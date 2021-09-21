ألمانيا: إصابة عدة أشخاص في هجوم بسكين في قطار

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" اليومية الألمانية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين على متن أحد القطارات بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ في وقت مبكر السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، مضيفاً أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.
وقالت الصحيفة إنه لا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن هوية المهاجم أو الضحايا أو خطورة الإصابات التي تعرضوا لها.
من جانبها، ذكرت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبرفالتز في بيان: "وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح"، مؤكدة أن "الخطر زال الآن".
وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا في التاسعة صباحا "بوقوع هجمات على ركاب على متن قطار آي سي إي. وتمكنت الشرطة من القبض على رجل في أعقاب ذلك بوقت وجيز، وبحسب الشواهد الأولية فإن هناك العديد من الأشخاص المصابين".
ونفت رئاسة الشرطة وجود خطر في الوقت الحالي "ولا توجد معلومات أدق حاليا عن الأشخاص المعنيين". وقالت إن الشرطة انتشرت في المكان بقوة كبيرة.
ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
أحبطت سلطات الأمن الألمانية هجوما كان "تنظيم داعش" يخطط لتنفيذه في البلدة القديمة بدوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا. وقال المدعي العام بمدينة كارلسروه إن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه فيهم من سوريا الخميس (2 حزيران 2016 )، مشيرا إلى أن شخصا رابعا رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا للسبب ذاته.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
وفي شباط/ فبراير الماضي، تابعت الشرطة نشاط خلية إرهابية في العديد من الولايات الألمانية حيث اتخذت إجراءات فورية في كل من برلين وشمال الراين وستفاليا وسكسونيا السفلى. وتمّ توقيف أربع جزائريين مشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم في برلين في مرحلة مبكرة، وفق السلطات الإتحادية.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نيسان/أبريل 2015 تم إلقاء القبض على زوجين في مدينة أوبرأورزيل في وسط ألمانيا، بعد العثور على قنبلة أنبوبية في الطابق السفلي لمنزلهما. وثارت شبهات حول انتماء الزوجين للحركة السلفية. وواجه الزوج اتهامات بالتخطيط لعمل يحرض على الإرهاب في حين تمّ إسقاط التحقيق الخاص بالزوجة.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في ديسمبر 2012 تمّ العثور على عبوة ناسفة في كيس قماش في محطة القطار في بون. ورغم من أن المدعي العام افترض أنها محاولة لشن هجوم إرهابي، فإنه لم يتسن التأكد من هذا. وفي 2013 ألقي القبض على 4 من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لهجوم على زعيم الحزب اليميني المتطرف الألماني من أجل ولاية شمال الراين ويستفاليا أو "برو إن آر في". ولا يزال الإرهابيون الأربعة المشتبه بهم قيد المحاكمة في دوسلدورف منذ سبتمبر.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في أبريل2011 ألقى المحققون القبض على 3 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة في ألمانيا. وفي ديسمبر 2011، تم القبض على عضو رابع من هذه الخلية التي أطلق عليها اسم "خلية دوسلدورف". وصدرت ضد الأربعة جميعهم أحكاما بالسجن في 2014.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
آذار/مارس 2011 لم تنجح الشرطة في إفشال هجوم، عندما قتل رجل من ألبان كوسوفو جنديين أمريكيين وأصاب اثنين آخرين بإصابات خطيرة في مطار فرانكفورت الرئيسي الدولي حيث صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في محطة قطارات كولونيا وضع رجلان في يوليو 2006 حقيبتين بهما متفجرات داخل قطارات جهوية تسير بين مدينتي هام وكوبلينس. غير أن فتيل الحقيبتين لم يشتعل. وفي ديسمبر 2008 تمّ الحكم بالسجن المؤبد على واضع "حقيبة القنبلة" في كولونيا.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في سبتمبر 2007 ألقي القبض على ما يُسمى "مجموعة زاورلاند". وفي 2010 صدرت أحكام بالسجن حتى 12 عاما ضد أربعة عناصر بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية على مراقص ومطارات ومؤسسات أمريكية في ألمانيا.
-
ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين الألماني والهولندي. وكشفت تقارير إعلامية داخلية أن قرار برلين جاء بناء على رسالة سرّية بعث بها مكتب الاستخبارات إلى وزير الداخلية تفيد بوجود عناصر تعد لهجوم إرهابي أثناء المباراة. وأبطلت السلطات مفعول قنبلة بمحيط الملعب.
الكاتب: م.أ.م