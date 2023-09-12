أضراره تعادل تلوث الهواء.. باحثون يحذرون من التسمم بالرصاص!

لاحظت دراسة نُشرت اليوم الثلاثاء (12 سبتمبر/ أيلول 2023) أن عواقب التسمم بالرصاص على الصحة العامة لا تُعطى الأهمية الكافية، مُقدّرة أن حجمها مُعادِل لما يسببه تلوث الهواء. وأوضحت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "ذي لانسيت بلانيتيري هلث" أن التلوث بالرصاص كان سبباً في 5,5 ملايين حالة بأمراض القلب والأوعية الدموية في كل أنحاء العالم عام 2019. كذلك أثّر على القدرات المعرفية للأطفال دون سن الخامسة وخصوصاً في البلدان النامية.
وتوصل معدّو الدراسة بقيادة اثنين من خبراء البنك الدولي الاقتصاديين إلى هذه الخلاصات من خلال تقويم مستوى التسمم بالرصاص بين سكان عدد كبير من البلدان (183) استناداً إلى تقديرات من اختبارات الدم. وحلل العلماء هذه النتائج بواسطة برنامج "غلوبال بوردن أوف ديزيز" البحثي الضخم الذي يُستخدَم أساساً للكثير من الدراسات.
أضراره تعادل أضرار تلوث الهواء
وأجرى الباحثون مقارنة بين هذه البيانات والعواقب الصحية المتوقعة من التسمم بالرصاص الذي يسبب أمراضاً عدة وخصوصاً عند الأطفال، علماً أن مادة الرصاص موجودة في الأطعمة والأطباق والأسمدة وسوى ذلك. وأظهرت الدراسة أن التسمم بالرصاص يمثّل مشكلة بخطورة تلوث الهواء، إذ يتسبب في 30 في المئة من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وهو مستوى أعلى بستة أضعاف من التقديرات الحالية.ووصف أحد المعدّين وهو بيورن لارسن من البنك الدولي هذا الرقم بأنه "ضخم"، وأكد لوكالة فرانس برس أن دور الرصاص في التسبب بأمراض القلب والأوعية الدموية قد يكون أكبر من دور التدخين أو الكولسترول.
إلا أن باحثين آخرين تعاملوا مع هذه النتائج بحذر، معتبرين أن بعض الخيارات المنهجية قد لا تكون مناسبة. وقال خبير تلوث الهواء في جامعة برمنغهام روي هاريسون لوكالة فرانس برس، إنه "عمل مثير للاهتمام لكنّ ثمة تحفظات عدة في شأنه". وشدّد على أن من الصعب إجراء تقويم موثوق به لدرجة التسمم بالرصاص بين السكان في البلدان النامية. وبرز تحفّظ آخر يتعلق بالدرجة الدقيقة لمساهمة التسمم بالرصاص في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علماً أن نتائج الدراسة اعتمدت كثيراً على اختيار عامل خطر مرتفع، استناداً إلى دراسة أجريت في الولايات المتحدة فقط. وخلص هاريسون إلى أن هذه النتائج "ستكون في حال تم تأكيدها بالغة الأهمية في مجال الصحة العامة، لكنها في ظل المعطيات الراهنة لا تشكل سوى فرضية مثيرة للاهتمام".
