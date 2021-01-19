 ألمانيا: الحكومة تقرر تمديد إجراءات العزل وفرض الكمامات الطبية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.01.2021

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ألمانيا: الحكومة تقرر تمديد إجراءات العزل وفرض الكمامات الطبية

بعد اجتماع استمر ساعات طويلة، اتفقت المستشارة أنغيلا ميركل مع حكومات الولايات على تمديد إجراءات العزل حتى منتصف شهر شباط/ فبراير، مع تشديد بعض الإجراءات مثل فرض الكمامات الطبية في وسائل النقل والمتاجر.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقت مع حكومات الولايات على تمديد إجراءات العزل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتفقت مع حكومات الولايات على تمديد إجراءات العزل وتشديد بعضها مثل فرض ارتداء الكمامات الطبية

اتفقت المستشارة الألمانية ورؤساء حكومات الولايات الثلاثاء (19 كانون الثاني/ يناير 2021) على تمديد إجراءات العزل في البلاد حتى 14 شباط/ فبراير، في إطار مجموعة من الخطوات الرامية لكبح انتشار فيروس كورونا.

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واتفقت المستشارة ميركل ورؤساء وزراء الولايات أيضاً على فرض الكمامات الطبية على ركاب وسائل النقل العام وفي المتاجر، حسبما ذكرت ميركل بعد المناقشات التي استمرت عدة ساعات. ويستمر الإغلاق الحالي حتى 31 كانون الثاني/ يناير. كما تقرر فرض ارتداء الكمامات الطبية من نوع (FFP2) على من لديهم احتكاك مع المقيمين في دار المسنين.

كما قرر اجتماع المستشارة ورؤساء حكومات الولايات، بعد نقاش مكثف، الإبقاء على الإغلاق المفروض على المدارس ودور الحضانة حتى 14 شباط/ فبراير، وقصر الدراسة على التعليم الإلكتروني عبر برامج اجتماعات الفيديو المختلفة.

هذا وجاء في وثيقة الاجتماع أن على الشركات الالتزام بالسماح للعاملين بالعمل من المنازل حتى 15 آذار/ مارس. كما تقرر في الاجتماع وجوب إبلاغ السلطات بالتجمعات الدينية التي تضم أكثر من عشرة أشخاص قبل يومين على الأقل.

وانخفضت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية وتراجع الضغط على وحدات العناية المركزة بشكل طفيف، لكن علماء الفيروسات قلقون من احتمال انتشار نسخ متحورة لها قدرة أكبر على العدوى.

وقررت الحكومة الاتحادية تعزيز المساعدات المقدمة للشركات بسبب التمديد، حسبما ورد في مسودة القرار الذى جرى بحثه. ونصت الوثيقة على أن الحكومة الاتحادية ستشكل أيضاً مجموعة عمل لرسم خطة لاستراتيجية آمنة وعادلة لفتح البلاد.

يشار إلى أن إحصاءات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أظهرت الثلاثاء أن الإصابات المؤكدة ارتفعت بواقع 11369، ليصل الإجمالي إلى 2.05 مليون. وزادت الوفيات 989 لتبلغ في المجمل 47622 وفاة.

م.ع.ح/ ي.أ (د ب أ ، رويترز)

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    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

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  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


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