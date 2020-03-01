أردوغان يهدد أوروبا بموجة جديدة من "ملايين اللاجئين"

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين (2 مارس/آذار 2020) أوروبا بالسماح بتدفق ملايين اللاجئين والمهاجرين نحو أراضيها.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول في فعالية لحزبه "العدالة والتنمية": "منذ فتح حدودنا أمام اللاجئين، بلغ عدد المتدفقين نحو الدول الأوروبية مئات الآلاف، وسيصل هذا العدد إلى الملايين".
وأكد أن بلاده "عازمة على عدم تحمل عبء مستدام لملايين اللاجئين على حدودها والفارين من النظام (السوري) الظالم والمنظمات الإرهابية"، وقال إن "تركيا تكافح في سوريا من أجل أمن أراضيها وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين السوريين".
وكان أردوغان أعلن أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لديها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
كما قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن بلاده، التي تستضيف 3.6 مليون سوري، "ليس لديها خيار آخر سوى تخفيف جهودها لاحتواء ضغط تدفق اللاجئين، بعد التصعيد العسكري في محافظة إدلب السورية".
وتدور المعارك في إدلب على وقع تصعيد كبير بين تركيا وقوات النظام، ازدادت حدّته الأسبوع الماضي بعد مقتل 33 جندياً تركياً الخميس في ضربات جوية نسبتها أنقرة إلى دمشق. وردّت أنقرة باستهداف مواقع قوات النظام عبر طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي، ما تسبّب منذ الجمعة بمقتل 93 عنصراً من قوات النظام، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأطلقت القوات التركية هجوماً واسعاً أطلقت عليه تسمية "عملية درع الربيع".
ويتوجّه إردوغان الخميس إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتناول التصعيد في إدلب. وقال خلال خطابه في أنقرة: "سأذهب إلى موسكو الخميس لمناقشة التطورات مع بوتين. وآمل هناك، أن تُتّخذ التدابير الضرورية مثل وقف لإطلاق النار وأن نجد حلاً لهذه المسألة".
ع.ح./ح.ز. (د ب ا ، أ ف ب)
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