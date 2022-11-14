የዩክሬይን ጦርነት

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።
እ.ጎ.አ. የካቲት 24 ቀን 2022 ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጥቃት ሰነዘረች። ከዚያም ኔቶ ተጨማሪ ጦር ወደ ምስራቅ አውሮጳ ላከ። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዩክሬናውያን ጦርነቱን ፈርተው ሲሰሹ - ሌሎች ደግሞ ለመዋጋት እዛው ቀሩ።
የሩስያ ወረራ በተለይ በአጎራባች ሀገሮች ላይ ሲቀጥል በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተፅዕኖ ፈጥሯል። ምዕራባዉያን ሀገራት ለዩክሬን ከፍተኛ ትብብራቸውን አሳይተዋል።
«መርማሪዎች የሩሲያ የጦር ከ400 በላይ ወንጀሎችን መፈፀማቸዉን መዝግበዋል። የሰላማዊ ነዋሪዎችም ሆነ የጦር ሠራዊት አስከሬን እየተገኘ ነው ። የሩስያ ጦር ሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች ወሮ አረመኔነት እንደፈፀመዉ ሁሉ በኼርሶንም አረመኔነት መፈፀሙ ታይቷል።» ፕሬዝዳንት ቮሎዲሜር ዜሌንስኪ
በቻይና የመጀመርያ ጉብኝታቸዉን የጀመሩት የጀርመኑ መራሔ መንግሥት ኦላፍ ሾልስ የቻይና ርዕሰ መስተዳድር እና የሕዝባዊት ቻይና ፓርቲ መሪ ዢ ጂንፒንግ ደማቅ አቀባበል አደረጉላቸዉ። ሁለቱ ባለሥልጣናት የሚያካሂዱት ዉይይት ስለሃገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነት፣ ስለዩክሬን ጦርነት እንዲሁም በታይዋን ጉዳይ በተፈጠረዉ ውጥረት ላይ ያተኩራሉ ተብሎ ይታመናል።
ሩሲያ በመንግሥታቱ ድርጅትና ቱርክ ሸምጋይነት በጥቁር ባሕር ወደቦች ተከማችቶ የሚገኘው የዩክሬን እህል ለዓለም ገበያ እንዲቀርብ የደረሰችበትን ስምምነት ያቋረጠች መሆኑን ትናንት እሑድ አስታውቃለች። ይሁንና እህል የጫኑ በርካታ የዩክሬይን መርከቦች እህል ጭነዉ ከዩክሬይን የጥቁር ባህር ተነስተዋል።
የአዉሮጳ ህብረት የዉጭ ጉዳይ ተጠሪ ጆሴፕ ቦሬል፣ ሩሲያውያን በቱሪስት ቪዛ ወደ አውሮጳ ህብረት እንዳይገቡ ሙሉ በሙሉ ማገድ የሚለዉን ሃሳብ "ጥሩ ነዉ ብለዉ እንደማያምኑ" ተናገሩ። የህብረቱ ከፍተኛ የዉጭ ጉዳይ ተወካይ ጆሴፕ ቦሬል በሰጡት ቃለ ምልልስ ህብረቱ ከሩሲያ ሲቪል ማህበረሰብ ጋር ያለውን ግንኙነት እንዳያቋርጥ ሲሉ ነዉ ያስጠነቀቁት።
የሩስያ የዩክሬይንን መርከቦች ማገትዋን ተከትሎ በሁለቱ ሃገራት መካከል ያለዉ ፍጥቻ ተካርዋል። የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ፔትሮ ፖርሼንኮ ፍጥጫዉን ተከትሎ በጉዳዩ ላይ ለመምከር የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችን አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል።
