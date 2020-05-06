 ألمانياـ 47% يدعمون تخفيف قيود كورونا وظهور بؤرة إصابة جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2020

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ألمانياـ 47% يدعمون تخفيف قيود كورونا وظهور بؤرة إصابة جديدة

أعرب نحو نصف الألمان عن رضاهم بتخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه الجيش الألماني دعم دائرة غرايتس المحلية بولاية تورينغن التي تفشى فيها فيروس كورونا.

تأييد كبير من طرف المواطنين الألمان لتخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي

تأييد كبير من طرف المواطنين الألمان لتخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي

أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن قرارات تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا أمر سليم.

مختارات

كما كان متوقعا قد أعلنت المستشارة ميركل عن المزيد من التسهيلات المتعلقة بإجراءات كورونا بعد انتهاء اجتماعها مع رؤساء حكومات الولايات. ميركل أعلنت في المقابل الإبقاء على التباعد الاجتماعي حتى الخامس من يوينو المقبل. (06.05.2020)

وقال 47% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الجمعة (8 مايو/ايار 2020)، أن ما اتفقت عليه المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات في هذا الشأن أول أمس الأربعاء سليماً. وذكر 11% أنه كان ينبغي فعل ذلك على نحو مبكر، بينما يرى 38% من الألمان أن إجراءات التخفيف سابقة لأوانها.

وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على السماح بتلاقي أفراد من منزلين في المستقبل.

وأظهر الاستطلاع تأييداً كبيراً للألمان لتخفيف القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي على وجه الخصوص، حيث رأى 67% في ذلك أمراً سديداً، بينما كان يرغب 15% في تطبيق هذا التخفيف مبكراً، ورأى 16% أنه إجراء سابق لأوانه.

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كورونا: تخفيف إجراءات الإغلاق في ألمانيا

كما أيد 52% من الألمان إعادة فتح المطاعم، ويرى 19% أنه قرار متأخر، بينما يراه 26% سابقاً لأوانه. وأعرب 81% من الألمان عن رضاهم عن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا، بينما رأى 13% فقط الأداء سيئا.

أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف). وشمل الاستطلاع، الذي أجري أمس الخميس، 1242 ألمانيا.

بؤرة إصابة في تورينغن

على جانب آخر، يبدأ الجيش الألماني "بوندسفير" يوم الثلاثاء المقبل حملة  دعم لدائرة غرايتس المحلية بولاية تورينغن وهي الدائرة التي شهد حاليا أكبر نسبة إصابات بعدوى فيروس كورونا.  وقال مكتب إدارة الدائرة اليوم إن الجيش سيدعم بستة من المسعفين الصحيين الفرق المتنقلة لأخذ عينات فحص الإصابة داخل الدائرة المحلية من أجل ضمان تكرار الاختبارات المطلوبة للسيطرة على نقل العدوى.

وبعد ظهر اليوم الجمعة ارتفع عدد الإصابات المؤكدة قليلاً بالدائرة المحلية جرايتس بثلاث حالات ليصل المجموع إلى 522 مصاباً بالعدوى. وذكرت سلطات الدائرة أن 218 شخصا شفوا من المرض خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى وفاة اثنين آخرين على خلفية الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وتعد هذه الدائرة المحلية شرقي ولاية تورينغن بما فيها من سكان يصل عددهم إلى 98 ألف نسمة هي أكبر الأماكن إصابة بالفيروس في جميع أنحاء ألمانيا مقارنة بعدد السكان في فترة أسبوع واحد. وتقع هذه الدائرة من الناحية الجغرافية متاخمة لولايتي سكسونيا وسكسونيا أنهالت.

الجيش الألماني سيبدأ حملة  دعم لدائرة غرايتس المحلية بولاية تورينغن التي شهد حاليا أكبر نسبة إصابات بعدوى كورونا

الجيش الألماني سيبدأ حملة  دعم لدائرة غرايتس المحلية بولاية تورينغن التي شهد حاليا أكبر نسبة إصابات بعدوى كورونا

ارتفاع في أعداد الوفيات

وخلال جائحة كورونا، ارتفع عدد الوفيات في ألمانيا إلى فوق المتوسط، إذ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في تقييم خاص نشره اليوم الجمعة في مدينة فيسبادن أن عدد الوفيات في البلاد قد ارتفع منذ 23 آذار/مارس الماضي إلى فوق متوسط الأعداد المسجلة خلال نفس الأسابيع في الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.

واستند الإحصائيون إلى بيانات بلاغات الوفيات لدى مكاتب التسجيل المدني حتى 12 نيسان/أبريل الماضي. وفي الأسبوع الأخير من آذار/مارس الماضي، توفى في ألمانيا 19385 فرداً، على الأقل، وبين الفترة من 30 آذار/مارس حتى 5 نيسان/أبريل، بلغ عدد الوفيات 20207 وفاة، و19872 وفاة خلال الفترة من 6 حتى 12 نيسان/أبريل.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد الوفيات من 6 حتى 12 نيسان/أبريل لنحو ألفي شخص، أو بنسبة 11%، مقارنة بمتوسط الوفيات في الأسبوع نفسه خلال الأعوام الأربعة الماضية.

ومقارنة بأعوام محددة، ارتفع عدد الوفيات في نفس الأسبوع بنسبة 18% مقارنة بعام 2017، وبنسبة 4% مقارنة بعام .2018

وجاء في بيان للمكتب: "التطور الحالي ملفت للانتباه، لأن أعداد الوفيات تتراجع في المعتاد في هذه الفترة من العام من أسبوع لآخر بسبب خفوت موجة الإنفلونزا. هذا يشير إلى زيادة في عدد الوفيات في سياق جائحة كورونا المستجد".

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)

  • leeres Bierzelt beim Oktoberfest(picture-alliance/sampics/C. Pahnke)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"

    مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

  • Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    قرار صعب

    "ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

  • Leeres Zelt auf dem Oktoberfest (picture-alliance/SVEN SIMON/F. Hoermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ليست المرة الأولى

    مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

  • Kellnerin im Festzelt stemmt Maßkrüge Bier (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ضرر اقتصادي كبير

    يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

  • Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, aufgenommen beim Oktoberfest 2019 (Imago Images/M. Westermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    تفهم للقرار رغم الخسارة

    بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

  • Menschen, die sich beim Oktoberfeat zuprosten (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    نراكم في العام المقبل!

    كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.


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