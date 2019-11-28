 أشهر المعلومات الخاطئة عن رفيق الشتاء الساخن | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 01.12.2019

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صحة

أشهر المعلومات الخاطئة عن رفيق الشتاء الساخن

يبقى الشاي في الكثير من الثقافات رفيق الشتاء بشكل خاص. وهل هناك أروع من كوب من الشاي الساخن حين يعم البرد والمطر الطرقات. لكن هناك الكثير من المعلومات الخاطئة عنه، فما هي؟

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الشاي الأخضر.. فوائد طبية وجمالية لم تكن تتوقعها

أولاً: لا يحتوي الشاي على الكافيين

الشاي يحتوي فعلاً على الكافيين، لأن شجيرة الشاي (واسمها العلمي: كاميليا سينينسيس، أي الكاميليا الصينية) وأنواعها الفرعية الأخرى تحتوي على مادة الكافيين، بالإضافة إلى العديد من المكونات الأخرى. لذلك فإن أي نوع من الشاي يأتي مباشرة من هذا الشجيرة، كالشاي الأخضر والأسود والأبيض والأصفر أو الصيني الأسود، يحتوي أيضاً على مادة الكافيين. وتصل نسبته في الشاي الأسود إلى نحو 4 في المائة. أما بالنسبة لأنواع شاي الأعشاب والفواكه، فإنها خالية من الكافيين.

مختارات

يحتوي الشاي على مواد تساعد على منع تسوس الأسنان وحماية اللثة من كثير من الأمراض كالنزيف والتآكل وتعمق الجيوب اللثوية كما يحتوي على مواد مضادة للجراثيم والبكتيريا التي تنتشر في منطقة الفم وتتسبب في الرائحة الكريهة. (22.05.2015)

يعرف الكثيرون فوائد الشاي كمضاد للأكسدة ومعالج للالتهابات وأمراض اللثة والروائح الكريهة، لكن فوائد الشاي أكثر من ذلك إذ يمكنه أيضا إزالة البقع الداكنة من الجسم والتأثير على بعض علامات العجز وتلوين خصلات شعرك أيضا. (29.05.2015)

بالمناسبة، من الخرافات أيضاً أن الشاي الأسود ينشّط إذا تشرّب بالماء الساخن لخمس دقائق وأنه يسكّن إذ تُرك لفترة أطول في الماء الساخن. محتوى الكافيين الموجود في الشاي الأسود قابل للذوبان في الماء بشكل كبير، ما بجعله من أول المواد التي تتحلل من أوراقه الجافة في الماء. وبالتالي فإن كمية الكافيين الموجودة في أوراق الشاي هي نفسها تقريباً بغض النظر عن وقت تشربها في الماء الساخن. وكلما طالت الفترة أصبح طعم الشاي أكثر مرارة.

ثانياً: الشاي الإنجليزي المشهور يتشرب بالماء لفترة وجيزة فقط

على العكس تماماً، فإن تحضير الشاي الإنجليزي يعتمد على وضع الشاي الأسود، وفي الغالب من صنف سيلان آسام أو دارجيلنغ، في ماء يغلي وتركه يتشرب فترة طويلة. ولأن أوراق الشاي تبقى داخل الإبريق حتى أخر رشفة، فإن لونه يصبح داكناً وطعمه مراً للغاية. وللتمتع بطعم الشاي حتى النهاية، يُضاف له الماء الساخن باستمرار.

اختلاف طعم شاي الأكياس لا يعود إلى نوعية أوراق الشاي نفسها

طحن أوراق الشاي وسحقها يتسبب بتبخر الزيوت العطرية والمواد المفيدة فيه

ثالثاً: طعم شاي الأكياس سيء لأنه من نوعية رديئة

هناك شائعة بأن الشاي الموجودة في الأكياس هو من النوعيات الرديئة. هذا ليس صحيحاً في العموم، فالشاي الموجود في الأكياس الصغيرة مطحون لدرجة كبيرة، وفي الغالب هو من نوعيات تتمتع بجودة كبيرة. لكن طحن أوراق الشاي وسحقها يمكن أن يتسبب بتبخر الزيوت العطرية فيفقد الشاي شيئاً من نكهته. لكن هذا لا يعني أن كل أنواع أكياس الشاي مصنوعة من أوراق ذات الجودة العالية.

رابعاً: الشاي لا يفقد طعمه

صحيح أن أوراق الشاي لا تتعفن حقاً، لكن لا يُنصح بتخزين الشاي لأكثر من ستة أشهر، إذ يفقد بعد هذه الفترة جزءا كبيراً من نكهته وتتحلل بعض أهم مكوناته الصحيّة المضادة للأكسدة.

خامساً: الحليب في الشاي يقلل من تأثيره الصحي

اعتقاد خاطئ تماماً، فلم تثبت التجارب أن وضع الحليب في الشاي يفقد الأخير تأثيراته الصحية. كما أن قدرة الجسم على امتصاص ما يسمى بالكاتيكين، وهو من أهم مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لا يعوقها الحليب إلا في الحد الأدنى ولا يترك الأمر أي آثار على الجسم.