የአውሮጳ ህብረት ውጭ ጉዳይ ሚንስትሮች በምሥራቅ ዩክሬይን ዓማፅያን አንፃር አዲስ ማዕቀብ ለመጣል ተስማሙ። የህብረቱ ዲፕሎማቲክ ክፍል በዚህ በተያዘው የህዳር ወር መጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት አንድ የዩክሬይንን ዓማፅያን ዒላማ ያደረገ አዲስ ዝርዝር እንዲያቀርብ የውጭ ጉዳይ ሚንስትሮቹ ጠይቀዋል።
ብዙ ወራት ያስቆጠረው የዩክሬይን ውዝግብ አሁንም ገና እልባት አልተገኘለትም። ይኸው በምሥራቃዊ ዩክሬይን የቀጠለው ውዝግብ እንዲባባስ የምታደርግ ሩስያ ናት በሚል የሚወቅሰው እና የሚከሰው የአውሮጳ ኅብረት ከጥቂት
የዩክሬይን መንግሥት እና መፍቀሬ ሩስያ የሚባሉት የምሥራቅ ዩክሬይን ዓማፅያን ባለፈው ዓርብ በሚንስክ ቤላሩስ የደረሱት የተኩስ አቁም ስምምነት ከሞላ ጎደል መፅናቱን ተሰማ። ይሁንና፣ የአውሮጳ ፀጥታ እና ትብብር ድርጅት
ዩክሬይን በሀገርዋ ምሥራቃዊ ከፊል በመንግሥቱ ጦር እና በዓማፅያን መካከል በቀጠለው ውጊያ ሰበብ የመሠረታዊ አቅርቦት ችግር ላጋጠመው ያካባቢው ነዋሪ ሩስያ በ280 የጭነት ተሽከርካሪዎች አጀብ ሰብዓዊ ርዳታ ልካለች፣
ምሥራቅ ዩክሬይን ተመቶ የወደቀው የማሌዢያዉ የመንገደኞች ማመላለሻ አይሮፕላንን ተከትሎ፤ የዮክሬይን መንግሥት መፍቀሬ ሩሲያንን ወነጀለ። እንደ ዮክሬይን መንግስት፤ መፍቀሬ ሩስያ ተገንጣዮቹ ከአይሮፕላኑ የተገኙ የምስክር ማስረጃዎችን እያሸሹ እና እያጠፉ ይገኛሉ።
የሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ትናንት በሞስኮ ከአውሮጳ የፀጥታ እና ትብብር ድርጅት ሊቀመንበር ዲድየ ቡርክሀልተር ጋ ስለ ዩክሬይን ውዝግብ ከመከሩ በኋላ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በምሥራቅ ዩክሬይን መፍቀሬ ሩስያ ቡድኖች
የሩስያ ውጭ ጉዳይ ሚንስትር ሴርጌይ ላቭሮቭ ምዕራቡ ዓለም ዩክሬይንን ለመቆጣጠው እያሴረ ነው ሲሉ ወቀሱ። በደቡብ ምሥራቅ ዩክሬይን የሚገኙት መፍቀሬ ሩስያ ሚሊሺያዎች የጦር መሳሪያ ትጥቃቸውን የሚፈቱት በመዲናይቱ ኪየቭ የተተከለው የተቃውሞ ሰፈር ሲበተን ብቻ መሆኑን ላቭሮቭ አክለው አስታውቀዋል።
በሁለቱ የምሥራቃዊ ዩክሬይን ከተሞች ሉጋንስክ እና ዶንትሴክ ከዩክሬይን መገንጠል በሚፈልጉ ወገኖች እና በዩክሬይን ፀጥታ ኃይላት መካከል ግጭቱ አሁንም ቀጥሎዋል። ተገንጣይ ቡድኖች አሁንም የመንግሥቱን ጽሕፈት ቤቶችን ካለፈው እሁድ ወዲህ ይዘዋል።
የአውሮጳ ህብረት አባል ሀገራት ርዕሳነ ብሔር እና መራሕያነ መንግሥት ስርጭታችን ይተላለፍ በነበረበት ጊዜ በብራስልስ ተገናኝተው ስለ ዩክሬይን ውዝግብ እየመከሩ ነበር። በዚሁ መሪዎቹ በጠሩት ልዩ ጉባዔ ላይ ሩስያ ህገ ወጥ የምትለው፣ አውሮጳውያኑ ግን ዕውቅና የሰጡት የዩክሬይን የሽግግር መንግሥት ጠቅላይ ሚንስትር አርሰኒ ያዜንዩክ ተገኝተዋል።
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