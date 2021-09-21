ألمانيا: إصابة عدة أشخاص في هجوم بسكين في قطار

ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" اليومية الألمانية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم بسكين على متن أحد القطارات بين مدينتي ريغنسبورغ ونورنبرغ في وقت مبكر السبت (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، مضيفاً أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.

وقالت الصحيفة إنه لا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن هوية المهاجم أو الضحايا أو خطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

من جانبها، ذكرت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبرفالتز في بيان: "وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح"، مؤكدة أن "الخطر زال الآن".

وأوضحت الشرطة أنها تلقت بلاغا في التاسعة صباحا "بوقوع هجمات على ركاب على متن قطار آي سي إي. وتمكنت الشرطة من القبض على رجل في أعقاب ذلك بوقت وجيز، وبحسب الشواهد الأولية فإن هناك العديد من الأشخاص المصابين".

ونفت رئاسة الشرطة وجود خطر في الوقت الحالي "ولا توجد معلومات أدق حاليا عن الأشخاص المعنيين". وقالت إن الشرطة انتشرت في المكان بقوة كبيرة.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)