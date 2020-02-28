تركيا تنفذ تهديدها.. آلاف المهاجرين يتدفقون نحو الحدود اليونانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبقي حدودها مع أوروبا مفتوحة للسماح للمهاجرين بالعبور، آخذاً على الاتحاد الأوروبي عدم مساعدته بلاده بما يكفي لتحمل هذا العبء. وقال أردوغان، في خطاب من اسطنبول في أول تعليق له عقب مقتل الجنود الأتراك في محافظة إدلب السورية، "ما قمنا به أمس...هو فتح أبوابنا"، مضيفاً "لن نغلق أبوابنا...لماذا؟ لأن على الاتحاد الأوروبي الوفاء بتعهداته". وأفاد إردوغان أن 18 ألف مهاجر تجمّعوا على الحدود التركية مع أوروبا منذ الجمعة، مضيفاً أن عددهم قد يرتفع إلى 30 ألفاً السبت. وأكد أردوغان "لسنا في وضع يسمح لنا بالتعامل مع موجة جديدة من المهاجرين" القادمين من سوريا. لكن من غير الممكن التأكد من صحة هذه الأرقام.

من جانبها، منعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني"، كما أعلن السبت(29 شباط/فبراير 2020) المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

واكد المتحدّث "واجهت اليونان أمس (الجمعة) محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها"، موضحاً "قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا. منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا"، وذلك في أعقاب إعلان تركيا أنها ستبقي حدود أوروبا مفتوحة أمام المهاجرين.

وأظهرت لقطات حية لتلفزيون سكاي باليونان إطلاق الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين كانت ترشقها بالحجارة عبر الحدود مع تركيا. وظهرت في اللقطات مجموعات من الأشخاص تقذف الحجارة صوب الشرطة اليونانية من الجانب التركي للحدود صباح اليوم السبت. ولا تسمح السلطات لوسائل الإعلام بالاقتراب من الجانب اليوناني للحدود وتبقيها على مسافة نحو كيلومتر. وقال شاهد من رويترز إن المنطقة تنتشر فيها رائحة الغاز المسيل للدموع بكثافة.

مشاهدة الفيديو 01:40 شارك مئات آلاف النازحين من إدلب نحو الحدود التركية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3XDYr مئات آلاف النازحين من إدلب نحو الحدود التركية جراء العنف المتزايد

وقال وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس لقناة "سكاي" الإخبارية اليونانية اليوم السبت بعد اجتماع طارئ للحكومة اليونانية "خلال الليل، منعت قوات الأمن عمليات العبور الحدودية غير الشرعية". وأضاف أنه تم اعتقال العديد من المهاجرين. وقال وزير الشحن وسياسات الجزر، ايوانيس بلاكيوتاكيس، المسؤول أيضا عن خفر السواحل إن اليونان عززت أيضا عمليات الفحص في المضايق بين الجزر اليونانية، وبحر ايجه الشرقي والساحل التركي. وأضاف "الحدود اليونانية هي أيضا حدود أوروبا".

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)