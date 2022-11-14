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የዩክሬይን ጦርነት

እ.ጎ.አ. የካቲት 24 ቀን 2022 ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጥቃት ሰነዘረች። ከዚያም ኔቶ ተጨማሪ ጦር ወደ ምስራቅ አውሮጳ ላከ። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ጦርነቱን ፈርተው ሲሰሹ - ሌሎች ደግሞ ለመዋጋት እዛው ቀሩ።

የሩስያ ወረራ በተለይ በአጎራባች ሀገሮች ላይ ሲቀጥል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተፅዕኖ ፈጥሯል። ምዕራባዉያን ሀገራት ለዩክሬን ከፍተኛ ትብብራቸውን አሳይተዋል።

ዜሌንስኪ ኼርሶንን ጎበኙ

ዜሌንስኪ ኼርሶንን ጎበኙ 14.11.2022

«መርማሪዎች የሩሲያ የጦር ከ400 በላይ ወንጀሎችን መፈፀማቸዉን መዝግበዋል። የሰላማዊ ነዋሪዎችም ሆነ የጦር ሠራዊት አስከሬን እየተገኘ ነው ። የሩስያ ጦር ሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች ወሮ አረመኔነት እንደፈፀመዉ ሁሉ በኼርሶንም አረመኔነት መፈፀሙ ታይቷል።» ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ
የጀርመኑ መራሔ መንግሥት የቻይና ጉብኝት

የጀርመኑ መራሔ መንግሥት የቻይና ጉብኝት 04.11.2022

በቻይና የመጀመርያ ጉብኝታቸዉን የጀመሩት የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልስ የቻይና ርዕሰ መስተዳድር እና የሕዝባዊት ቻይና ፓርቲ መሪ ዢ ጂንፒንግ ደማቅ አቀባበል አደረጉላቸዉ። ሁለቱ ባለሥልጣናት የሚያካሂዱት ዉይይት ስለሃገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ ስለዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በታይዋን ጉዳይ በተፈጠረዉ ውጥረት ላይ ያተኩራሉ ተብሎ ይታመናል።
ሩሲያ የዩክሬን እህል ሽያጭ ስምምነትን ማፍረስዋ

ሩሲያ የዩክሬን እህል ሽያጭ ስምምነትን ማፍረስዋ 31.10.2022

ሩሲያ በመንግሥታቱ ድርጅትና ቱርክ ሸምጋይነት በጥቁር ባሕር ወደቦች ተከማችቶ የሚገኘው የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ እንዲቀርብ የደረሰችበትን ስምምነት ያቋረጠች መሆኑን ትናንት እሑድ አስታውቃለች። ይሁንና እህል የጫኑ በርካታ የዩክሬይን መርከቦች እህል ጭነዉ ከዩክሬይን የጥቁር ባህር ተነስተዋል።
አዉሮጳ ለሩስያዉያን የጉብኝዎች ቪዛ ጉዳይ

አዉሮጳ ለሩስያዉያን የጉብኝዎች ቪዛ ጉዳይ 29.08.2022

የአዉሮጳ ህብረት የዉጭ ጉዳይ ተጠሪ ጆሴፕ ቦሬል፣ ሩሲያውያን በቱሪስት ቪዛ ወደ አውሮጳ ህብረት እንዳይገቡ ሙሉ በሙሉ ማገድ የሚለዉን ሃሳብ "ጥሩ ነዉ ብለዉ እንደማያምኑ" ተናገሩ። የህብረቱ ከፍተኛ የዉጭ ጉዳይ ተወካይ ጆሴፕ ቦሬል በሰጡት ቃለ ምልልስ ህብረቱ ከሩሲያ ሲቪል ማህበረሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዳያቋርጥ ሲሉ ነዉ ያስጠነቀቁት።
የዩክሬይን እና የሩስያ ፍጥጫ

የዩክሬይን እና የሩስያ ፍጥጫ 26.11.2018

የሩስያ የዩክሬይንን መርከቦች ማገትዋን ተከትሎ በሁለቱ ሃገራት መካከል ያለዉ ፍጥቻ ተካርዋል። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ፔትሮ ፖርሼንኮ ፍጥጫዉን ተከትሎ በጉዳዩ ላይ ለመምከር የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል።

የአውሮጳ ህብረት፣ ዩክሬይን እና ሩስያ

የአውሮጳ ህብረት፣ ዩክሬይን እና ሩስያ 18.11.2014

የአውሮጳ ህብረት ውጭ ጉዳይ ሚንስትሮች በምሥራቅ ዩክሬይን ዓማፅያን አንፃር አዲስ ማዕቀብ ለመጣል ተስማሙ። የህብረቱ ዲፕሎማቲክ ክፍል በዚህ በተያዘው የህዳር ወር መጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት አንድ የዩክሬይንን ዓማፅያን ዒላማ ያደረገ አዲስ ዝርዝር እንዲያቀርብ የውጭ ጉዳይ ሚንስትሮቹ ጠይቀዋል።
የዩክሬይን ውዝግብ፣ ሩስያ እና የአውሮጳ ኅብረት

