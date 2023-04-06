أطعمة فعالة تساعد في وقف كابوس الشخير

يعاني عدد كبير من الناس حول العالم من الشخير. وقد يسبب الشخير الحرج للشخص الذي يعاني منه كما أنه قد يحول نوم بعض الناس إلى كابوس حقيقي، لاسيما وأن مدة الشخير قد تستمر لساعات طويلة في الليل.
ويتردد البعض على الطبيب لمحاولة معرفة أسباب الشخير والتخلص منه. وهناك أيضا بعض الطرق البسيطة والفعالة لوقف الشخير والتمتع بقسط وافر من النوم ودون عناء. وتشير مجلة "فور زي" الألماني إلى مجموعة من الأطعمة الفعالة، التي تساعد في وقف الشخير ليلا.
العسل
يعد العسل من الأطعمة التقليدية المساعدة على منع الشخير. ويكفي تناول ملعقة من العسل قبل النوم أو وضع القليل منه في كوب من الشاي من أجل إراحة الحلق. ويتوفر العسل على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يمنع تراكم المخاط وبالتالي النوم بهدوء. كما أن العسل يخفف أيضا تورم الحنجرة ويساعد على الاسترخاء.
الشاي
يرى نفس المصدر أن الشاي علاج حقيقي لمكافحة الشخير، حيث يساعد البخار المتصاعد من كوب الشاي الساخن على تنظيف المجاري الهوائية. وينصح بشكل خاص بشرب الشاي بالنعناع لما له من فوائد على مجرى التنفس. ويساعد الشاي على الحد من إنتاج المواد المخاطية في الأنف.
السمك
بدوره يساعد تناول السمك على وقف الشخير، لأنه يحتوي على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في علاج التهاب الأنف، والحصول على قسط وافر من النوم. ويفضل تجنب تناول اللحوم الحمراء لأنها تتسب في تعزيز التهابات في الجسم على غرار التهاب الشرايين الذي يؤدي إلى حدوث التهابات في الأنف وبالتالي تعزيز الشخير.
زيت الزيتون
يتم هضم الدهون ببطء شديد، وهو ما يتسبب في حدوث حرقة المعدة في الليل وبالتالي الشخير. ويعتبر زيت الزيتون من الأطعمة التي تضمن حدوث هضم منتظم وأفضل. كما أن خصائص زيت الزيتون المضاد للالتهابات تساعد بشكل جيد مجرى التنفس، مما يوقف الشخير.
نصائح آخرى للتخلص من الشخير
وفي نفس السياق، يمكن اتباع بعض الإجراءات للتخلص من الشخير والتمتع بنوم هادئ مثل: تجنب شرب الكحول قبل النوم والإقلاع عن التدخين، تغيير الوسادة، تخفيض الوزن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة. وأيضا تجنب تناول أقراص مكافحة الشخير وبعض المستحضرات الطبية الآخرى لأنه ليس لها تأثير على الشخير، حسب موقع قناة "بي إر" الألمانية.
ر.م
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري