أطعمة فعالة تساعد في وقف كابوس الشخير

يعاني عدد كبير من الناس حول العالم من الشخير. وقد يسبب الشخير الحرج للشخص الذي يعاني منه كما أنه قد يحول نوم بعض الناس إلى كابوس حقيقي، لاسيما وأن مدة الشخير قد تستمر لساعات طويلة في الليل.

ويتردد البعض على الطبيب لمحاولة معرفة أسباب الشخير والتخلص منه. وهناك أيضا بعض الطرق البسيطة والفعالة لوقف الشخير والتمتع بقسط وافر من النوم ودون عناء. وتشير مجلة "فور زي" الألماني إلى مجموعة من الأطعمة الفعالة، التي تساعد في وقف الشخير ليلا.

العسل

يعد العسل من الأطعمة التقليدية المساعدة على منع الشخير. ويكفي تناول ملعقة من العسل قبل النوم أو وضع القليل منه في كوب من الشاي من أجل إراحة الحلق. ويتوفر العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يمنع تراكم المخاط وبالتالي النوم بهدوء. كما أن العسل يخفف أيضا تورم الحنجرة ويساعد على الاسترخاء.

الشاي

يرى نفس المصدر أن الشاي علاج حقيقي لمكافحة الشخير، حيث يساعد البخار المتصاعد من كوب الشاي الساخن على تنظيف المجاري الهوائية. وينصح بشكل خاص بشرب الشاي بالنعناع لما له من فوائد على مجرى التنفس. ويساعد الشاي على الحد من إنتاج المواد المخاطية في الأنف.

السمك

كيف تتخلص من الشخير؟

بدوره يساعد تناول السمك على وقف الشخير، لأنه يحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في علاج التهاب الأنف، والحصول على قسط وافر من النوم. ويفضل تجنب تناول اللحوم الحمراء لأنها تتسب في تعزيز التهابات في الجسم على غرار التهاب الشرايين الذي يؤدي إلى حدوث التهابات في الأنف وبالتالي تعزيز الشخير.

زيت الزيتون

يتم هضم الدهون ببطء شديد، وهو ما يتسبب في حدوث حرقة المعدة في الليل وبالتالي الشخير. ويعتبر زيت الزيتون من الأطعمة التي تضمن حدوث هضم منتظم وأفضل. كما أن خصائص زيت الزيتون المضاد للالتهابات تساعد بشكل جيد مجرى التنفس، مما يوقف الشخير.

نصائح آخرى للتخلص من الشخير

وفي نفس السياق، يمكن اتباع بعض الإجراءات للتخلص من الشخير والتمتع بنوم هادئ مثل: تجنب شرب الكحول قبل النوم والإقلاع عن التدخين، تغيير الوسادة، تخفيض الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة. وأيضا تجنب تناول أقراص مكافحة الشخير وبعض المستحضرات الطبية الآخرى لأنه ليس لها تأثير على الشخير، حسب موقع قناة "بي إر" الألمانية.

ر.م