أطعمة تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال!

لا شك بأنك تلجأ إلى البرتقال عندما تشعر بوعكة صحية أو تصاب بنزلات البرد، لما يحتويه على فيتامين سي لقدرته على تعزيز المناعة، وهو أحد أبرز الفيتامينات التي تحتاجها في نظامك الغذائي.
فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء ومضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في تحسين بشرتك والحفاظ على صحة جهاز المناعة لديك كما أنه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وتصلب الشرايين والسكري وأمراض التنكس العصبي.
بيد أن هذا الفيتامين الرائع لا يتواجد في البرتقال فحسب، بل يتواجد أيضاً في مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الفلفل الأحمر والأخضر والفواكه الحمضية والكيوي والبروكلي والطماطم. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.
هذه الحبات الحمراء الصغيرة الجميلة، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي أيضاً تفوق البرتقال.
يسعى كثيرون لتناول الكمية اليومية الموصى بها (RDA) لفيتامين سي، إذ تحتاج النساء البالغات إلى 75 ملليغرام من فيتامين سي يومياً، بيما يحتاج الرجال البالغون إلى 90 ملليغراماً، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH).
وعلى الرغم من أن تناول البرتقال يجعلك أقرب إلى الكمية الموصى بها (RDA)، إذ تحتوي كل حبة برتقال متوسطة الحجم حوالي 70 ملليغرام من فيتامين سي، غير أن بعض الأطعمة تحتوي على كمية أكبر مثل:
الكيوي:
تحتوي حبة واحدة متوسطة من الكيوي على 71 ميللغرام من فيتامين سي، أي تلبي نحو 79 في المائة من الكمية الموصى بها. وعلى الرغم من أن كمية فيتامين سي في حبة كيوي متوسطة تقترب من تناول برتقالة، إلا أن هذه الفاكهة أصغر بكثير- مما يعني أنه يمكنك بسهولة تناول اثنتين منها ومضاعفة كمية فيتامين سي التي تتناولها.
الكرنب:
يحتوي الكرنب على نسبة عالية من فيتامين سي، حيث يحتوي كوب واحد منه على 80 ميللغرام أي ما يعادل 89 في المائة من الكمية الموصى بها يومياً.
الفراولة:
هذه الحبات الحمراء الصغيرة الجميلة، تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي أيضاً تفوق البرتقال. إذ يشمل كوب واحد من الفراولة على 89 ميللغرام من فيتامين سي، أي 99 في المائة من الكمية الموصى بها (RDA). إلى جانب مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تساعد في مكافحة تطور الأمراض المزمنة.
البروكلي:
سيعطيك كوب واحد من البروكلي فيتامين سي الخاص بك لليوم. إذ يحتوي كوب واحد مطبوخ على 102 ميللغرام أي 113 في المائة من الكمية الموصى بها. وتشير الدراسات إلى أن تناول الخضروات الصليبية مثل البروكلي بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.
الفلفل الأصفر:
وبحسب ما نشره موقع (هيلثي إيتينغ) الأمريكي، يحتوي كوب واحد من الفلفل الأصفر على 275 ميللغرام من فيتامين سي، أي 305 في المائة من الكمية الموصى بها (RDA).
ر.ض
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الكيوي
معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
كل جسم يحتاجه
أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مضاد للأكسدة
يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
النشاط الإنزيمي
يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
مكافحة العدوى
يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الوقاية من أمراض خطيرة
النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.
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فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!
الجرعة المناسبة
وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك