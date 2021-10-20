 ألمانيا- القبض على جنديين سابقين حاولا تجنيد محاربين للقتال في اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.10.2021

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ألمانيا- القبض على جنديين سابقين حاولا تجنيد محاربين للقتال في اليمن

السلطات الألمانية تلقي القبض على جنديين سابقيين في الجيش الألماني لمحاولتهما تشكيل قوة من المرتزقة للتدخل في اليمن، تضم أكثر من مئة رجل، أغلبهم من عناصر سابقة في الجيش أو الشرطة تم وعدهم بدخل شهري يصل إلى 40 ألف يورو.

صورة رمزية لجنود ألمان

صورة رمزية لجنود ألمان

ألقت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) القبض على جنديين سابقين في الجيش الألماني لمحاولتهما تشكيل قوة من المرتزقة تضم أكثر من مئة رجل.

وأعلن الادعاء العام الاتحادي في مقره بمدينة كارلسروه أن قوات خاصة من الشرطة الاتحادية ألقت القبض على الرجلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة برايسغاو-هوخشفارتسفالد وفي ميونيخ. وجاء في بيان الادعاء العام أنه يُجرى التحقيق ضد الألمانيين للاشتباه البالغ في محاولتهما كزعيمين لتأسيس تنظيم إرهابي.

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وبحسب البيانات، عقد الرجلان في مطلع عام 2021 العزم على تأسيس قوة من المرتزقة تحت قيادتهما، وخططا لمنح كل عضو في هذه القوة أجر شهري تبلغ قيمته حوالي 40 ألف يورو.

ووفقا للبيانات، خطط الرجلان لأن تشمل القوة ما يتراوح بين 100 و150 رجلا، وأن يكون أغلبهم من عناصر سابقة في الجيش أو الشرطة. وتواصل أحد المتهمين بالفعل مع سبعة أفراد على الأقل لهذا الغرض.

وجاء في بيان الادعاء العام أن المتهمين كانا ينويان عبر تشكيل هذه القوة التدخل في الحرب الأهلية باليمن لفرض مفاوضات سلام هناك بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية. ووفقا لخطط المتهمين المزعومة،

كانت السعودية هي المفضلة لهما لتمويل القوة، حيث حاول أحد المتهمين عدة مرات التواصل مع جهات حكومية في السعودية، إلا أن تلك الجهات لم تبد أي رد فعل، بحسب بيانات الادعاء العام الألماني.

وفتش المحققون منزلي المتهمين في ميونيخ وفي منطقة كلاف، كما فتشوا أماكن أخرى تخص أربعة أفراد غير مشتبه بهم في ولايتي بادن-فورتمبرغ وبافاريا.

ومن المنتظر أن يقرر قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية اليوم ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهمين بالسجن الاحتياطي.

و.ب/ أ. ف (د ب أ، أ ف ب)

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