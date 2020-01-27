بعد 34 يوماً..إنقاذ امرأة وأطفالها في غابات الأمازون

ذكرت وسائل إعلام كولومبية وبيروفية، أنه تم إنقاذ امرأة كولومبية وأطفالها الثلاثة، بعد أن ظلوا مفقودين لمدة 34 يوما في غابات الأمازون المطيرة. وكانت الأم (40 عاماً) وأطفالها 10/ و 12 و 14 عاما يقضون عطلة مع الأب في الجزء الكولومبي، من منطقة الأمازون في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "إل تييمبو" إن الأسرة قررت زيارة منطقة نائية في الغابات، لكنها انفصلت وضل الأشخاص الأربعة (الأم وأبناءها الثلاثة) الطريق إلى الأب. وعندما ذهبوا للبحث عنه، ضلوا الطريق وانتهى بهم المطاف إلى الجزء البيروفي من الغابات.

وخلال تلك الفترة كانوا يعيشون على تناول التوت، ثم قابلوا أخيرا امرأة تنتمي إلى السكان الأصليين في يوبينيتو بشمال شرقي بيرو على بعد 180 كيلومترا من منطقة ليغيزامو الكولومبية التي جاءوا منها. ونشر السكان المحليين صورهم لاحقا على موقع فيسبوك مما مكن الأب من تحديد موقع باقي أفراد الأسرة المفقودين.

وأنقذت القوات البحرية الكولومبية والبيروفية الأشخاص الأربعة، يوم الأحد (26 يناير/كانون الثاني 2020)، وتبين أنهم مصابون بسوء التغذية وتسلل الطفيليات إلى أجسامهم وإصابة أقدامهم بجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى، وتردد أن الأبناء في حالة خطيرة.

ر.م/إ.ف ( د ب أ)