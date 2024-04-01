የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝደንት መፈታት ያስከተለው ቅሬታ

የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝደንት መፈታት ያስከተለው ቅሬታሰኞ፣ መጋቢት 23 2016
በተለይ ምሕረቱ የተሰጠበትን ምክንያት «ለህዝብ ጥቅም» በሚል መገለፁ አግባብ አለመሆኑን የጠቀሱት አስተያየት ሰጭዎች ዳግም ፍትህን ማረጋገጥ እና የተለያየ ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች መካስ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በቀድሞው ርእሰ መስተዳድር አመራርነት ወቅት በጅግጅጋ ከተማ በነዋሪዎች ላይ በተፈፀመ ጥቃት አካላዊ ጉዳት እና ንብረት መዘረፋቸውን የሚገልፁት አስተያየት ሰጭ የግለሰቡ መፈታት ለተጎጅዎች ትክክለኛ ፍትህ አለመሆኑን ተናግረዋል።
በተመሳሳይ መልኩ በከተማዋ በተፈፀመ ጥቃት «ጠዋሪ ልጄን አጥቻለሁ» ያሉ አስተያየት ሰጭ በወቅቱ ተፈፅመዋል ያሏቸውን ሌሎች ጥፋቶች በማንሳት በውሳኔው ላይ ያላቸውን ቅሬታ ገልጸዋል።
ከቅሬታ አቅራቢዎች አንዱ የሆኑት አቶ ማስሬ ኢብራሂም በበኩላቸው ስርዓቱ «በውሸት በተቀነባበረ ወንጀል የሞት ፍርድ እንዲፈረድብኝ አድርጓል» በዚህም ለ11 ዓመታት ያህል በዝዋይ በእስር ቆይተው ስርዓቱ ሲቀየር መፈታታቸውን ተናግረዋል።
በእሳቸው እና በሌሎች ላይ አስከፊ ሥራ ሰርተዋል ያሏቸው የቀድሞ የክልሉ ርእሰ መስተዳድር «ለህዝብ ጥቅም ሲባል ተፈቱ የሚለውን መስማት እኛን በጣም ያሳምመናል» በማለት መንግሥት ሊወስዳቸው ይገባል ያሏቸውን ጉዳዮች አንስተዋል።
በተመሳሳይ በቀድሞ የሶማሌ ክልል ርእሰ መስተዳድር አብዲ ኢሌ ለደርሰባቸው በደል ፍትህ ሲጠብቁ እንደነበር የሚናገሩት አቶ አብዱላሂ ሀሰን አብዲ «ፍርድ ስንጠብቅ ግለሰቡ መፈታታቸውን ስሰማ የተሰማኝን ስሜት አሁን መግለፅ አልችልም» ብለዋል። በመንግሥት አካሄድ ግራ መጋባታቸውን በማንሳት።
በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለማግኘት የእጅ ስልካቸው ላይ የደወልንላቸው የፍትህ ሚንስቴር የኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ ስልክ ብንደውልም ባለመነሳቱ ምላሽ ማካተት አልተቻለም።
ሂውማን ራይትስ ዎች የቀድሞው የሶማሌ ክልል ርእሰ መስተዳድር አብዲ መሀመድ ዑመር (አብዲ ኢሌ) ክስ እንዲቋረጥ መደረጉ የወንጀል ተግባርን እንደማበረታታት እና እውቅና እንደ መስጠት የሚቆጠር ነው ሲል መተቸቱ ይታወሳል።
መሳይ ተክሉ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