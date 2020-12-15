ألمانيا- استمرار الرياضة الاحترافية رغم تشديد القيود والإغلاق العام

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أن الرياضة الاحترافية في ألمانيا وفي مقدمتها دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (بوندسليغا) بإمكانها الاستمرار من خلالتطبيق معايير الإغلاق المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والتي يسري مفعولها بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم إغلاق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين. كما تقرر حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى البلاد، إلى جانب حظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.

وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء (15 كانون الأول/ ديسمبر 2020) إنه بالنسبة لإجراءات مكافحة العدوى في عموم البلاد بصرف النظر عن النوعية أو الملعب، فإن المنافسات الرياضية ستقام خلف الأبواب المغلقة. وأوضح أن رياضات المحترفين لن تؤثر بالسلب على قدرات الاختبارات الشاملة، والتي وصفها بأنها "مرتفعة للغاية" بما في ذلك الاختبار الجزيئي للمادة الوراثية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار شبان إلى أن استمرار المنافسات الرياضية تزامنا مع إغلاق العديد من المتاجر، أدى إلى موجة من ردود الفعل المتباينة، لكنه وصف ذلك بأنه جزء من الحياة الطبيعية.

وتم تعليق الأنشطة الرياضية للمحترفين خلال عملية الإغلاق الأولى للبلاد الربيع الماضي، لكن تم استئناف النشاط في أيار/ مايو وسط معايير صحية صارمة، والآن عادت أغلب الدوريات الكبرى للمحترفين وستستمر، علما بأن موسم دوري هوكي الجليد سينطلق بعد غد الخميس، وهي المسابقة الرئيسية الوحيدة التي لم تنطلق حتى الآن.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)