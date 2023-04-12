 أبعد من تايوان.. ما مدى واقعية رؤية ماكرون لأوروبا مستقلة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

أبعد من تايوان.. ما مدى واقعية رؤية ماكرون لأوروبا مستقلة؟

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي عن ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية في تعامله مع الصين، ضجة، لكنها سلطت الضوء مجددا على مساعي التكتل الأوروبي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. فما مدى واقعية رؤية ماكرون؟

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة"

مرت ست سنوات على خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في جامعة السوربون العريقة في باريس حيث تحدث علنا عن مفهوم السيادة داخل الاتحاد الأوروبي.

مختارات

وتشير قضية الاستقلال الاستراتيجي للتكتل إلى فكرة ليست وليدة اللحظة، بل ظهرت على الساحة منذ وقت طويل وتعني أن تكون القرارات الأوروبية مستقلة في القضايا الاستراتيجية الهامة، وفقا للمراكز البحثية التابعة للبرلمان الأوروبي.

وبعد عودته من بكين، أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضجة كبيرة على الساحة العالمية عندما شدد على ضرورة ألّا تكون أوروبا "تابعة" لأمريكا أو للصين  في ملف تايوان، حيث أكد على أن "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا".

وقد جرى تفسير حديث ماكرون باعتباره دعوة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة وأيضا بمثابة تحذير من مغبة الانزلاق في الأزمة المتصاعدة حيال تايوان.

وخلال خطابه في لاهاي بهولندا بعد عودته من الصين بأيام، سلط ماكرون الضوء على أبرز معالم مفهوم السيادة الاستراتيجية لأوروبا حيث ركز على الجانب الاقتصادي وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حيال واقعية تنفيذ أفكار الرئيس الفرنسي وفيما إذا كانت قابلة للتحقيق؟

الاتحاد الأوروبي يعتمد على الصين في التحول نحو الاقتصاد الأخضر

يستند نموذج ماكرون نحو تحقيق السيادة الاقتصادية للتكتل الأوروبي على خمس ركائز هي التنافسية والسياسة الصناعية وحماية الأسواق والمعاملة بالمثل في العلاقات التجارية والتعاون الدولي.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي بزيادة إنفاقها الدفاعي مع تقديم مساعدات عسكرية لكييف

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي بزيادة إنفاقها الدفاعي مع تقديم مساعدات عسكرية لكييف

وتتمحور إحدى الأفكار الرئيسية للرئيس الفرنسي حول ضرورة أن يمضي الاتحاد الأوروبي  قدما في إنتاج سلع ومنتجات ذات تنافسية وجودة كبيرة بالتزامن مع العمل والتعاون الوثيق بين بلدانه مع مساعي للخروج بسياسة صناعية مشتركة من شأنها أن تعزز قوة وتنافسية السوق الأوروبي في مجالات خاصة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني وإنتاج الرقائق الإلكترونية.

ويشدد الرئيس الفرنسي على أن هذه التقنيات تعد حيوية وضرورية من أجل تحقيق أهداف أوروبا المناخية ما يعني إلزامية إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي.

بدورها، تقول كارمي كولومينا، الباحثة البارزة في" مركز برشلونة للشؤون الدولية"، إن الصين تعد مصدر المواد الخام اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والأخضر، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على العملاق الآسيوي فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات المناخية.

وفي إطار مواجهة هذه المعضلة، اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرا سن قانون جديد ينظم قضية استيراد هذه المواد الخام الهامة لا سيما المغناطيس المستخدم في توربينات الرياح والسيارات الكهربائية ومعادن الليثيوم والكوبالت والنيكل اللازمة لصناعة البطاريات. ويتعلق الأمر وأيضا بمعدن السيليكون الضروري في صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

ويجرى في الوقت الحالي مناقشة هذا المقترح في أروقة البرلمان الأوروبي وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتتساءل كولومينا حيال إمكانية تنفيذ هذا المقترح بشكل فعال وبسرعة كافية خاصة أن الأمر يأتي في وقت يشهد تعزيز الاعتماد على الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

الاعتماد على الولايات المتحدة في قضايا الأمن

ولا يقتصر مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية  على الشق الاقتصادي بل يحمل أيضا في طياته أيضا البعد الأمني فيما يعود الأمر إلى عام 2017 عندما شرع ماكرون في دعوته لإنشاء قوة تدخل أوروبية مشتركة بما يشمل ميزانية دفاع وعقيدة عمل مشتركة.

