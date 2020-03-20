بدلا من حظر التجول.. ألمانيا تقرر منع التجمعات لأكثر من شخصين

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأحد (22 مارس/آذار 2020) أنّ التجمعات في الأماكن العامة، والتي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة "أسبوعين على الأقل" في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في مؤتمر صحافي أنّه "يتوجب احترام مسافة 1,5 متر على الأقل في الأماكن العامة"، موضحة انّ المطاعم وصالونات الحلاقة ستغلق أبوابها.

وناشدت ميركل الناس في ألمانيا الامتثال لقيود التواصل الجديدة. وقالت "من فضلكم شاركوا جميعا (في الالتزام) بهذا الأمر. اظهروا تعقلا وتعاطفا".

وبهذا لا يتم فرض حظر التجول العام في البلاد. ومغادرة البيت ليست هي الخطر، "بل التواصل الاجتماعي المباشر"، كما قال رئيس وزراء ولاية شمال الراين ووستفاليا ارمين لاشيت الذي شدد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد على أن التواصل الاجتماعي الذي يتجاوز دائرة أفراد العائلة الواحدة يجب تعليقه في المجال العام والخاص. وقال لاشيت بأن جميع المطاعم وصالونات الحلاقة وقاعات التدليك ستُغلق.

وأشارت ميركل إلى أن الشرطة ستراقب كيفية التقيد بهذه التعليمات ومن يخالف هذه التدابير سيواجه عقوبات.

بافاريا لها موقف آخر

وتعتزم ولاية بافاريا الألمانية عدم تطبيق حظر التجمعات لأكثر من شخصين، الذي اتفقت عليه الحكومة الاتحادية والولايات. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مكتب رئاسة الحكومة البافارية أن الولاية ستبقي على القاعدة المعمول بها في الولاية والتي تسمح للشخص بأن يخرج مع المقيمين معه في المنزل إلى الهواء الطلق.

م.أ.م/ ص.ش ( أ ف ب، رويترز )