجمعة (24 أبريل/نيسان 2020) محاكمة عراقي يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة ارتكاب جريمة إبادة وقتل طفلة من الأقلية الأيزيدية بعدما استعبدها مع والدتها.

والرجل الذي قالت السلطات إنه يدعى طه ج. ويبلغ من العمر 37 عاما، متهم أيضاً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتهريب بشر. وسيمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا لفرانكفورت.

مختارات

أعاد تقرير استقصائي قضية اللاجئة الإيزيدية، التي قالت أنها التقت في ألمانيا برجل "داعش" الذي احتجزها، إلى دائرة الضوء. ووفقاً للتقرير فإن هناك تناقضات في قصة الفتاة وأن والدها أراد الضغط على السلطات الألمانية. (06.11.2018)

أودعت السلطات الألمانية عضواً عراقياً في تنظيم "داعش" السجن بتهمة الإبادة الجماعية. ويُتهم الإسلامي بشراء طفلة إيزيدية ووالدتها كرقيق وضرب الطفلة على نحو متكرر وتكبيلها في الشمس الحارقة، ما أدى إلى وفاة الطفلة عطشاً. (11.10.2019)

وتمثل زوجته جنيفر ف. منذ عام أمام محكمة في ميونيخ بتهمة قتل الفتاة التي تركها الزوجان تموت عطشا في مدينة الفلوجة العراقية في 2015.

واعتبر بدء جلسات محاكمتها في نيسان/أبريل 2019 أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها التنظيم الجهادي بحق الأيزيديين، الأقلية الناطقة باللغة الكردية في شمال العراق، التي بدأ الجهاديون اضطهادها في 2014.

وأدلت والدة الطفلة التي قالت الصحف إنها تدعى نورا، بإفادتها مرات عدة في ميونيخ تحدثت خلالها عن المعاناة التي عاشتها مع طفلتها رانيا.

ويفيد محضر الاتهام أن طه ج. التحق منذ آذار/مارس 2013 بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" وشغل حتى العام الماضي وظائف عديدة في التنظيم الإرهابي في مدينة الرقة السورية وكذلك في العراق وتركيا.

ويتهم القضاء الألماني الرجل بأنه "قام في نهاية أيار/مايو وبداية حزيران/يونيو 2015، بشراء سيدة من الأقلية الأيزيدية وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات كرقيق ونقلهما إلى الفلوجة حيث تعرضتا لكل أشكال الاضطهاد بما في ذلك التجويع.

وبعد سوء معاملة استمرت طويلاً، وخلال صيف 2015 "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على فرشة، بربطها بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، بدرجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم على المشي حافية في الخارج ما سبب لها حروقا خطيرة في قدميها.

وكانت الضحيتان خطفتا صيف 2014 بعد اقتحام تنظيم "داعش" لمنطقة سنجار العراقية. وتقول النيابة الألمانية إنهما "بيعتا" مرات عدة في "أسواق العبيد".

ويفترض أن تستمر هذه المحاكمة التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة، حتى نهاية آب/أغسطس. واعتقل المتهم في اليونان في 16 أيار/مايو 2019 وتم تسليمه إلى ألمانيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر وأوقف في اليوم التالي.

إحدى جلسات محاكمة جينفر ف. زوجة المتهم طه ج.

إحدى جلسات محاكمة جينفر ف. زوجة المتهم طه ج.

محاكمة الزوجة 

وفي محاكمة جنيفر ف. زوجة عضو تنظيم "داعش" المتهم، تمثل والدة الطفلة المحامية اللبنانية البريطانية آمال كلوني والأيزيدية ناديا مراد التي تعرضت للاستعباد الجنسي لدى التنظيم الإرهابي، ومنحت مناصفة جائزة نوبل للسلام في 2018.

وتقود كلوني ومراد حملة دولية للاعتراف بأن الجرائم التي ارتكبت ضد الأيزيديين كانت إبادة. لكن خبراء يقولون إن إثبات حدوث إبادة أمام القضاء يبدو صعبا لأنه يجب إثبات وجود إرادة في تصفية مجموعة مثل الأيزيديين.

وقال الحقوقي ألكسندر شفارتس من جامعة لايبزيغ "في أغلب الأحيان ليس هناك أمر بإبادة" مجموعة. وأضاف "ليس هناك توجيهات مكتوبة تقول أبيدوا الأيزيديين".

ومن أصل 550 ألف أيزيدي كانوا يعيشون في العراق قبل العام 2014 ويشكلون ثلث الأيزيديين في العالم، فرّ 100 ألف إلى المنفى ولا سيّما إلى ألمانيا.

وفي آب/أغسطس 2014، قتل تنظيم "داعش" مئات من الأيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء سبايا.

وخطف الجهاديون أكثر من 6400 من الأيزيديين، تمكّن 3200 منهم من الفرار، وتم إنقاذ بعضهم، وما زال مصير الآخرين مجهولاً.

ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)

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