والعام الماضي وبعد شهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير / شباط عام2022، لاقت فكرة السيادة الأوروبية استحسانا من القادة الأوروبيين إذ أعلنوا عن الرغبة في تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي وزيادة قدرات بلدان التكتل على التصرف بشكل مستقل مع احترام كامل للالتزامات في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومنذ الحرب في أوكرانيا، قامت دول الاتحاد الأوروبي بزيادة إنفاقها الدفاعي مع تقديم مساعدات عسكرية لكييف.

وترى الباحثة كولومينا أن ماكرون يعد أكثر القادة الأوروبيين دعما للتعاون الدفاعي المشترك إذ يعتقد الرئيس الفرنسي أن تعزيز السيادة الأوروبية سيمهد الطريق أمام تمكين الاتحاد الأوروبي من رسم مساره الخاص بعيدا عن القوى العالمية الكبرى.

في المقابل يرى بنجامين تاليس، الباحث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، أن هذا المسار غير واقعي و"غير مرغوب فيه "في الوقت الراهن، قائلا إن فكرة السيادة في العلاقات الدولية تعد "أسطورة".

ويشدد على أن يقصده ماكرون يتمثل في"مزيد من الاستقلالية عن الولايات المتحدة"، محذرا من تبعات ذلك.

وفي مقابلة مع DW يقول "مازالت أوروبا تفتقر إلى القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها وليس هذا فقط بل تفتقر إلى القدرات للمنافسة على الساحة العالمية  بما يتماشى مع أطروحات ماكرون حيال الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي."

ويضيف أن أوروبا "تمتلك على الورق أعدادا كبيرة من الدبابات والجنود لكنها تفتقر إلى ما يسمى بالعوامل التمكينية الإستراتيجية لوضعها في مكانها إذا ما تحركت الكتلة بمفردها بعيدا عن الولايات المتحدة .

كما تعد الترسانة النووية الأمريكية الكبيرة بمثابة ضمانة أمنية تمثل الملاذ الأخير للردع ضد القوى النووية الأخرى."تعد الترسانة النووية الأمريكية الكبيرة بمثابة ضمانة أمنية تمثل الملاذ الأخير للردع ضد القوى النووية الأخرى."

الاتحاد الأوروبي والخريطة السياسية الدولية

وعقب تصريحات ماكرون الأخيرة، طرح عدد من السياسيين الدوليين وأبرزهم السيناتور الأمريكي الجمهوري البازر ماركو روبيو تساؤلات حيال هل ماكرون كان يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي؟

وفي ذلك، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيسكي قبل أن يتوجه إلى واشنطن إن "التحالف مع الولايات المتحدة هو الأساس المطلق لأمننا الذي يقوم على ركيزتين، التعاون الاقتصادي ومجال الدفاع".

والتزمت  مفوضية الاتحاد الأوروبي  الصمت حيال التعليق على تصريحات ماكرون بشأن تايوان.

من جانبه، يقول تاليس من المؤكد أن ماكرون لا يتحدث نيابة عن أوروبا، إذ يرى أن الإشكالية حيال طرح الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي تتمثل في أنه لا يوجد ما يسمى بـ "الشمولية الأوروبية على المستوى الاستراتيجي ولا يوجد إجماع على نظرة عالمية للاتحاد الأوروبي".

رئيس وزراء بولندا: التحالف مع الولايات المتحدة هو الأساس المطلق لأمننا الذي يقوم على ركيزتين التعاون الاقتصادي ومجال الدفاع.

رئيس وزراء بولندا: التحالف مع الولايات المتحدة هو الأساس المطلق لأمننا الذي يقوم على ركيزتين التعاون الاقتصادي ومجال الدفاع.

ويشير تاليس في حديثه بشكل ضمني إلى بلدان مثل فنلندا وإستونيا وجمهورية التشيك وبولندا وهي دول ترغب في زيادة المنافسة بين الأنظمة الاستبدادية والدول الديمقراطية، مضيفا أن المستشار الألماني أولاف شولتس يريد التمسك بـ "عالم الأمس"، أي ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا مع المحافظة على نظام تجاري عالمي يشمل الصين.

