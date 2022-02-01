 የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እና የመንግስት ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 01.02.2022

ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
ማስታወቂያ

ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እና የመንግስት ምላሽ

ሰሞኑን የህወሓት ሊቀመንበር ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ከመንግስት ጋር ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር መጀመራቸውን ገልጸው ነበር፡፡ ሰላምን ለሚያመጣ የትኛውም አማራጭ በሩ ክፍት መሆኑን የገለፀዉ መንግሥት፤ እስካሁን ከህወሓት ጋር የተደረገ ንግግር አለመኖሩን ገልጿል፡፡ 

አውዲዮውን ያዳምጡ። 04:26

መንግስት ሰላምን ለሚያመጣ የትኛውም አማራጭ በሩ ክፍት ነዉ

ሰሞኑን የህወሓት ሊቀመንበር ዶ/ር ደብረጽዮን ገ/ሚካኤል ከመንግስት ጋር ቀጥተኛ ያልሆነ ንግግር መጀመራቸውን ገልጸው ነበር፡፡ ስለጉዳዩ ማረጋገጫ የተጠየቁት የመንግሰት ኮሚዩኒኬሽ አገልግሎት ሚኒስትር ዶ/ር ለገሰ ቱሉ መንግስት ሰላምን ለሚያመጣ የትኛውም አማራጭ በሩ ክፍት መሆኑን ገልፀው፤ እስካሁን ከህወሓት ጋር የተደረገ ንግግር አለመኖሩን ግን አስረድተዋል፡፡

ሰሞኑን በትግራይ እና አፋር አዋሳኝ ወረዳዎች ስላገረሸው ጦርነት ተጠይቀው በተለይም ለዶይቼ ቬለ ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስትሩ አሁን ላይ ጦርነቱ እንዳይስፋፋ መገታቱንም ገልጸዋል፡፡

ስዩም ጌቱ

አዜብ ታደሰ

ኂሩት መለሰ

Audios and videos on the topic

መንግስት ሰላምን ለሚያመጣ የትኛውም አማራጭ በሩ ክፍት ነዉ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በታጣቂዎች ይፈፀማል የተባለው ጥቃት

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን በታጣቂዎች ይፈፀማል የተባለው ጥቃት 01.02.2022

በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ታጣቂዎች በተቆጣጠሩአቸው አከባቢዎች መደበኛ ኑሮ መምራት አዳጋች መሆኑን ነዋሪዎች አመለከቱ፡፡ አስተያየታቸውን ለዶይቼ ቬለ የሰጡት በዞኑ የገላና ወረዳ ነዋሪዎች በየጊዜው በታጣቂዎች ይፈጸማል ባሉት ግድያ እና የንብረት ውድመት አስከፊ ያሉት ሁኔታ ውስጥ መሆናቸውን አማረዋል፡፡

በጦርነት ስለተፈናቀሉ ዜጎች የፌደራል የአደጋ ስጋት የሰጠዉ ምላሽ 

በጦርነት ስለተፈናቀሉ ዜጎች የፌደራል የአደጋ ስጋት የሰጠዉ ምላሽ  01.02.2022

በሰሜን ኢትዮጲያ በተካሄደው ጦርነት በአማራ ክልል ተፈናቅለው ከነበሩት ነዋሪዎች መካከል አብዛኞቹን ወደቀደመ ቦታቸው የመመለስ ስራ መከናወኑን የፌደራል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነሩ ገለፁ። በጦርነቱ በአማራ ክልል ተፈናቅለው ከነበሩት 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ተፈናቃዮች መካከል እስከአሁን 1 ነጥብ 2 ሚሊዮኑን ወደ ቀያቸዉ ተመልሰዋል።

Vehicle damaged in fighting between Afar and Tigray regional forces Afar, Ethiopia 27.01.2022

የዓለም ዜና፤ ጥር 23 ቀን፤ 2014 ዓ.ም ሰኞ 31.01.2022