 القبض على إسلامي عراقي بألمانيا بتهمة قتل طفلة إيزيدية عطشا | أخبار | DW | 11.10.2019

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أخبار

القبض على إسلامي عراقي بألمانيا بتهمة قتل طفلة إيزيدية عطشا

أودعت السلطات الألمانية عضواً عراقياً في تنظيم "داعش" السجن بتهمة الإبادة الجماعية. ويُتهم الإسلامي بشراء طفلة إيزيدية ووالدتها كرقيق وضرب الطفلة على نحو متكرر وتكبيلها في الشمس الحارقة، ما أدى إلى وفاة الطفلة عطشاً.

IS Terrormiliz Mossul Irak (ap)

مقاتلو داعش في الموصل في صيف 2014 "صورة من الأرشيف)

ألقت السلطات الألمانية القبض على إسلامي عراقي بتهمة قتل طفلة إيزيدية عطشاً. ووجه الادعاء العام الألماني للعراقي اليوم الجمعة (11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) اتهامات بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر الادعاء العام أنه تم تسليم العراقي من اليونان إلى ألمانيا أول أمس الأربعاء. ويُتهم الإسلامي المشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش" بشراء الطفلة الإيزيدية ووالدتها كرقيق عام 2015، وضرب الطفلة على نحو متكرر وتكبيلها كعقاب لها خارج المنزل في الشمس الحارقة، ما أدى إلى وفاة الطفلة عطشاً.

وكانت السلطات اليونانية قد ألقت القبض على زوج الداعشية الألمانية جنيفر فيينيش بتهمة قتل طفلة عطشا في شهر أيار/ مايو الماضي حسب ما ذكرت ذكرت مجلة "فوكوس" الألمانية آنذاك. وكانت محكمة في مدينة ميونيخ قد بدأت في نيسان/ أبريل الماضي محاكمة فيينيش (27 عاماً) متهمة بجريمة حرب وقتل، بعدما تركت فتاة أيزيدية تموت عطشاً في العراق، في أول محاكمة من نوعها لعنصر في تنظيم "داعش" الإرهابي.

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ويمكن أن يحكم على المتهمة بالسجن مدى الحياة. وكانت جنيفر التي ولدت في وسط فقير ولم تنه تعليمها، غادرت ألمانيا للالتحاق بتنظيم "داعش" في أيلول/ سبتمبر 2014، كما ورد في محضر الاتهام. ومن حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2015 كانت تقوم بدوريات الحسبة المكلفة فرض احترام قواعد السلوك واللباس التي حددها التنظيم، وهي تحمل السلاح وترتدي سترة ناسفة في مدينتي الموصل والفلوجة العراقيتين.

يفيد محضر الاتهام أنها اشترت مع زوجها في تلك الفترة بين مجموعة من السجناء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها اللتين تنتميان إلى الأقلية الإيزيدية لاستعبادهما. وقالت النيابة العامة في بيان "كانت الفتاة مريضة في أحد الأيام وبللت فراشها. فعاقبها زوج المتهمة بربطها بسلاسل في الخارج في أجواء من الحر الشديد وتركها تواجه موتاً شنيعاً عطشاً". وأضافت أن "المتهمة تركت زوجها يتصرف ولم تفعل شيئاً لإنقاذ الفتاة".

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وذكرت الصحف الألمانية أن نورا ب. والدة الضحية التي تعيش حالياً لاجئة في ألمانيا، قالت للمحققين إن المتهمة لم تتدخل إلا بعد فوات الأوان. وقد توفيت الفتاة بسبب الاجتفاف. وأوقفت أجهزة الأمن التركية جنيفر في أنقرة في كانون الثاني/ يناير 2016 عندما كانت تريد استصدار وثائق لدى السفارة الألمانية. وبعد أيام نقلت إلى ألمانيا.

لكن لم يتم وضعها في التوقيف الاحتياطي قبل حزيران/ يونيو 2018 بعد أن اعتقلت خلال محاولتها العودة إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أنه خلال محاولتها الفاشلة الأخيرة هذه روت لسائقها كيف تعيش في العراق. وكان السائق في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) الأمريكي ويقود سيارة مزودة بمايكروفون. واستخدمت النيابة العامة هذه التسجيلات لاتهامها. وقد أسرّت جنيفر لسائق السيارة بوفاة الفتاة.

طالب محامو الادعاء المدني الألمان وأمل كلوني وناديا مراد التي استعبدها التنظيم جنسياً في الماضي، بإدانة جنيفر بجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالبشر والتعذيب.

في التسجيل الذي جرى بدون علمها، تبدو جنيفر فينيش، حسب "دير شبيغل"، مدركة لخطورة الممارسات التي عانت منها الطفلة. وقالت على ما يبدو "كان هذا انتهاكاً حتى في نظر تنظيم الدولة الإسلامية".

وأوضحت المجلة الألمانية أن "داعش" فرض عقوبة جسدية على الزوج، بينما ذكرت مجلة "سودويتشه تسايتونغ" أن الرجل يدعى طه ص. ن. ج.

ومن الممكن محاكمة متورطين في جرائم ضد القانون الدولي في أي مكان في العالم وفقاً لمبدأ القانون العالمي بصرف النظر عن مكان الجريمة أو جنسية الجاني؛ ما يعني أنه يمكن محاكمته في ألمانيا، إلا أن هذا سيتطلب أولاً تسليمه من جانب السلطات اليونانية، وهو ما جرى الآن.

ز.أ.ب/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


مختارات

محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

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