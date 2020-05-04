 دراسة: عدد مصابي كورونا بألمانيا عشرة أضعاف المعلن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.05.2020

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أخبار

دراسة: عدد مصابي كورونا بألمانيا عشرة أضعاف المعلن

بسبب الكرنفال أصبحت هاينسبرغ بؤرة لمرض كوفيد-19 في ألمانيا. وأظهرت دراسة أجريت هناك أن أكثر من 20 في المائة من المصابين لا يصابون بأي أعراض للمرض، ليتم استنتاج رقم "صعب" للعدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ألمانيا.

مدينة هاينسبرغ إحدى بؤر فيروس كورونا في ألمانيا

تعد مدينة هاينسبرغ بولاية شمال الراين ويستفاليا بؤرة لفيروس كورونا منذ احتفالات الكرنفال في فبراير/ شباط، التي شارك فيها زوجان مصابان.

خلصت دراسة حديثة أجرتها جامعة بون الألمانية بتكليف من الحكومة المحلية لولاية شمال الراين ويستفاليا، إلى نتائج صادمة بشأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

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ورجحت الدراسة إصابة نحو 1,8 مليون شخص في ألمانيا حتى الآن بالفيروس، علما بأن الأرقام الرسمية المعلنة تفيد أن عدد المصابين لم يصل بعد إلى 164 ألف شخص، وحالات الوفاة أقل من سبعة آلاف حالة.

وأعلنت جامعة بون اليوم الاثنين (الرابع من مايو/ أيار 2020) أن هذا التقدير نتاج نموذج حسابي اعتمد فيه الباحثون تحت قيادة عالم الفيروسات هندريك شتريك على الرقم غير المعلن للمصابين في ضاحية غانغيلت بمدينة هاينسبرغ الذين شملتهم الدراسة ومعدل الوفيات الناجم هناك عن الإصابة بعدوى كورونا. واستخلص الباحثون من هذه البيانات عددا نظريا للإصابات في ألمانيا.

وقام فريق بحثي تحت إشراف هندريك شتريكباستطلاع بيانات 919 شخصا في 405 أسر في المنطقة التي أصيب فيها عدد كبير من المواطنين بفيروس كورونا المستجد عقب احتفالات الكرنفال في منتصف فبراير/ شباط الماضي التي شارك فيها زوجان مصابان. وتعتبر هذه المنطقة لذلك مركز انتشار الفيروس في ألمانيا. وسمحت الدراسة بتحديد معدل الوفيات جراء الإصابة.

حسابات نظرية

وقد أصيب نحو 15 % من السكان في غانغيلت بفيروس كورونا المستجد وبلغت نسبة الوفيات بين المصابين 0,37 %. وجاء في الدراسة "إذا ما عممنا الرقم على حوالى 6700 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في ألمانيا، يقدر أن يكون إجمالي عدد المصابين نحو 1,8 مليون أي أكثر بعشر مرات من العدد الإجمالي للحالات المسجلة رسميا". وأضافت "في غانغيلت لم تظهر أي أعراض على 22 % من المصابين".

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أكثر مناطق الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا تأمل بإحصاء العدد النهائي

وقال الطبيب مارتن اكسنر أحد معدي الدراسة "يبدو أن إصابة من كل خمس إصابات تأتي من دون أي أعراض ما يدفع إلى الظن أن الأشخاص المصابين والذين قد ينقلون العدوى إلى آخرين لا يمكن تشخيصهم بشكل موثوق به على أساس أعراض المرض المعروفة". ورأى أن هذا الجانب يؤكد أهمية احترام التباعد الاجتماعي واجراءات النظافة.

والوضع في هذه المنطقة قابل للمقارنة على نحو محدود فقط مع مناطق أخرى في ألمانيا، حسبما أشار الباحثون في دراستهم. وقال شتريك: "الاستنتاجات المستخلصة من نتائج الدراسة تعتمد على عوامل كثيرة متجاوزة للمنظور العلمي البحت...المجتمع والساسة مسؤولون عن تقييم هذه المعلومات واستخلاص النتائج من أجل اتخاذ قرارات محددة".

وبحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 163400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة نحو 700 حالة منذ أمس الأحد، و6728 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة 68 حالة منذ أمس.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • leeres Bierzelt beim Oktoberfest(picture-alliance/sampics/C. Pahnke)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ميونيخ بلا "أكتوبر فيست"

    مقاعد فارغة وخيم بلا زوار: هذا هو المشهد الذي ينتظر مدينة ميونيخ هذا العام بعد أن تقرر إلغاء مهرجان "أكتوبر فيست" السنوي الذي يحضره كل عام ما يقارب ستة ملايين إنسان. في العام الماضي قدم للتمتع بالمهرجان زائرون من 45 دولة.

  • Markus Söder (r, CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München, bei einer Pressekonferenz (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    قرار صعب

    "ما يميز مهرجان أكتوبر هو البهجة والحيوية والروح الاحتفالية الجماعية. لكن يتعين علينا الاهتمام أيضاً بصحة أهالي ميونيخ وصحة الزائرين"، هكذا علل رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر (يمين الصورة) إلغاء المهرجان هذا العام، إلا أن زودر متفائل أنه من الممكن إقامة المهرجان كالمعتاد في العام المقبل.

  • Leeres Zelt auf dem Oktoberfest (picture-alliance/SVEN SIMON/F. Hoermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ليست المرة الأولى

    مهرجان أكتوبر، والمعروف أيضاً بـ"مهرجان الجعة"، يقام في ميونيخ منذ 1810، ويعد من أهم فعالياتها. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء المهرجان. ففي عامي 1854 و1873 أُلغي المهرجان بسبب مرض الكوليرا، وألغي مرة أخرى خلال الحربين العالميتين. وأخيراً لم يتم الاحتفال بـ"أكتوبر فيست" في 1923 بسبب أزمة الكساد المالي العالمي.

  • Kellnerin im Festzelt stemmt Maßkrüge Bier (picture-alliance/chromorange/R. Peters)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    ضرر اقتصادي كبير

    يُعد مهرجان أكتوبر من أهم مصادر الدخل للعديد من أصحاب المهن مثل المزارعين وسائقي التاكسي وأصحاب المتاجر بالإضافة إلى مصنعي الجعة وغيرهم ممن سيتسبب الإلغاء في خسائر كبيرة لهم هذا العام. ففي 2019، حقق المهرجان عائدات بقيمة 1،2 مليار يورو، وتراوح سعر قدح الجعة (البيرة) الواحد بين 10،80 و11،80 يورو.

  • Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer, aufgenommen beim Oktoberfest 2019 (Imago Images/M. Westermann)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    تفهم للقرار رغم الخسارة

    بالرغم من الخسائر الاقتصادية المنتظرة، يتفهم المشغلون وأصحاب الخيم قرار الإلغاء. وعلق بيتر إينزلكامر، المتحدث باسم القائمين على المهرجان: "مسنا قرار الإلغاء معنوياً أيضاً، لكن سلامة الزوار أمر مهم وأولوية لنا." (إنزلكامر في الصورة في مهرجان أكتوبر في 2019).

  • Menschen, die sich beim Oktoberfeat zuprosten (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    ألمانيا.. كورونا يطيح بأكبر مهرجان للبيرة بالعالم: "أكتوبر فيست"

    نراكم في العام المقبل!

    كان من المخطط إقامة مهرجان أكتوبر خلال الفترة من 19 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ولم تُحدث الصفحة الرسمية للمهرجان بعد، ولكن من المؤكد أن المشهد الذي نراه في هذه الصورة سيتكرر فقط في 2021، وليس هذا العام.


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