የዩክሬይን ውዝግብ፣ ሩስያ እና የአውሮጳ ኅብረት 15.09.2014

ብዙ ወራት ያስቆጠረው የዩክሬይን ውዝግብ አሁንም ገና እልባት አልተገኘለትም። ይኸው በምሥራቃዊ ዩክሬይን የቀጠለው ውዝግብ እንዲባባስ የምታደርግ ሩስያ ናት በሚል የሚወቅሰው እና የሚከሰው የአውሮጳ ኅብረት ከጥቂት
የዩክሬይን ውዝግብ ፣ሩስያ እና የአውሮጳ ህብረት

የዩክሬይን ውዝግብ ፣ሩስያ እና የአውሮጳ ህብረት 09.09.2014

የዩክሬይን መንግሥት እና መፍቀሬ ሩስያ የሚባሉት የምሥራቅ ዩክሬይን ዓማፅያን ባለፈው ዓርብ በሚንስክ ቤላሩስ የደረሱት የተኩስ አቁም ስምምነት ከሞላ ጎደል መፅናቱን ተሰማ። ይሁንና፣ የአውሮጳ ፀጥታ እና ትብብር ድርጅት
የሩስያ ርዳታ እና የዩክሬይን ቅድመ ግዴታ

የሩስያ ርዳታ እና የዩክሬይን ቅድመ ግዴታ 12.08.2014

ዩክሬይን በሀገርዋ ምሥራቃዊ ከፊል በመንግሥቱ ጦር እና በዓማፅያን መካከል በቀጠለው ውጊያ ሰበብ የመሠረታዊ አቅርቦት ችግር ላጋጠመው ያካባቢው ነዋሪ ሩስያ በ280 የጭነት ተሽከርካሪዎች አጀብ ሰብዓዊ ርዳታ ልካለች፣
ዩክሬይን፤ የተደናቀፈዉ የአይሮፕላን አደጋ ምርመራ

ዩክሬይን፤ የተደናቀፈዉ የአይሮፕላን አደጋ ምርመራ 19.07.2014

ምሥራቅ ዩክሬይን ተመቶ የወደቀው የማሌዢያዉ የመንገደኞች ማመላለሻ አይሮፕላንን ተከትሎ፤ የዮክሬይን መንግሥት መፍቀሬ ሩሲያንን ወነጀለ። እንደ ዮክሬይን መንግስት፤ መፍቀሬ ሩስያ ተገንጣዮቹ ከአይሮፕላኑ የተገኙ የምስክር ማስረጃዎችን እያሸሹ እና እያጠፉ ይገኛሉ።
የዩክሬይን ውዝግብ እና ሩስያ ያቀረበችው ሀሳብ

የዩክሬይን ውዝግብ እና ሩስያ ያቀረበችው ሀሳብ 08.05.2014

የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ትናንት በሞስኮ ከአውሮጳ የፀጥታ እና ትብብር ድርጅት ሊቀመንበር ዲድየ ቡርክሀልተር ጋ ስለ ዩክሬይን ውዝግብ ከመከሩ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በምሥራቅ ዩክሬይን መፍቀሬ ሩስያ ቡድኖች
የዩክሬን ወቅታዊ ሁኔታ

የዩክሬን ወቅታዊ ሁኔታ 25.04.2014

የሩስያ ውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሴርጌይ ላቭሮቭ ምዕራቡ ዓለም ዩክሬይንን ለመቆጣጠው እያሴረ ነው ሲሉ ወቀሱ። በደቡብ ምሥራቅ ዩክሬይን የሚገኙት መፍቀሬ ሩስያ ሚሊሺያዎች የጦር መሳሪያ ትጥቃቸውን የሚፈቱት በመዲናይቱ ኪየቭ የተተከለው የተቃውሞ ሰፈር ሲበተን ብቻ መሆኑን ላቭሮቭ አክለው አስታውቀዋል።
የአውሮፓ ህብረት ሩስያ እና የዩክሬን ውዝግብ

የአውሮፓ ህብረት ሩስያ እና የዩክሬን ውዝግብ 09.04.2014

በሁለቱ የምሥራቃዊ ዩክሬይን ከተሞች ሉጋንስክ እና ዶንትሴክ ከዩክሬይን መገንጠል በሚፈልጉ ወገኖች እና በዩክሬይን ፀጥታ ኃይላት መካከል ግጭቱ አሁንም ቀጥሎዋል። ተገንጣይ ቡድኖች አሁንም የመንግሥቱን ጽሕፈት ቤቶችን ካለፈው እሁድ ወዲህ ይዘዋል።
የአውሮጳ ህብረት፣ ሩስያ እና ዩክሬይን

የአውሮጳ ህብረት፣ ሩስያ እና ዩክሬይን 06.03.2014

የአውሮጳ ህብረት አባል ሀገራት ርዕሳነ ብሔር እና መራሕያነ መንግሥት ስርጭታችን ይተላለፍ በነበረበት ጊዜ በብራስልስ ተገናኝተው ስለ ዩክሬይን ውዝግብ እየመከሩ ነበር። በዚሁ መሪዎቹ በጠሩት ልዩ ጉባዔ ላይ ሩስያ ህገ ወጥ የምትለው፣ አውሮጳውያኑ ግን ዕውቅና የሰጡት የዩክሬይን የሽግግር መንግሥት ጠቅላይ ሚንስትር አርሰኒ ያዜንዩክ ተገኝተዋል።