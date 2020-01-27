 بعد 34 يوماً..إنقاذ امرأة وأطفالها في غابات الأمازون | عالم المنوعات | DW | 28.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

بعد 34 يوماً..إنقاذ امرأة وأطفالها في غابات الأمازون

بعد أن ظلوا مفقودين لمدة 34 يوماً في غابات الأمازون، نجحت القوات البحرية الكولومبية والبيروفية في إنقاذ امرأة وأطفالها الثلاثة. هكذا ساعد الفيسبوك في لم شمل الأسرة، التي اعتمدت طوال هذه الفترة على نوع واحد من الغذاء.

يتردد أن أحد الأبناء في حالة صحية خطيرة

نجحت القوات البحرية في إنقاذ امرأة وأطفالها الثلاثة في غابات الأمازون

ذكرت وسائل إعلام كولومبية وبيروفية، أنه تم إنقاذ امرأة كولومبية وأطفالها الثلاثة، بعد أن ظلوا مفقودين لمدة 34 يوما في غابات الأمازون المطيرة. وكانت الأم (40 عاماً) وأطفالها 10/ و 12 و 14 عاما يقضون عطلة مع الأب في الجزء الكولومبي، من منطقة الأمازون في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "إل تييمبو" إن الأسرة قررت زيارة منطقة نائية في الغابات، لكنها انفصلت وضل الأشخاص الأربعة (الأم وأبناءها الثلاثة) الطريق إلى الأب. وعندما ذهبوا للبحث عنه، ضلوا الطريق وانتهى بهم المطاف إلى الجزء البيروفي من الغابات.

مختارات

طالبت ست ولايات برازيلية دعم الجيش لمكافحة حرائق الأمازون التي باتت تتخذ أبعادا كارثية تزامنا مع انعقاد قمة الدول السبع التي سنطلق اليوم، حيث سيبحث قادة المجموعة إضافة إلى وضعية الاقتصاد العالمي، قضية التغيير المناخي. (25.08.2019)

الحديث في كل مكان يدور حول حرائق الغابات المطيرة في الأمازون التي تلتهم مساحات شاسعة في الغابات المعروفة بأنّها رئة الأرض، لكنّ فضلات البلاستك تخنق الأرض وتسمم المياه وتلوث التربة، فما هي سياسة دول العالم مع النفايات. (29.08.2019)

وخلال تلك الفترة كانوا يعيشون على تناول التوت، ثم قابلوا أخيرا امرأة تنتمي إلى السكان الأصليين في يوبينيتو بشمال شرقي بيرو على بعد 180 كيلومترا من منطقة ليغيزامو الكولومبية التي جاءوا منها. ونشر السكان المحليين صورهم لاحقا على موقع فيسبوك مما مكن الأب من تحديد موقع باقي أفراد الأسرة المفقودين.

 وأنقذت القوات البحرية الكولومبية والبيروفية الأشخاص الأربعة، يوم الأحد (26 يناير/كانون الثاني 2020)، وتبين أنهم مصابون بسوء التغذية وتسلل الطفيليات إلى أجسامهم وإصابة أقدامهم بجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى، وتردد أن الأبناء في حالة خطيرة.

ر.م/إ.ف ( د ب أ)

  • Brasilien Waldbrände (AFP/C. de Souza)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يريد عقد قمة حول الوضع في الأمازون أكبر غابة استوائية في العالم، فيما وقع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وتحت ضغط دولي كبير، مرسوما يمنع عمليات الإحراق لأغراض زراعية لستين يوما من أجل محاولة وقف اندلاع الحرائق فيها.

