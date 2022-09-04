 የህወሓት መግለጫና የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት | ኢትዮጵያ | DW | 13.09.2022

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በህወሓት መግለጫ ላይ የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት

የህወሓት መግለጫና የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት

ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሀት፣ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለማቆም በአፍሪካ ሕብረት መሪነት በታሰበው የሰላም ሂደት፣ ለመሳተፍ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሀት፣ በሰላማዊ መንገድ ለማቆም በአፍሪካ ሕብረት መሪነት በታሰበው የሰላም ሂደት፣ ለመሳተፍ እና ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን ከቀናት በፊት አሳውቋል።

የህወሓት መግለጫና የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት

ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሀት፣ የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለማቆም  በአፍሪካ ሕብረት መሪነት በታሰበው የሰላም ሂደት፣ ለመሳተፍ  መዘጋጀቱን እና ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን ከቀናት በፊት አሳውቃል። በዛሬው እለት «ቢቢሲ  ሞኒተሪንግ» ባወጣው ዜና ህወሓት ከድርድር በፊት በትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶች  እንዲጀምሩ መጠየቁን አስነብቧል። ከዚህ ቀደም የኢትዩጵያ መንግስት ድርድሩ በአፍሪካ ሕብረት መሪነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲደረግ ጥሪ ቢያቀርብም (ህውሀት )አደራዳሪው እንዲቀየር እና ከድርድሩ በፊት ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጦ ነበር።ይሁንና የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት  ባለፈው እሁድ ባወጣው መግለጫ ተኩስ ለማቆምና በአፍሪቃ ኅብረት በሚመራው የሰላም ሂደት ለመሳተፍ ዝግጁ ነኝ ብሏል።በህወሓት  መግለጫ ላይ ምን አስተያየት አላችሁ ስንል የተለያዩ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ጠይቀናል። የተቃዋሚው « አረና ትግራይ ለዲሞክራሲያዊና ሉአላዊነት ፓርቲ» ሊቀመንበር አቶ ጎይቶም ፀጋዬ ለፖለቲካዊ ችግር ፖለቲካዊ መፍትሄ እንጂ፣ ጦርነት መፍትሄ ሊሆን አይገባም ይላሉ «ጦርነት ከመጀመሩ በፊትም ጦርነት ከተጀመረም በውሀላም ያለን አቅዋም ፖለቲካዊ የሆነ

Zusammenarbeit von Arena Tigray & Tigray democratic cooperation

ችግር መፈታት ያለበት በፖለቲካዊ መንገድ ነው እንጂ በጦርነት አይደለም» ብለዋል ህውሀት ያወጣው መግለጫን ማየታቸውን የተናገሩት አቶጎይቶም «የፌደራል መንግስት ምላሹን አላየሁም አልሰማሁም ነበር   ሆኖም በተግባር መቀሌን በአየር  በመደብደብ ምላሽ ሰጥትዋል  ብለዋል። 

የአፋር ህዝብ ፓርቲ ፅህፈት ቤት ሀላፊ አቶ እስማየል ሳህለስ እናደርጋለን የሚሉት ድርድር እውነት አይመስለኝም ብልዋል«በሁለቱም አካል ለድርድር የተዘጋጀ አካል ያለ አይመስለኝም  ህዝቡ ግን በጣም እየተጎዳ ነው እኛ ሰላም እንዲወርድ እንፈልጋለን» ሲሉ አክለውም እኛ ይሄ ድርድር ለማዘናጋት ይመስለኛል  እኛ ሁኔታው በድርድር እንዲያልቅ ነው የፈለግነው ብለዋል

የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ሀላፊ  አቶ ጣሂር መሀመድ በበኩላቸው  ምንም ድርድር  አያስፈልግም «ህውሀት አገር እንድትፈርስና በኢትዩጵያ ፍርስራሽ ላይ ደሞ

