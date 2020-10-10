 أردوغان ينفي إرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.10.2020

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أخبار

أردوغان ينفي إرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان

نفى الرئيس التركي قيام بلاده بإرسال مقاتلين سوريين إلى اقليم ناغورني كاراباخ بؤرة الصراع القديم المتجدد بين أرمينيا وأذربيجان. أردوغان اتهم في الوقت ذاته مجموعة مينسك بالمماطلة بخصوص التعامل مع الأزمة المحتدمة.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

أردوغان قال إن الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك يماطلون بخصوص التعامل مع صراع ناغورني كاراباخ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء (14 أكتوبر/تشرين الأول 2020) إن بلاده لم ترسل مقاتلين سوريين إلى أذربيجان مثلما أفادت بعض التقارير، لكنها تؤيد حليفتها باكو تأييداً كاملاً. كما نفت أذربيجان بدورها أيضاً وجود مقاتلين سوريين على أراضيها.

مختارات

تبادلت أرمينيا وأذربيجان اتهامات بشن هجمات جديدة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد التوصل إليه إثر مفاوضات طويلة جرت في موسكو بعد أسبوعين من المعارك الكثيفة في إقليم ناغورني كاراباخ.

انتهكت الهدنة الإنسانية التي تُشرف عليها روسيا في إقليم ناغورني كاراباخ من قبل طرفي النزاع، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التعبير عن قلقه البالغ عن تطور الوضع في القوقاز وسط اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف أردوغان: "يقولون أرسلتم مقاتلين سوريين إلى هناك، إلى أذربيجان بينما يلتزمون الصمت إزاء كل هذه الإمدادات الأخرى. لديهم عمل في بلدهم (سوريا) ولن يذهبوا إلى هناك". وفي كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، قال أردوغان إن الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك يماطلون بخصوص التعامل مع صراع ناغورني كاراباخ، وتحدث من جديد عن ضرورة إعادة المنطقة إلى أذربيجان.

واتهمت أذربيجان أرمينيا اليوم الأربعاء بمحاولة شن هجوم على خطوط النفط والغاز فيها وحذرت من رد "قاس" مع تصاعد التوترات بشأن وقف إطلاق النار بوساطة روسية في جيب ناغورني كاراباخ الجبلي.

وتتهم تركيا أرمينيا باحتلال أراض أذربيجانية وتعهدت بتقديم كل الدعم لباكو. ودعت أنقرة مرارا مجموعة مينسك، التي شُكلت للتوسط في الصراع بقيادة فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، لحث أرمينيا على الانسحاب من المنطقة.

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اتهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بخرق الهدنة المبرمة بين الطرفين

وجيب ناغورني كاراباخ جزء من أذربيجان بموجب القانون الدولي لكن يقطنه ويديره منحدرون من أصل أرميني. وأثارت الاشتباكات مخاوف من احتمال استدراج تركيا وروسيا، اللتين تدعمان أيضا أطرافا مختلفة في سوريا وليبيا، للصراع.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق إن موسكو تختلف مع موقف تركيا وإن الحل العسكري غير مقبول. وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف إنه يجب أن تشارك تركيا في المحادثات.

ع.ح./ا.ح. (رويترز)

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ناغورني كاراباخ: تواصل القتال.. والهدنة حبر على ورق

 

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