للشاي الساخن تأثير مقشع عند الإصابة بنزلات البرد

الشاي الساخن على اختلاف انواعه يؤثر كمقشع عند الإصابة بنزلات البرد

سادساً: خلطالشاي بالرُّم يساعد في نزلات البرد

ليس صحيحاً تماماً، فعلى الرغم من تأثيرات الشاي الصحية، عادة ما يكون للمشروبات الساخنة تأثير مقشع، لكن الكحول في الرُّم أبعد ما يكون عن التأثير الإيجابي على صحة الإنسان. فهو يضعف الجهاز المناعي ويحرم الجسم من الماء. كما يعرقل تزويد الأغشية المخاطية بالدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الكحول على الأدوية التي يمكن تناولها. إذا كان لديك نزلات البرد فاشرب الكثير من الشاي الساخن لكن من دون الرُّم.

ع.غ/ ي.أ

  • A tea sampling at an East Frisian tea house (picture-alliance/dpa/H. Lossie)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    بينما تحتل ألمانيا المرتبة الـ 84 في قائمة البلدان المستهلكة للشاي، حيث يقدر استهلاك الفرد للشاي سنويا بـ 30 لترا. ويشرب سكان شرق فريزيا في شمال غربي ألمانيا، الشاي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، حيث يبلغ استهلاك الشاي السنوي حوالي 300 لتراً للفرد – في حين يعتبر استهلاك 100 لتر أكثر من معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة.

  • East Frisian tea culture (Imago/Imagebroker)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    في شرق فريزيا على ساحل بحر الشمال بألمانيا، تطورت طقوس الشاي على مر السنين لمقاومة برد الشتاء اللقارس. حيث يتم إعداد مزيج أسود قوي يتكون من أوراق (شاي أسام)، الذي يخمر في وعاء ويقدم في أكواب الخزف مع قطعة من السكر، والقليل من الكريمة لإضافة نكهة الحليب- انتبه، لا تقم بتحريك المزيج!

  • Tea and waffles at the Lüttje Teehus on Juist (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Kirchner)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    يمكن أن تشمل طقوس يوم الأحد للاستمتاع بمحادثة شيقة واحتساء القهوة والكعك،على إبريق من الشاي الساخن والفطائر أيضا. ومع الشاي المشروب الأكثر رواجاً في العالم، لا عجب أن القهوة ليست على القائمة للجميع. في شرق فريزيا حيث طقوس الشاي معروفة، يقال أنه بداعي الأدب واحترام مضيفك، يجب ألا تغادر قبل احتساء أقل من 3 أكواب من الشاي على الأقل!

  • Tea sampling at the Bünting Teemuseum in Leer (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Kirchner)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    تقوم جمعية الشاي الألمانية في هامبورغ، بتشكيل فريق سنوي لتذوق الشاي وتقييم العينات وفقاً لخصائصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات الموجودة على الملصقات من حيث المنشأ والجودة. في حال لم تكن من المجموعة، يمكنك حجز عينات الشاي الخاصة بك في متحف الشاي في بلدة ليير الألمانية.

  • Glass mug with teabags (Colourbox)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    أكثر المشروبات شعبية في العالم، تفوق حتى على القهوة! إذ بلغ استهلاك الشاي مستويات قياسية عام 2016، متضمناً ألمانيا. وفقا لجمعية الشاي يميل الألمان لتفضيل الشاي الأسود إلى الأخضر. وتختلف الآراء حول الأفضل، الشاي المغلف أم غير المغلف، حيث أن 60 في المئة من الأشخاص يفضلون الشاي غير المغلف.

  • Cornish cream tea (Imago/UIG)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    بينما يأخذ البريطانيون وقت الشاي والكعك على محمل الجد ويلتزمون به، لا يحبذ الألمان إضافة الكريمة إلى الشاي، بل يفضلون احتساء الشاي الأسود مع قليل من السكر.

  • Cup, peppermint tea (picture-alliance/Arco Images/O. Diez)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    تشمل قوائم الطلبات في المقاهي في جميع أنحاء ألمانيا على الزنجبيل الطازج، وأوراق النعناع الطازجة- وهو مشروب ساخن محبب لدى الكثيرين. غير أن جمعية الشاي الألمانية لا تصنفه كنوع من أنواع الشاي. ولاعتبار المشروب الساخن (شاي)، يجب أن يحتوي على أوراق الشاي الأسود أو الأخضر.

  • Teacup with cinnamon sticks, anise, lemon (Colourbox)

    عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

    علاج لما يزعجك. تخصص السوبر ماركت رفوفا فقط للعديد من أنواع الشاي العلاجية. في حين أن البعض يفضلون أن يشيروا إلى تلك المشروبات حسب مكوناتها، مثل القرفة. والتسويق الحديث لأنواع الشاي يأتي وفقاً لأنواع العلاجات المختلفة، مثل الشاي الذي يساعد على النوم، أو الهضم وغير ذلك. كونتري تينز/ ريم ضوا.


مختارات

عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا!

في حين يعتبر موعد شرب الشاي مهما جدا لدى البريطانيين ويلتزمون به، لدى الألمان عاداتهم وطقوسهم الخاصة فيما يتعلق بالشاي وطريقة إعداده وشربه. في هذه الجولة المصورة، نتعرف على بعض الأمور المتعلقة بالشاي. (23.12.2017)  

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الشاي الأخضر.. فوائد طبية وجمالية لم تكن تتوقعها  

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