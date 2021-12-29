ألمانيا - إجراءت جديدة لمواجهة متحور أوميكرون

جراء التزايد الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار متحور أوميكرون، اتفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا مع رؤساء وزراء الولايات في اجتماعهم، اليوم الجمعة (السابع من يناير/كانون الثاني)، على تشديد شروط دخول المطاعم والمقاهي والحانات. كما خلص الاجتماع أيضا إلى تخفيض مدة الحجر الصحي لضمان توفير الخدمات العامة في حال إصابة عدد كبير من الناس بالفيروس في وقت واحد. في حين لم يشهد الاجتماع اتفاقا بين الحاضرين حول توقيت تطبيق التلقيح الإجباري.

ووفق الاتفاق الجديد يتوجب على رواد المطاعم والمقاهي الخضوع لفحص كورونا جديد بالإضافة إلى بطاقة اللقاح أو الشفاء من المرض. ويستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الذين تلقوا الجرعة التعزيزية من اللقاح.

وفيما يخص مدة الحجر الصحي فقد تم الاتفاق على إعفاء المخالطين من الحجر الصحي إذا كانوا قد تلقوا الجرعة التعزيزية من اللقاح. أما بالنسبة لغيرهم فيتوجب عليهم قضاء 10 أيام في العزل الصحي بدلا من 14 يوما التي كان معمولا بها سابقا.

مشاهدة الفيديو 01:44 موجة مرتقبة من الإصابات بمتحور أوميكرون في أوروبا

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى سبعة أيام شريطة الإدلاء باختبار يؤكد تعافي المريض من الفيروس. أما بالنسبة للتلاميذ حسب شولتس فيمكن تخفيض مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام إذا جاءت نتيجة الاختبار سلبية.

ودعا المستشار الألماني مجددا لتلقي اللقاح وقال بهذا الخصوص "من لديه الإمكانية عليه أن يسارع لذلك...فنحن نعلم أن متحور أوميكرون أكثر انتشارا من النسخ السابقة من فيروس كورونا". وتابع شولتس "الجرعة المعززة تقدم كما هو معروف لحد الآن أفضل حماية".

يذكر أن ألمانيا تسجل تزايد مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة خلال سبعة أيام وصل صباح اليوم 303.4 مقابل 252.3 الأسبوع الماضي.

هـ.د/ف.ي (إ ب د / د ب أ)