ويقول إن ماكرون يرغب من وراء تصريحاته الأخيرة في وضع فرنسا كقوة عظمى عبر"البوابة الأوروبية" ومن ثم التسويق لفكرة أن مصالح فرنسا وأوروبا مشتركة. ويضيف تاليس أن خطة ماكرون ستعمل في نهاية المطاف على تقويض أوروبا على المستوى الاستراتيجي وتزيد من الانقسامات بين بلدان التكتل.

في المقابل، ترى كولومينا أن هناك انقساما تقليديا قويا داخل الاتحاد الأوربي بين الدول التي تعمل لتعزيز قوة الاتحاد من جهة وبين الدول التي تعمل لتعزيز التعاون عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة.

ويبدو أن ماكرون أدرك صعوبة تحقيق مساعيه في "الاستقلال الاستراتيجي" للاتحاد الأوروبي إذ قال في خطابه في لاهاي "يراودني حلم"، موضحا رؤيته لاتحاد أوروبي  أكثر استقلالية من الناحية الاقتصادية والصناعية، بيد أنه في هذه المرة لم يذكر "تايوان".

----

لوسيا شولتن / م.ع

  • Symbolbild Deutschland Wiederaufbau Nachkriegszeit Marshallplan (picture-alliance/dpa)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    مشروع مارشال

    لم تخرج أمريكا من الحرب العالمية الثانية بخسائر على عكس نظيرتها أوروبا التي فقدت الكثير على كل المستويات، ولهذا جاءت خطة مارشال بهدف إعادة بناء الاقتصاد الأوروبي عن طريق تقديم المساعدات. ويعود اسم المشروع إلى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال الذي أطلق المشروع في حزيران/ يونيو 1947، أمام طلاب جامعة هارفرد. مشروع مارشال عُلقت عليه آمال مهمة، كتعزيز الاستقرار السياسي والسلام في العالم.

  • Paris Sitzung des NATO-Rats Beitritt Deutschlands zur NATO (picture-alliance/akg-images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    تعاون يورو- أمريكي

    شكل حلف الأطلسي خطوة مهمة في تاريخ العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأمريكي. وقد اجتمعت القوتان في 1949 وأنشأت المنظمة تحت اسم "منظمة حلف شمال الأطلسي"، اختصارا "الناتو". وكان الهدف من المنظمة هو التصدي لخطر الاتحاد السوفيتي حينها. يشكل الناتو نظاماً للدفاع الجماعي، إذ تتفق فيه الدول الأعضاء على الدفاع المتبادل رداً على أي هجوم من قبل أطراف خارجية.

  • Bildergalerie Französische Präsidenten Affären (AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    فرنسا تنسحب..

    في 1966 انسحبت فرنسا من قيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما شكل زلزالاً هز وحدة حلف الناتو في وقت مبكر من تاريخ قيامه، وذلك بسبب أزمة وقعت خلال فترة رئاسة شارل ديغول لفرنسا. وأحتج ديغول على الدور القوي الذي تقوم به الولايات المتحدة في المنظمة، وهو ما اعتبره علاقة خاصة بينها وبين المملكة المتحدة، قائلاً إن فرنسا تريد انتهاج خط مستقل عن الحلف وسياسة واشنطن.

  • EUROMED Außenminister Treffen Lissabon Portugal Plakat (AP)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    خطوة إلى الأمام

    من بين المحاولات المهمة التي قامت بها دول الاتحاد الأوربي لتبتعد عن "وصاية" واشنطن، الشراكة الأورومتوسطية. إذ بدأت عام 1995 من خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا وقام الاتحاد الأوروبي بتنظيمه لتعزيز علاقاته مع البلدان المطلة على المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا. الشراكة لم تستمر طويلاً، إلا أنها وضعت أسس لعلاقات إقليمية جديدة، وشكلت نقطة تحول في العلاقات الأورومتوسطية.

  • George W. Bush Mission Accomplished USS Lincoln (HECTOR MATA/AFP/Getty Images)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    رفض ومعارضة

    في 2003، أعلن الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر معارضتهما الشديدة لقرار أمريكا وحلفائها باحتلال العراق. شكل هذا الموقف لحظة قوية عبرت فيها الدولتان الأوربيتان الكبيرتان عن رفضهما سياسة "العم سام" في الشرق الأوسط. وقادتا الاتحاد الأوربي في هذا الاتجاه، حيث أعلن الاتحاد الأوربي معارضته مبدئياً للجوء للقوة، واشترط أن تتم أي عملية عسكرية بتفويض من مجلس الأمن.

