 ألمانيا- استمرار الرياضة الاحترافية رغم تشديد القيود والإغلاق العام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.12.2020

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أخبار

ألمانيا- استمرار الرياضة الاحترافية رغم تشديد القيود والإغلاق العام

قررت ألمانيا تشديد الإجراءات والإغلاق العام لمواجهة تفشي وباء كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات. لكن رغم أن المحلات والكثير من المرافق ستغلق، إلا أن الرياضة الاحترافية وعلى رأسها دوري كرة القدم، لن تتأثر بالإغلاق.

ملعب فيردر بريمن عاملة تقوم بالتنظيف والتعقيم

الرياضة الاحترافية وخاصة دوري كرة القدم لن تتوقف رغم الإغلاق العام مع التقيد بالإجراءات الصارمة وخاصة التعقيم

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أن الرياضة الاحترافية في ألمانيا وفي مقدمتها دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (بوندسليغا) بإمكانها الاستمرار من خلالتطبيق معايير الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والتي يسري مفعولها بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم إغلاق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما تقرر حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى البلاد، إلى جانب حظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.  

مختارات

استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السماح للمشجعين بالعودة لحضور مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المدرجات في الوقت الحالي، وهو ما أبدى الاتحاد الألماني لكرة القدم وكذلك رابطة الدوري تفهماً بشأنه.

وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (15 كانون الأول/ ديسمبر 2020) إنه بالنسبة لإجراءات مكافحة العدوى في عموم البلاد بصرف النظر عن النوعية أو الملعب، فإن المنافسات الرياضية ستقام خلف الأبواب المغلقة. وأوضح أن رياضات المحترفين لن تؤثر بالسلب على قدرات الاختبارات الشاملة، والتي وصفها بأنها "مرتفعة للغاية" بما في ذلك الاختبار الجزيئي للمادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار شبان إلى أن استمرار المنافسات الرياضية تزامنا مع إغلاق العديد من المتاجر، أدى إلى موجة من ردود الفعل المتباينة، لكنه وصف ذلك بأنه جزء من الحياة الطبيعية.

وتم تعليق الأنشطة الرياضية للمحترفين خلال عملية الإغلاق الأولى للبلاد الربيع الماضي، لكن تم استئناف النشاط في أيار/ مايو وسط معايير صحية صارمة، والآن عادت أغلب الدوريات الكبرى للمحترفين وستستمر، علما بأن موسم دوري هوكي الجليد سينطلق بعد غد الخميس، وهي المسابقة الرئيسية الوحيدة التي لم تنطلق حتى الآن.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


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