أردوغان ينفي إرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء (14 أكتوبر/تشرين الأول 2020) إن بلاده لم ترسل مقاتلين سوريين إلى أذربيجان مثلما أفادت بعض التقارير، لكنها تؤيد حليفتها باكو تأييداً كاملاً. كما نفت أذربيجان بدورها أيضاً وجود مقاتلين سوريين على أراضيها.

وأضاف أردوغان: "يقولون أرسلتم مقاتلين سوريين إلى هناك، إلى أذربيجان بينما يلتزمون الصمت إزاء كل هذه الإمدادات الأخرى. لديهم عمل في بلدهم (سوريا) ولن يذهبوا إلى هناك". وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان إن الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك يماطلون بخصوص التعامل مع صراع ناغورني كاراباخ، وتحدث من جديد عن ضرورة إعادة المنطقة إلى أذربيجان.

واتهمت أذربيجان أرمينيا اليوم الأربعاء بمحاولة شن هجوم على خطوط النفط والغاز فيها وحذرت من رد "قاس" مع تصاعد التوترات بشأن وقف إطلاق النار بوساطة روسية في جيب ناغورني كاراباخ الجبلي.

وتتهم تركيا أرمينيا باحتلال أراض أذربيجانية وتعهدت بتقديم كل الدعم لباكو. ودعت أنقرة مرارا مجموعة مينسك، التي شُكلت للتوسط في الصراع بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، لحث أرمينيا على الانسحاب من المنطقة.

مشاهدة الفيديو 01:51 شارك اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بخرق الهدنة المبرمة بين الطرفين إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3jlgd اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بخرق الهدنة المبرمة بين الطرفين

وجيب ناغورني كاراباخ جزء من أذربيجان بموجب القانون الدولي لكن يقطنه ويديره منحدرون من أصل أرميني. وأثارت الاشتباكات مخاوف من احتمال استدراج تركيا وروسيا، اللتين تدعمان أيضا أطرافا مختلفة في سوريا وليبيا، للصراع.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن موسكو تختلف مع موقف تركيا وإن الحل العسكري غير مقبول. وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه يجب أن تشارك تركيا في المحادثات.

ع.ح./ا.ح. (رويترز)