ألسنة اللهب تشعل جبل كليمنجارو أعلى قمة في إفريقيا

أعلنت هيئة المنتزهات الوطنية في تنزانيا في تغريدة لها على موقع تويتر، عن اندلاع حريق مهول في جبل كليمنجارو يوم أمس الأحد.

وقد أظهرت صورة نشرتها الهيئة الرسمية على صفحتها ألسنة اللهب المشتعلة، تظهر حريقًا ضخما في منتصف الطريق المؤدي إلى أعلى قمة في أفريقيا، مبرزة في تغريدتها أن "الجهود المبذولة لإخمادها لا تزال جارية"، دون ذكر الأسباب التي أدت إلى اشتعاله.

وذكرت صحيفة "ذا سيتيزن" المحلية أن "المواطنون الذين يعيشون بالقرب من جبل كليمنجارو حاولوا إطفاء النيران، لكن شدتها وعلوها بسبب الريح العاتية والطقس الجاف جعل مكافحة الحريق أمرًا صعبًا".

وصرح باسكال شيلوتيتي، مسؤول ضمن هيئة المنتزهات الوطنية التنزانية، لوكالة رويترز للأنباء بأن "الحريق لا يزال مستمرا ورجال الإطفاء المنتمون للهئية ومؤسسات حكومية أخرى، بالإضافة لأهالي المنطقة يواصلون جهود احتوائه".

وقالت هيئة المنتزهات في بيان رسمي نقله موقع BBC، أنها اتخذت "التدابير اللازمة للتأكد من أن الحريق لن يؤثر على حياة السياح ومعداتهم والمرشدين السياحيين".

يذكر أن ارتفاع جبل كليمنجارو يبلغ 5895 مترًا (19341 قدمًا)، ويعتبر بذلك أعلى جبل في العالم، ويتكون من بركان خامد بالقرب من وادي ريفت الواقع شرق إفريقيا. ويعد كليمنجارو وجهة سياحية شهيرة، يتسلقه عشرات الآلاف من الأشخاص كل عام.

م.ب/م.س