  • Belgien EU beschließt Verteidigungsunion (Reuters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    اتفاقية "بيسكو"

    في 2017، وقع 23 عضوا في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية "بيسكو" الرامية لتعزيز التعاون بمجال الدفاع. وشكل توقيع هذه الاتفاقية أبرز خطوة أقدمت عليها دول الاتحاد في اتجاه تشكيل ذراع عسكري تتخلص بفضله من التبعية العسكرية للولايات المتحدة، وتعتمد عليه في تنفيذ سياستها وخصوصاً في منطقة حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من مناطق الجوار الأوروبي.

  • Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    الانسحاب من الاتفاق النووي

    انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني لاقى رفضاً من قبل الدول الأوروبية الثلاث الكبرى. ويشير هذا الرفض إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لنهج استراتيجية مستقلة عن واشنطن، خاصة وأن الاتفاق النووي واحد من أكثر الملفات الحساسة ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما في العالم بأسره.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem | Videobotschaft von Donald Trump (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    السفارة الأمريكية في القدس

    رفضت دول من الاتحاد الأوروبي فتح السفارة الأمريكية في القدس. وكان هذا الرفض دليلاً على تزايد الاختلافات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، ما يدفعهم للسعي نحو الخروج من دارة "التبعية" لأمريكا. وكان عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وصفوا نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس بـ "الخطوة غير الحكيمة التي قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر".

  • Belgien Tusk empfängt Trump in Brüssel (Reuters/E. Vidal)

    محطات تاريخية - أوروبا والسعي الدائم للخروج من العباءة الأمريكية!

    ملفات أخرى...

    ملف الشرق الأوسط ليس الجانب الوحيد الذي تبرز فيها رغبة أوروبا في فك من ارتباطها بأمريكا. ويمكن الوقوف عند آخر نقطة في الملف، حيث رفعت أمريكا الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم. وتشكل هذه الرسوم الجمركية تحدياً كبيراً وضعه ترامب في طريق الأوروبيين. وكانت دول أوروبية قد طالبت بضرورة الحصول على إعفاء دائم من هذه الرسوم، إلا أن الأمر ما يزال عالقاً. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

THE HAGUE - French President Emmanuel Macron gives a speech about Europe at the Amare Palace of Culture. The French president and his wife are paying a two-day state visit to the Netherlands. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN netherlands out - belgium out PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx x466806207x originalFilename: 466806207.jpg

تصريحات ماكرون.. هل تتسبب بتوتر العلاقات عبر الأطلسي؟ 12.04.2023

أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن استقلالية أوروبا فيما يتعلق بتعاملها مع الصين، الجدل، بيد أن محللين يعتقدون إن قادة التكتل يشاركونه الرأي، لكنهم لا يفصحون عن ذلك على الأقل في الوقت الحالي، للحفاظ على العلاقة مع واشنطن.

French President Emmanuel Macron (L) shakes hands with Chinese President Xi Jinping prior to their meeting in Nusa Dua, on the Indonesian resort island of Bali on November 15, 2022 on the sidelines of the G20 Summit. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images)

ماكرون يرفض "تبعية" أوروبا لواشنطن أو بكين في ملف تايوان 09.04.2023

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة"، مشددًا على ضرورة ألّا تكون أوروبا "تابعة" لأمريكا أو للصين في ملف تايوان، ومؤكدا على أن "الاستقلال الاستراتيجي" هو "معركة أوروبا".

14/04/2023**German Foreign Minister Annalena Baerbock attends a joint press conference with Chinese Foreign Minister Qin Gang (not pictured) at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China, April 14, 2023. Suo Takekuma/Pool via REUTERS

تصريحات ماكرون وبيربوك تثير علامات استفهام حيال العلاقة مع تايوان 15.04.2023

بعد أن صرح الرئيس الفرنسي بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون أكثر استقلالية في تعامله مع الصين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن سياسة فرنسا تجاه الصين تعكس سياسة الاتحاد الأوروبي ككل. فكيف تنظر تايوان إلى هذه التصريحات؟