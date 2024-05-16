أعمال شغب عقب مظاهرة بمناسبة ذكرى "النكبة" في برلين

رغم طابعها السلمي في البداية، شهدت مظاهرة نظمت في برلين بمناسبة يوم ذكرى "النكبة" الفلسطينية بعض أعمال الشغب بعدما أشعل متظاهرون النار ليلا في حاويات قمامة وأطلقوا ألعابا نارية وموادا متوهجة.

بعد مظاهرة سلمية في يوم ذكرى "النكبة" الفلسطينية في حي شارلوتنبورغ بالعاصمة الألمانية برلين، وقعت مساء الأربعاء 15 مايو/أيار 2024) بعض الاضطرابات في حي نويكولن.

وبحسب الشرطة، أشعل متظاهرون النار في حاويات قمامة وأطلقوا ألعابا نارية وموادا متوهجة. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشرطة ألقت القبض على عشرات من المتظاهرين المشتبه بهم وسجلت بحقهم بلاغات. وإنه تم إجراء العديد من عمليات التحقق من الهوية. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي اعتقالات، حسب قناة ما أفادت قناة RBB الألمانية.

وتصاعد الوضع مرة أخرى في محطة مترو أنفاق Rathaus Neukölln، حيث القى متظاهرون بدراجات ولافتات الشوارع إلى الطرقات. قبل أن يهدأ الوضع بعد منتصف الليل بقليل. ويقوم السكان مع عناصر الشرطة بإزالة هذه الأشياء من الشارع، حسب ما جاء في موقع برلينر مورغن بوست (Berliner morgenpost).

من المتوقع تنظيم مظاهرة أخرى يوم السبت المقبل بمشاركة ألفي شخص صورة من: Jens Thurau/DW

ووفقا للشرطة، تجمهر حوالي 200 شخص في البداية في شارع "زونناليه" بعد دعوة تم إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ثم انقسم المتظاهرون إلى مجموعات صغيرة وساروا في اتجاهات متفرقة. وقال متحدث باسم الشرطة في صباح اليوم الخميس إن الوضع هدأ حوالي الساعة الواحدة صباحا.

وبحسب الشرطة، كان قد تجمهر حوالي 600 شخص في حي شارلوتنبورغ في وقت مبكر من مساء أمس للمشاركة في مظاهرة بمناسبة "يوم النكبة" الفلسطينية الموافق 15 أيار/مايو. وظلت المظاهرة إلى حد كبير دون وقوع أي حوادث كبيرة. وكان في الأساس قد تم الإخطار بمشاركة حوالي ألف شخص في المظاهرة التي انطلقت تحت شعار "التضامن مع فلسطين – 76 عاما على النكبة".

ويحيي الفسطينيون هذا اليوم في ذكرى فرار وطرد مئات الآلاف منهم في حرب الشرق الأوسط الأولى عام 1948 بعد تأسيس دولة إسرائيل.

هـ.د/ع.ج.م (د ب أ، مصادر ألمانية)