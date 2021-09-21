 ألمانيا: إصابة عدة أشخاص في هجوم بسكين في قطار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2021

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ألمانيا: إصابة عدة أشخاص في هجوم بسكين في قطار

أنباء عن عدد من الإصابات في قطار سريع بعد أن هاجم شخص الركاب بسكين. وتمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم، فيما لم تعرف بعد دوافع الهجوم.

وقع الهجوم على متن قطار سريع بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ جنوبي ألمانيا

وقع الهجوم على متن قطار سريع بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ جنوبي ألمانيا

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" اليومية الألمانية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين على متن أحد القطارات بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ في وقت مبكر السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، مضيفاً أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

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أدلى الشاب الصومالي المشتبه به بقتل 3 ألمانيات وإصابة آخرين باستخدام سكين في مدينة فورتسبورغ، بأقواله لأول مرة منذ القبض عليه. وكانت السلطات أشارت بوقت سابق إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث له دوافع سياسية أو دينية.

في وقت تستذكر فيه ألمانيا ضحايا هجوم هاله، تعرض جندي إسرائيلي سابق لاعتداء في برلين، بعد بضعة أيام فقط من "رفض فندق استقبال موسيقيّ بسبب قلادة على شكل نجمة داوود"، وسط تحذيرات من زيادة الجرائم المعادية للسامية.

وقالت الصحيفة إنه لا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن هوية المهاجم أو الضحايا أو خطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

من جانبها، ذكرت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبرفالتز في بيان: "وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح"، مؤكدة أن "الخطر زال الآن".

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا في التاسعة صباحا "بوقوع هجمات على ركاب على متن قطار آي سي إي. وتمكنت الشرطة من القبض على رجل في أعقاب ذلك بوقت وجيز، وبحسب الشواهد الأولية فإن هناك العديد من الأشخاص المصابين".

ونفت رئاسة الشرطة وجود خطر في الوقت الحالي "ولا توجد معلومات أدق حاليا عن الأشخاص المعنيين". وقالت إن الشرطة انتشرت في المكان بقوة كبيرة.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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    الكاتب: م.أ.م


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