(أ ف ب) / إ.م
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
بكين- الصين
رغم كون بكين ليست واحدة من أكبر 10 مدن يوجد بها الهواء الكثيف، فالمدينة حالياً تغمرها سحابة من الضباب الدخاني.قد تصل نسبتها في بكين أكثر من 500 ميكروغرام لكل متر مكعب، في مدينة يتجاوز فيها المتوسط السنوي 121 ميكروغرام لكل متر مكعب، وهي نسبة غير صحيّة. ولا يستطيع الناس في بكين الخروج من البيت بدون أقنعة تنفس.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
الأهواز- إيران
تُتصدّر مدينة الأهواز، عاصمة ومركز محافظة خوزستان شمال غرب إيران، في الوقت الحاليّ قائمة أقذر مدن العالم، بسبب نسبة الضبخان (خليط من الدخان والضباب يتكون فوق المدن والمناطق الصناعية) المرتفع بها. ويعود ذلك إلى الصناعات الثقيلة في محيط المدينة، ومعالجة النفط، والمعادن، والغاز الطبيعي.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
أولان باتور-منغوليا
لا تُعتبر عاصمة منغوليا فقط أبرد عاصمة في العالم، لكنها أيضاً ثاني مدينة في العالم ذات نسبة كبيرة من الضبخان. فخلال فصل الشتاء القارس يلجأ السكان إلى التدفئة التقليدية باستخدام الفحم والخشب، ما يجعل المدينة تغرق في الضباب الدخاني بنسبة 60 إلى 70 بالمئة.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
لاهور- باكستان
في باكستان يُعتبر تلوث الهواء واحداً من بين أبرز القضايا البيئية الرئيسية، خصوصاً في لاهور التي تُعدّ ثاني أكبر مدينة في البلاد. ومن بين العوامل التي تقف وراء ذلك، ارتفاع حركة المرور وحرق النفايات، إضافةً إلى الغبار الطبيعي القادم من المناطق الصحراوية المحيطة بها.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
نيودلهي- الهند
في نيودلهي التي يعيش فيها حوالي عشرة ملايين شخص، ارتفع عدد السيارات والدرجات النارية في غضون 30 سنة الماضية إلى 3،5 مليون سيارة وشاحنة ودرجة نارية. كما تتسبب محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في تلوث الهواء، حيث تعتبر مصدر 80 في المئة من الانبعاث الهوائية الضارة بالبيئة.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
الرياض- المملكة العربية السعودية
تزيد العواصف الرمليّة في عدد من المدن، كما هو الحال في الرياض، في تزايد نسب الدخان الضبابيّ. إضافةً إلى ذلك، تحوّل أشعة الشمس القوية الغازات العادمة التي تصدر عن الصناعة وحركة المرور إلى هواء ملوث في الأوزون.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
القاهرة- مصر
الهواء السيئ في القاهرة يتسبب في عدد من الأمراض كأمراض الجهاز التنفسي المزمن أو سرطان الرئة. ويموت سنوياً جراء ذلك ما بين 10 آلاف إلى 25 ألف شخص. ومن بين أسباب تلوث الهواء في العاصمة المصرية ارتفاع حركة المرور من خلال وسائل النقل وأيضا بسبب التطور السريع للصناعة.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
دكا- بنغلاديش
وفقاً لدراسة أجراها معهد ماكس بلانك في مدينة ماينز ولاية هيسن، فإن 500 ألف شخص في نيويورك وطوكيو يموتون بسبب تلوث الهواء. وفي عاصمة بنغلاديش دكا، التي يعيش فيها سبعة مليون نسة، فإن ما يقارب 150 ألف شخص يموتون فيها بسبب التلوث . وفي دكا قام الباحثون بقياس أعلى تركيز في العالم من ثاني أكسيد الكبريت.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
موسكو-روسيا
تختلف أسباب تلوث الهواء في المدن الكبرى من دولة لأخرى. ففي موسكو، يعود تلوث الهواء إلى ارتفاع نسبة المواد الهيدروكربونية. غير أن الرياح الغربية تجعل الهواء غرب موسكو أنظف وأعذب نسبياً.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
مكسيكو سيتي- المكسيك
يرجع مشكل الضباب الدخاني في مكسيكو سيتي إلى موقعها الجغرافي . فالمدينة يحيط بها بركان يصل علوه إلى 5 آلاف متر. ويفرز ذلك نسباً عالية من ثاني أكسيد الكبريت والهواء الذي يحتوي على الهيدروكربون. وكانت مكسيكو سيتي لفترة طويلة أقذر مدينة في العالم.
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الضباب الدخاني: المدن العشر الأكثر تلوثاً في العالم
نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية
نيويورك ا تصل نسبة الغبار الناعم فيها 21 ميكروغرام لكل متر مكعب. وتعمل المدينة على تحديث المركبات والحد من التلوث من خلال أنظمة الترشيح، واستخدام وقود الديزل الحيوي واستعمال وسائل النقل العام على نطاق أوسع.
الكاتب: يوليا فرجين/ عبد الرحمان عمار