  • Brasilien Waldbrände (Imago Images/Agencia EFE/J. Alves)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    الدخان الكثيف يلف مساحات شاسعة من منطقة الأمازون. من الجو فقط يمكن للمرء أن يرى حجم الكارثة الحقيقي، إذ دمرت الحرائق الغابات المطيرة بشكل يبعث على الرعب. جدران النار الضخمة تشق طريقها الملتهبة خلال مناطق الغابات الضخمة، محيلة كل شيء إلى رماد.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/AP/E. Peres)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    جذوع أشجار متفحمة لكنها تواصل الاحتراق من الداخل. يحاول الآلاف من رجال الإطفاء، معرضين حياتهم للخطر، السيطرة على النيران. لكن يبدو أن جهودهم وإمكانياتهم لم تعد كافية. وبعد الضغط من المجتمع الدولي، قررت الحكومة البرازيلية أخيراً إرسال الجيش لمساعدة رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق الضخمة.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/Greenpeace Brazil/V. Moriyama)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    الوقت بدأ ينفد، فقد أعلنت سبعة من أصل 26 إقليماً في البرازيل منذ ذلك الحين حالة الطوارئ وطلبت المساعدة من الحكومة المركزية. معطيات الإحصاء مثيرة للقلق بشكل كبير، فوفق معلومات معهد أبحاث الفضاء البرازيلي فقد شبت أكثر من 75 ألف حريق في الأمازون منذ بداية العام الجاري، أي بزيادة قدرها 84 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/AP/L. Correa)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    لسوء الحظ، فإن الحرائق الضخمة ليست استثناء في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. إذ تتكرر الحرائق خلال موسم الجفاف مراراً. ولكن هناك أيضاً أسباب من صنع الإنسان لهذا الجحيم الملتهب. وبحسب حماة البيئة فإن المزارعين مسؤولون عن الزيادة الأخيرة في الحرائق لرغبتهم في تحويل أماكن الغابات الكثيفة إلى مراعي الماشية.

  • Brasilien Waldbrände (picture-alliance/dpa/AP/a. Penner)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    هذه الحرائق لا تشكّل خطراً على مناطق الغابات النائية فحسب، وإنما راحت تنتشر بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان أيضاً. وتظهر هذه الصورة الملتقطة بالقرب من مدينة كويابا في الجنوب الشرقي من البلاد، وصول ألسنة اللهب إلى حافة الطريق السريع 070، الذي يربط المنطقة ببوليفيا المجاورة، ما يهدد البنى التحتية في المنطقة.

  • Brasilien Rio Protest gegen Ausbeutung des Amazonas-Regenwaldes (Imago Images/Agencia EFE/M. Sayao)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    في الكثير من أنحاء البلاد بدأت تتشكّل معارضة للحكومة المركزية البرازيلية، على وجه الخصوص بسبب السياسية البيئية للرئيس جاير بولسونارو، الذي صرح مراراً وتكراراً بأنه يؤيد استغلال حوض نهر الأمازون اقتصادياً. كما واجه انتقادات دولية متعددة بسبب رد فعله المتردد في محاولات السيطرة على الحرائق.

  • Brasilien Waldbrände Löschflugzeug (picture-alliance/AP Photo/Brazil Ministry of Defense)

    الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

    بسبب حجم الحرائق المتزايد، عرض المجتمع الدولي الدعم والمساعدة على البرازيل الآن الدعم من المجتمع الدولي. وتعهدت دول مجموعة السبع بتقديم حوالي 20 مليون يورو كمساعدات طارئة. وأعلنت البرازيل أنها "منفتحة" على المساعدة المالية شرط أن تتحكم بهذه الأموال. الكاتب: دانييل هاينريش/ فريدمان بورشرت.


مختارات

الرئة الخضراء لكوكبنا الأزرق تأكلها النيران

في البرازيل تلتهم الحرائق الضخمة غابات الأمازون في أسوأ كارثة منذ سنوات، مخلفة الدمار في "رئة الأرض" الخضراء. صور تظهر حجم الكارثة التي تتجاوز تداعياتها البرازيل وحدها. (29.08.2019)  

إعلان
Themenbild Facebook

 