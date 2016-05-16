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ዘገባና ትንታኔ

የኢትዮጵያ ብር

የኢትዮጵያ የበጀት ጉድለት በ2017 ከአጠቃላይ ሀገራዊ የምርት መጠን 2.1% ድርሻ ይኖረዋል

የኢትዮጵያ የበጀት ጉድለት በ2017 ከአጠቃላይ ሀገራዊ የምርት መጠን 2.1% ድርሻ ይኖረዋል

የኢትዮጵያ መንግሥት ለሚቀጥለው ዓመት 971 ቢሊዮን ብር በጀት ያዘጋጀ ሲሆን 358.5 ቢሊዮን ብር ጉድለት እንደሚገጥመው የገንዘብ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ሰኔ 5 2016
በአፍሪቃ የኤሌክትሮኒክ ግብይት ከሌላዉ ዓለም ሲነፃፀር አሁንም መጀመሪያ ደረጃ ላይ ነው

የአፍሪቃን የኤልክትሮኒክ ግብይት አቅምን መክፈት

የአፍሪቃን የኤልክትሮኒክ ግብይት አቅምን መክፈት

በአፍሪቃ የኤልክትሮኒክ ንግድ እንዲስፋፋ፣ መስተካከል ያለባቸው ተግዳሮቶች አሉ። ናይጄሪያውያንተጠቃሚዎች ተአማኒነትና ቀልጣፋ የአቅርቦት አገልግሎት ደንበኛን ለማርካት ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል።
አፍሪቃቅዳሜ፣ ሰኔ 1 2016
የኮሪያ አፍሪካ ጉባኤ

ደቡብ ኮሪያ እና አፍሪካ አንዳቸው ከሌላው የሚፈልጉት ምንድነው?

ደቡብ ኮሪያ እና አፍሪካ አንዳቸው ከሌላው የሚፈልጉት ምንድነው?

በመጀመሪያው የኮሪያ አፍሪካ ጉባኤ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ፣ የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና የኬንያው አቻቸውን ጨምሮ 25 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ተገኝተዋል
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ግንቦት 28 2016
እንጀራ በትሪ

እንጀራና የላም ወተት የቀረባቸው የሎጊያ ነጋዴዎች

እንጀራና የላም ወተት የቀረባቸው የሎጊያ ነጋዴዎች

« በጤና ምክንያት» በሚል ከአማራ ክልል ከዚህ ቀደም ይገባ የነበረ የተጋገረ እንጀራ እና የላም ወተት ባለፉት ሁለት ሳምንታት ባለመግባቱ የወጣቶቹ ንግድ ተስተጓጉሏል።
ኢትዮጵያዓርብ፣ ግንቦት 23 2016
የገንዘብ ሚኒስቴር ዋና መሥሪያ ቤት

የኢትዮጵያ መልሶ ግንባታ ዕቅድ በአንዳንድ አካባቢዎች “ሰላም መደፍረስ መስተጓጎል” ገጥሞታል

የኢትዮጵያ መልሶ ግንባታ ዕቅድ በአንዳንድ አካባቢዎች “ሰላም መደፍረስ መስተጓጎል” ገጥሞታል

የኢትዮጵያ አጠቃላይ ብድር 65 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ ባለፈው ሣምንት ተናግረዋል።
ኢትዮጵያረቡዕ፣ ግንቦት 21 2016
ኢትዮጵያውያን በጀርመን

ለዲያስፖራው በሀገሩ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ቀላል ነውን?

ለዲያስፖራው በሀገሩ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ቀላል ነውን?

እንደ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሌሎች በውጭው ሀገራት የሚኖሩ አፍሪቃውያንም ሠርተው በሚያገኙት ገንዘብ ሀገራቸው ላይ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ ሲጥሩ ይስተዋላል። ነገር ግን ይህ ቀላል ነውን?
አፍሪቃዓርብ፣ ግንቦት 16 2016
ተጨማሪ አሳይ