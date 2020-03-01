 أردوغان يهدد أوروبا بموجة جديدة من ″ملايين اللاجئين″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.03.2020

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سياسة واقتصاد

أردوغان يهدد أوروبا بموجة جديدة من "ملايين اللاجئين"

بعد أن أعلن فتح حدود بلاده أمام اللاجئين، هدد الرئيس التركي أوروبا بالسماح بتدفق ملايين المهاجرين عبر بلاده، مؤكداً أن بلاده لم يعد لديها طاقة لاستيعاب موجة هجرة جديدة وأنه ليس لديه خيار آخر في هذا الشأن.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

رئيس تركيا وزعيم حزب العدالة والتنمية ، رجب طيب أردوغان يتحدث في اجتماع المجلس الاستشاري الإقليمي لحزب العدالة والتنمية في جامعة هاسي بيرم فيلي في أنقرة

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين (2 مارس/آذار 2020) أوروبا بالسماح بتدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين نحو أراضيها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في فعالية لحزبه "العدالة والتنمية": "منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الأوروبية مئات الآلاف، وسيصل هذا العدد إلى الملايين".

مختارات

مع توافد آلاف المهاجرين من تركيا أمضى نحو 13 ألف لاجئ ليلة باردة على الحدود بين تركيا واليونان، وفيما أعلنت اليونان منع عشرة آلاف من عبور حدودها، أعربت بروكسل عن قلقها البالغ إزاء الوضع. (01.03.2020)

مع تفاقم الوضع على الحدود التركية-اليونانية ومحاولة آلاف اللاجئين عبور الحدود، تتعالى في ألمانيا الأصوات المطالبة بحل الأزمة سواء بتقديم مساعدات لتركيا وتفعيل اتفاقية اللجوء معها أو استقبال ألمانيا لمزيد من اللاجئين. (02.03.2020)

وأكد أن بلاده "عازمة على عدم تحمل عبء مستدام لملايين اللاجئين على حدودها والفارين من النظام (السوري) الظالم والمنظمات الإرهابية"، وقال إن "تركيا تكافح في سوريا من أجل أمن أراضيها وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين".

وكان أردوغان أعلن أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

كما قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده، التي تستضيف 3.6 مليون سوري، "ليس لديها خيار آخر سوى تخفيف جهودها لاحتواء ضغط تدفق اللاجئين، بعد التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية".

وتدور المعارك في إدلب على وقع تصعيد كبير بين تركيا وقوات النظام، ازدادت حدّته الأسبوع الماضي بعد مقتل 33 جندياً تركياً الخميس في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى دمشق. وردّت أنقرة باستهداف مواقع قوات النظام عبر طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي، ما تسبّب منذ الجمعة بمقتل 93 عنصراً من قوات النظام، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأطلقت القوات التركية هجوماً واسعاً أطلقت عليه تسمية "عملية درع الربيع".

ويتوجّه إردوغان الخميس إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتناول التصعيد في إدلب. وقال خلال خطابه في أنقرة: "سأذهب إلى موسكو الخميس لمناقشة التطورات مع بوتين. وآمل هناك، أن تُتّخذ التدابير الضرورية مثل وقف لإطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه المسألة".

ع.ح./ح.ز. (د ب ا ، أ ف ب)

  • Erdogan und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

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    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما وزارة الخارجية المصرية فشددت على أن العملية العسكرية "تمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة"، محذرة في بيان لها "من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية". لكن رد أروغان كان بوصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ "القاتل".

  • Syrien Ras al Ayn Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien (picture-alliance/dpa/AP)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    في هذه الأثناء أعلن برنامج الأغذية العالمي عن نزوح أكثر من 70 ألفا من سكان "رأس العين" و"تل أبيض" حتى الآن وسط تصاعد العنف في سوريا، وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن العملية العسكرية التركية أدت إلى إغلاق بعض المستشفيات الرئيسية هناك.

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعلن وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية عن دعم بلاده لعملية "نبع السلام" وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التي تحدثت عن اتصال هاتفي بين العطية ونظيره التركي خلوصي أكار.

  • Belgien Trump und Erdogan beim NATO Gipfel (Reuters/T. Zenkovich)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما الرئيس الأمريكي ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد في سوريا فقد كلف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين أنقرة والأكراد. كما أعلن عشرات من النواب الجمهوريين عن طرحهم قراراً لفرض عقوبات على تركيا رداً على هجومها العسكري على القوات الكردية في سوريا.

  • Syrien Militäroffensive der Türkei im Norden (picture-alliance/Photoshot)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    نددت وزارة الخارجية الإماراتية بالهجوم التركي قائلة: "هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي ويمثل تدخلاً صارخاً في الشأن العربي".

  • Türkische Militäroffensive in Nordsyrien | Luftangriff in Ras al-Ain (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعبَّر عن تضامنه مع الأكراد في تغريدة، وكتب: "تدين إسرائيل بشدة التوغل التركي في المناطق الكردية في سوريا وتحذر من تطهير عرقي ضد الأكراد من تركيا ووكلائها... إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

  • Deutsche Rüstungsexporte (picture-alliance/dpa/XinHua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عن تحفظ برلين تجاه العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد المليشيات الكردية، وعبّر ماس عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "داعش" في سوريا مرة أخرى" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية".

  • UN-Sicherheitsrat in New York (picture-alliance/dpa/Xinhua/L. Muzi)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى أي خطوات بشأن العملية العسكرية في الاجتماع الذي انعقد أمس الخميس، بيدْ أن التوقعات برسم خارطة طريق دولية كانت منخفضة قبل الاجتماع نظراً لانقسام المجلس منذ عدة سنوات، لا سيما حول قضايا الشرق الأوسط.

  • USA Antonio Guterres UN Sicherheitsrat (Imago Images/Xinhua)

    اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

    أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه البالغ" إزاء استمرار الهجوم التركي، مضيفاً في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "في الوقت الراهن، ما علينا القيام به هو التأكد من نزع فتيل التصعيد. أي حل للنزاع يجب أن يحترم سيادة الأرض ووحدة سوريا". ج.أ


مختارات

اجتياح تركيا للشمال السوري – تنديد دولي ونزوح الآلاف وسط تزايد العنف

فيما نددت أغلب دول العالم باجتياح الجيش التركي لمناطق شمال سوريا وسط تزايد العنف ونزوح السكان، أعلن وزير الدفاع القطري تأييده للعملية، كما نقلت وكالة الأنباء التركية. (11.10.2019)  

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أعلنت فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا استعادة سيطرتها على مدينة سراقب من قوات الأسد، وأكد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلا أن موسكو ودمشق نفتا ذلك وقالت إنه تم التصدي بنجاح لهجوم شنّه مقاتلو المعارضة.

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