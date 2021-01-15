تحسبا لسلالات جديدة.. ألمانيا تتجه لتمديد وتشديد الإغلاق

من المتوقع أن تمدد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الـ 16 في البلاد الإغلاق الحالي في ألمانيا بسبب فيروس كورونا، خلال محادثات في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء (19 يناير/كانون الأول 2021).

وكان من المقرر أن تعقد الجولة التالية من المحادثات حول كيفية المضي قدما في إجراءات مكافحة الجائحة في 25 كانون الثاني/يناير، حيث كان مقررا أن تنتهي القيود الحالية في نهاية الشهر الجاري. ومع ذلك، تم تقديم موعد اجتماع ميركل وقادة الولايات بسبب مخاوف بشأن المزيد من السلالات القابلة للانتقال، والتي تم رصد بعضها بالفعل في ألمانيا.

كما سيتم أيضا تناول وضع قواعد جديدة مثلا للعمل من المنزل وفرض حظر ليلي وتمديد إلزام ارتداء أقنعة الأنف والفم (الكمامات).



وأغلقت البلاد المدارس والمتاجر غير الأساسية والحانات والمطاعم والمرافق الترفيهية والثقافية في ظل الإغلاق الذي تم تشديده بشكل متزايد منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي سياق متصل كشف استطلاع ألماني حديث أن أغلب الألمان يدعمون تمديد الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ليستمر بعد 31 كانون ثان/يناير الجاري. وجاء في استطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم إجراؤه بتكليف

من وكالة الأنباء الألمانية، وتم نشر نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 40% من الألمان أيدوا حتى تشديد الإجراءات القائمة حاليا من أجل الحد من تفشي الوباء، ودعا 21% آخرين إلى الإبقاء على القيود الحالية. وفي المقابل دعا 13% فقط من الألمان لإنهاء الإغلاق، ودعا 17 بالمئة لتخفيفه، وأحجم 8 بالمئة عن قول رأيهم، بحسب الاستطلاع.



أكثر من مليوني إصابة

مشاهدة الفيديو 13:55 مسائية DW: تفاقم الوضع الوبائي رغم الإغلاق.. ماذا ينتظر ألمانيا؟

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 11 ألف و369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 989 حالة وفاة، في غضون 24 ساعة.

وكان قد تم تسجيل أعلى مستوى قياسي لعدد حالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد إثر الإصابة بكورونا يوم الخميس الماضي بإجمالي 1244 حالة وفاة. وتم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألف و777 حالة إصابة- ولكن كان بينها 3500 تسجيل متأخر.

وأضاف المعهد اليوم الثلاثاء أن عدد إصابات فيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى مليونين و52 ألف و28 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في ربيع العام الماضي. ولكن المعهد أشار إلى أن العدد الإجمالي الفعلي للمصابين قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ لأن هناك كثيرا من الإصابات لم يتم اكتشافها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى 47 ألف و622 حالة، ووصل عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى نحو مليون و716 ألف و200 شخص.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)