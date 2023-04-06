 أطعمة فعالة تساعد في وقف كابوس الشخير | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

أطعمة فعالة تساعد في وقف كابوس الشخير

فيما يعد الشخير مشكلة لمن يعاني منه ولمن حوله، هناك مجموعة من الأطعمة الفعالة تساعد على وقف الشخير أثناء النوم والمساعدة في التمتع بقسط وافر وهادئ من النوم ودون أصوات مزعجة.

الشخير مشكلة لمن يعاني منه ومن حوله.

هناك مجموعة من الأطعمة الفعالة لوقف الشخير، صورة أرشيفية.

يعاني عدد كبير من الناس حول العالم من الشخير. وقد يسبب الشخير الحرج للشخص الذي يعاني منه كما أنه قد يحول نوم بعض الناس إلى كابوس حقيقي، لاسيما وأن مدة الشخير قد تستمر لساعات طويلة في الليل.

ويتردد البعض على الطبيب لمحاولة معرفة أسباب الشخير والتخلص منه. وهناك أيضا بعض الطرق البسيطة والفعالة لوقف الشخير والتمتع بقسط وافر من النوم ودون عناء. وتشير مجلة "فور زي" الألماني إلى مجموعة من الأطعمة الفعالة، التي تساعد في وقف الشخير ليلا.

مختارات

من يعاني من توقف التنفس أثناء النوم ربما تلقى من طبيبه نصيحة بضرورة التخلص من الوزن الزائد، لكن باحثون ذهبوا إلى أبعد من ذلك بعدما اكتشفوا أن دهون اللسان هي المسؤولة عن صعوبة التنفس خلال النوم. كيف ذلك؟

الرجال يصدرون "أصواتا مزعجة" أثناء النوم. إنه الشخير، هذا ما هو متعارف عليه. لكن باحثين من بريطانيا توصلوا إلى نتائج "مفاجئة" للنساء بشكل خاص.. ولماذا النساء تفوقن على الرجال في الشخير؟

العسل

يعد العسل من الأطعمة التقليدية المساعدة على منع الشخير. ويكفي تناول ملعقة من العسل قبل النوم أو وضع القليل منه في كوب من الشاي من أجل إراحة الحلق. ويتوفر العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يمنع تراكم المخاط وبالتالي النوم بهدوء. كما أن العسل يخفف أيضا تورم الحنجرة ويساعد على الاسترخاء.

الشاي

يرى نفس المصدر أن الشاي علاج حقيقي لمكافحة الشخير، حيث يساعد البخار المتصاعد من كوب الشاي الساخن على تنظيف المجاري الهوائية. وينصح بشكل خاص بشرب الشاي بالنعناع لما له من فوائد على مجرى التنفس. ويساعد الشاي على الحد من إنتاج المواد المخاطية في الأنف.

السمك

كيف تتخلص من الشخير؟

بدوره يساعد تناول السمك على وقف الشخير، لأنه يحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في علاج التهاب الأنف، والحصول على قسط وافر من النوم. ويفضل تجنب تناول اللحوم الحمراء لأنها تتسب في تعزيز التهابات في الجسم على غرار التهاب الشرايين الذي يؤدي إلى حدوث التهابات في الأنف وبالتالي تعزيز الشخير.

زيت الزيتون

يتم هضم الدهون ببطء شديد، وهو ما يتسبب في حدوث حرقة المعدة في الليل وبالتالي الشخير. ويعتبر زيت الزيتون من الأطعمة التي تضمن حدوث هضم منتظم وأفضل. كما أن خصائص زيت الزيتون المضاد للالتهابات تساعد بشكل جيد مجرى التنفس، مما يوقف الشخير.

نصائح آخرى للتخلص من الشخير

وفي نفس السياق، يمكن اتباع بعض الإجراءات للتخلص من الشخير والتمتع بنوم هادئ مثل: تجنب شرب الكحول قبل النوم والإقلاع عن التدخين، تغيير الوسادة، تخفيض الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة. وأيضا تجنب تناول أقراص مكافحة الشخير وبعض المستحضرات الطبية الآخرى لأنه ليس لها تأثير على الشخير، حسب موقع  قناة "بي إر" الألمانية.

ر.م

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

27.4.2022***Asthma deaths. File photo dated 07/01/15 of a person holding an Ivax Reliever inhaler for the treatment of asthma, as women with asthma in the UK are twice as likely to die from an asthma attack compared with men with the condition, a charity has said. Issue date: Wednesday April 27, 2022. Asthma + Lung UK said that, over the past five years, more than two-thirds of asthma deaths in the UK have been among women. See PA story HEALTH Asthma. Photo credit should read: Yui Mok/PA Wire URN:66583488

دراسة حديثة تربط بين النوم السيء والربو 06.04.2023

في نتيجة يتوقع أن تساعد كثيرا في الوقاية من أحد الأمراض المزمنة، توصلت دراسة حديثة إلى وجود صلة بين قلة النوم والربو. الدراسة أظهرت أيضا فوائد النوم في الوقاية من الربو، والذي يعاني منه 300 مليون شخص حول العالم.

Online Home Computer Video Conference

ثلاثة أسباب وراء الشعور بالتعب الشديد 30.03.2023

رغم الحصول على قسط وافر من النوم، يشعر بعض الناس بتعب شديد يُصعب من مهمة القيام بعدة أمور يومية. تكرر الشعور بالتعب الشديد قد تكون خلفه ثلاثة أسباب. وكيف يمكن التعامل معه؟

honey,bread and milk

هل يساعد شرب حليب ساخن بالعسل على النوم؟ 16.02.2022

ممارسة الرياضة قبل النوم تسبب الأرق، تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل يساعد على النوم بسرعة. هذه وغيرها مجموعة من الأقوال المتداولة بين الكثير من الناس بخصوص النوم. لكن ما حقيقة هذه الادعاءات من الناحية العلمية؟