 ألمانيا.. المجلس الأعلى للمسلمين يدعو للمساهمة في محاربة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2020

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أخبار

ألمانيا.. المجلس الأعلى للمسلمين يدعو للمساهمة في محاربة كورونا

دعا المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الأطباء والممرضين والطلبة المسلمين إلى المساهمة في تقديم الرعاية الصحية لتخفيف الضغط على الكوادر الطبية بسبب انتشار فيروس كورونا.

Asklepios Kinderklinik Sankt Augustin Ärztin mit Kopftuch Hijab (picture alliance/dpa/U.Baumgarten)

وجّه المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD) نداء للمسلمين العاملين في المجال الصحي لتقديم المساعدة للمؤسسات الصحية في ظل انتشار كورونا في البلاد.

مختارات

وقال المجلس اليوم الاثنين (23 آذار/مارس) في بيان تلقت DW عربية نسخة منه إنه يوجّه نداءه إلى "الأطباء والممرضين المتقاعدين والطلبة ذوي الاختصاص (في المجال الصحي)" لتقديم المساعدة للمؤسسات الصحية.

وأضاف المجلس في البيان: "الانتشار السريع لفيروس كورونا سيؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى ونقص حاد في الكادر الطبي"، وتابع: "ستكون المؤسسات الصحية في أمس الحاجة لأي مساعدة في هذا المجال ومساهمة من المسلمين في تقديم المساعدة لما فيه المصلحة العامة للمجتمع".

وقد وصل عدد من أصيبوا بالفيروس في ألمانيا حتى مساء اليوم إلى أكثر من 29 ألف حالة فيما بلغ عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس 118 حالة، وعدد المتعافين منه 422 حالة، طبقا لخريطة جامعة جونز هوبكينز بالولايات المتحدة. 

ودعا المجلس المسلمين من ذوي الاختصاصات الطبية إلى تسجيل أسمائهم لدى المجلس "للاستعانة بهم عند الحاجة".

وكان المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا قد دعا المسلمين إلى تعليق إقامة الصلوات في المساجد إذا لزم الأمر، مشيراً إلى أن "تعليق إقامة صلاة الجمعة وصلوات أخرى في المساجد لأجل اعتبارات تتعلق بالرعاية الصحية الوقائية أو بسبب حالة مخاوف (من الإصابة بالأمراض) أمر يبيحه الإسلام".

م.ع.ح/ص.ش

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الحذر من مقابض الأبواب

    فيروسات كورونا المعروفة للعلماء تبقى في المتوسط من أربعة إلى خمسة أيام على الأسطح المختلفة مثل مقابض الأبواب. ورغم إنه من غير الواضح بعد كيف ينتشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن العلماء يرجحون انتشاره عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطاس. هذا الرذاذ ينتقل عادة من الأيدي إلى الأسطح المختلفة. لذلك من الضروري غسل اليدين دائماً.

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    الأكل في الخارج ليس شهياً دائماً!

    ينبغي الحرص عند الأكل في المطاعم وغيرها من الأماكن العامة. فقد ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخرين عن طريق السعال أو العطس مباشرة على الصحون أو أدوات المائدة. وفقاً للمعهد الاتحادي لتقييم المخاطر لم يُثبت حتى الآن انتقال المرض بهذه الطريقة. لكن من الأفضل حالياً توخي الحرص وتناول الطعام المُعد في المنزل.

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل أخاف من البضائع المستوردة؟

    مع إغلاق المدارس ومكوث الأطفال في المنزل، يحتاجون إلى الألعاب لتسليتهم. فهل تمثل الألعاب المستوردة من بلاد أخرى خطراً؟ يجيب المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالنفي، فحتى الآن لا توجد حالات انتقال للعدوى عبر بضائع مستوردة. كما يقول الخبراء إن الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول كلما زادت برودة الجو وارتفعت الرطوبة، وهو ما لا يحدث بالضرورة مع البضائع حيث تتعرض لعدة تغيرات جوية حتى تصل إلى وجهتها الأخيرة.

  • Deutsche Post - Jahreszahlen (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل التسوق الإلكتروني خطر؟

    في ظل عمل الكثيرين من المنزل هذه الأيام وتفاديهم المتاجر، تزدهر التجارة الإلكترونية بشكل كبير. فهل من الممكن الإصابة بالعدوى من خلال لمس الطرود؟ بشكل عام فإن فيروسات كورونا لا تعيش طويلاً على الأسطح الجافة. بما أن بقاء الفيروس مرتبط بعدة عوامل بيئية مثل درجة حرارة الجو والرطوبة، فإن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يرى أن انتقال الفيروس عن طريق الطرود أو البريد "مستبعد".

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل "صديق الإنسان" ناقل للفيروس؟

    العزل المنزلي يصيب الكثيرين بالملل، وتكون الحيوانات الأليفة في هذه الحالة مبعثاً للتسلية. لكن هل من الممكن أن تنتقل العدوى من الحيوان للإنسان أو العكس؟ رغم تأكيدات الخبراء أن احتمالية إصابة الحيوانات بالعدوى "ضئيلة جداً"، إلا أنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال تماما. فالحيوانات لا تًظهر أي أعراض، وبالتالي فهي لا تمرض. لكن لا يعني ذلك أنها غير حاملة للفيروس وقد ينتقل للإنسان برذاذ الحيوان أو إفرازاته.

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    هل نعزل الخضروات؟

    يعلم الجميع أن الخضروات مفيدة للصحة، ولكن هل صارت خطراً علينا؟ يُصنف المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر احتمالية انتقال فيروس كورونا عن طريق الخضروات على إنها "ضئيلة جداً". فحتى الآن لا توجد حالات إصابة بالعدوى عبر هذا الطريق. أهم ما يُنصح به هو غسل اليدين قبل تحضير الطعام، وهو الأمر الذي يجب المواظبة عليه حتى بدون وجود خطر كورونا. كما يمكن تقليل احتمال العدوى عن طريق الطبخ أو التسخين.

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ماذا عن الأغذية المجمدة؟

    إذا كانت فيروسات كورونا المعروفة لنا مثل السارس (SARS) والميرس (MERS) لا تتأثر بالبرودة، فهل يعني ذلك وجود فيروس كورونا المستجد على أسطح الأغذية المجمدة؟ هذه الفيروسات قد تظل معدية لمدة عامين في درجة حرارة -20. لكن المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر يُطمئن الجميع: فحتى الآن لا توجد أي حالات معروفة عن انتقال كورونا عن طريق الأغذية، حتى المُجمدة منها.

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

    ممنوع أكل الحيوانات البرية!

    الخبر الوحيد الجيد منذ بدء أزمة كورونا هو أن الصين منعت أكل الحيوانات البرية. فجميع الدلائل تشير إلى أن المرض انتقل من الخفاش للإنسان. ولم يكن هذا ذنب الخُفاش، فالإنسان هو من اختار أكله. لذلك لا يُنصح أبداً بأكل أي حيوانات برية.


مختارات

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟ (19.03.2020)  

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