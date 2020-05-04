دراسة: عدد مصابي كورونا بألمانيا عشرة أضعاف المعلن

خلصت دراسة حديثة أجرتها جامعة بون الألمانية بتكليف من الحكومة المحلية لولاية شمال الراين ويستفاليا، إلى نتائج صادمة بشأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

ورجحت الدراسة إصابة نحو 1,8 مليون شخص في ألمانيا حتى الآن بالفيروس، علما بأن الأرقام الرسمية المعلنة تفيد أن عدد المصابين لم يصل بعد إلى 164 ألف شخص، وحالات الوفاة أقل من سبعة آلاف حالة.

وأعلنت جامعة بون اليوم الاثنين (الرابع من مايو/ أيار 2020) أن هذا التقدير نتاج نموذج حسابي اعتمد فيه الباحثون تحت قيادة عالم الفيروسات هندريك شتريك على الرقم غير المعلن للمصابين في ضاحية غانغيلت بمدينة هاينسبرغ الذين شملتهم الدراسة ومعدل الوفيات الناجم هناك عن الإصابة بعدوى كورونا. واستخلص الباحثون من هذه البيانات عددا نظريا للإصابات في ألمانيا.

وقام فريق بحثي تحت إشراف هندريك شتريكباستطلاع بيانات 919 شخصا في 405 أسر في المنطقة التي أصيب فيها عدد كبير من المواطنين بفيروس كورونا المستجد عقب احتفالات الكرنفال في منتصف فبراير/ شباط الماضي التي شارك فيها زوجان مصابان. وتعتبر هذه المنطقة لذلك مركز انتشار الفيروس في ألمانيا. وسمحت الدراسة بتحديد معدل الوفيات جراء الإصابة.

حسابات نظرية

وقد أصيب نحو 15 % من السكان في غانغيلت بفيروس كورونا المستجد وبلغت نسبة الوفيات بين المصابين 0,37 %. وجاء في الدراسة "إذا ما عممنا الرقم على حوالى 6700 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في ألمانيا، يقدر أن يكون إجمالي عدد المصابين نحو 1,8 مليون أي أكثر بعشر مرات من العدد الإجمالي للحالات المسجلة رسميا". وأضافت "في غانغيلت لم تظهر أي أعراض على 22 % من المصابين".

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وقال الطبيب مارتن اكسنر أحد معدي الدراسة "يبدو أن إصابة من كل خمس إصابات تأتي من دون أي أعراض ما يدفع إلى الظن أن الأشخاص المصابين والذين قد ينقلون العدوى إلى آخرين لا يمكن تشخيصهم بشكل موثوق به على أساس أعراض المرض المعروفة". ورأى أن هذا الجانب يؤكد أهمية احترام التباعد الاجتماعي واجراءات النظافة.

والوضع في هذه المنطقة قابل للمقارنة على نحو محدود فقط مع مناطق أخرى في ألمانيا، حسبما أشار الباحثون في دراستهم. وقال شتريك: "الاستنتاجات المستخلصة من نتائج الدراسة تعتمد على عوامل كثيرة متجاوزة للمنظور العلمي البحت...المجتمع والساسة مسؤولون عن تقييم هذه المعلومات واستخلاص النتائج من أجل اتخاذ قرارات محددة".

وبحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 163400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة نحو 700 حالة منذ أمس الأحد، و6728 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة 68 حالة منذ أمس.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)