Logo | National Movement of Amhara

ታላቅዋን ትግራይ ለመመስረት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ነው  በአፋር  እና በአማራ ህዝብ ላይ ከፍተና ግፍ እየፈጸመነው ያለው ሲሉ ህዝባችንን እና አገራችንን ፈተና ላይ ሊጥሉ አይገባም» ብለዋል  የኢትዩጵያ ዜጎች ማህበር ሊቀመንበር ዶ/ር ጫኔ ከበደ በበኩላቸው ህወሀት ድርድር የሚያውቅ መንግስት አይደለም ይላሉ « አጣብቂን ውስጥ ሲገባ ነው ድርድር ያለው ባለፉት ግዜያት እንኩዋን የተለያዩ መግለጫዎችን ሲሰጥ ነው የቆየው መከላከያ ሰራዊት ትግራይ ክልል ውስጥ አንዳንድ ቦታዎችን በማስለቀቁ ና አጣብቂኝ ውስጥ በማስገባቱ ማሸነፍ እንደማይቻል ሲያውቁት ነው የድርድር ሀሳብ ይዘው የቀረቡት» ብለዋል አክለውም  ህወሀት ወደ ድርድር መጥቶ ሰላም ያመጣል የሚል እምነት የለንም ሲሉ በተደጋጋሚ መግለጫዎችን መስጠታቸው ያነሱት ዶ/ር ጫኔ ህውሀት በጦርነት ነው መሸነፍ ያለበት የሚል አቅዋም እንዳላቸው ገልጸው«ወደ መድረክ መቶ መደራደር የሚችል ከሆነ ምንም ቢሆን አንድ እድል ቢሰጠው የተሻለይሆናል የሚል እንደፓርቲ አቅዋም አለን»  ብለዋል 

ዶቼቬለ የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ከፍተኛ አመራሮችን አስተያየትም ጠይቆ ነበር።ሆኖም አስተያየታቸውን ከመስጠት ተቆጥበዋል። ህወሓት በአፍሪካ ሕብረት የሰላም ድርድር ማዕቀፍ ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ነኝ ካለ በኋላ የተመድ የአፍሪቃ ኅብረት ፣የአውሮጳ ኅብረትና በአጠቃላይ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ እርምጃውን የሚበረታታ ብሎታል።

ማኅሌት ፋሲል 

ኂሩት መለሰ

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የህወሓት መግለጫና የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አስተያየት  

ተዛማጅ ዘገባዎች

(FILES) In this file photo taken on December 11, 2020 A woman carrying crops walks next to an abandoned tank belonging to Tigrayan forces south of the town of Mehoni, Ethiopia. The town of Mehoni, located in Southern Tigray, experienced shelling resulting in civilian deaths and injured people. - Ethiopian authorities on August 24, 2022 accused Tigray rebels of launching a new offensive against federal forces in the country's north, five months after a truce paused the worst of the fighting. Disregarding the numerous peace options presented by the Ethiopian government, the armed wing of the terror group TPLF (Tigray People's Liberation Front), pushing with its recent provocations starting 5 am (0200 GMT) today committed an attack in a region around southern Tigray, the Government Communication Service said in a statement. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)

የኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሽፈትና ዳግም ያገረሸዉ ጦርነት 04.09.2022

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ክሽፈትና ያገረሸዉ ጦርነት

የኢትዮጵያ የፖለቲካ ክሽፈትና ያገረሸዉ ጦርነት 04.09.2022

ያሁኑ ዉጊያ የተጀመረዉ በቀዳሚዉ ጦርነት ያለቀዉ ሕዝብ ብዛት፣ የተደፈሩ ሴቶች ስትነት፣ የደረሰዉ ሰብአዊ መብት ጥሰት፣ የጠፋዉ ሐብት መጠን በዉል ሳይታወቅ፣ ተፈናቃዮች በየመጠለያ ጣቢያዉ እንደሰፈሩ ነዉ።ተፋላሚ ኃይላት ለዉጊያዉ መጀመር አንዳቸዉ ሌላቸዉን እየወቀሱ፣ ለተጨማሪ ዉጊያ ከመዛዛት ባለፍ ለሕዝቡ ስቃይና ሰቆቃ ብዙም የተጨነቁ አይመስሉም።

ለኢትዮጵያ ጦርነት የአሜሪካ የመፍትሔ ሐሳብ

ለኢትዮጵያ ጦርነት የአሜሪካ የመፍትሔ ሐሳብ 09.09.2022

ውይይታቸውም፣ጦርነቱ በአስቸኳይ ቆሞ በአፍሪቃ ህብረት መሪነት ወደ ሰላም ድርድር መግባት በሚያስፈልግበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ ነው።አምባሳደር ሐመር፣ለህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካሄልም፣ ተመሣሣይ መልዕክት ማስተላለፋቸውን ምክትል ዋና ቃል አቀባዩ አመልክተዋል