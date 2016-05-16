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ዘገባና ትንታኔ
የኢትዮጵያ የበጀት ጉድለት በ2017 ከአጠቃላይ ሀገራዊ የምርት መጠን 2.1% ድርሻ ይኖረዋል
የኢትዮጵያ የበጀት ጉድለት በ2017 ከአጠቃላይ ሀገራዊ የምርት መጠን 2.1% ድርሻ ይኖረዋል
የኢትዮጵያ መንግሥት ለሚቀጥለው ዓመት 971 ቢሊዮን ብር በጀት ያዘጋጀ ሲሆን 358.5 ቢሊዮን ብር ጉድለት እንደሚገጥመው የገንዘብ ሚኒስትሩ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ
5 ሰኔ 2016
ረቡዕ፣ ሰኔ 5 2016
የአፍሪቃን የኤልክትሮኒክ ግብይት አቅምን መክፈት
የአፍሪቃን የኤልክትሮኒክ ግብይት አቅምን መክፈት
በአፍሪቃ የኤልክትሮኒክ ንግድ እንዲስፋፋ፣ መስተካከል ያለባቸው ተግዳሮቶች አሉ። ናይጄሪያውያንተጠቃሚዎች ተአማኒነትና ቀልጣፋ የአቅርቦት አገልግሎት ደንበኛን ለማርካት ወሳኝ መሆኑን ጠቁመዋል።
አፍሪቃ
1 ሰኔ 2016
ቅዳሜ፣ ሰኔ 1 2016
ደቡብ ኮሪያ እና አፍሪካ አንዳቸው ከሌላው የሚፈልጉት ምንድነው?
ደቡብ ኮሪያ እና አፍሪካ አንዳቸው ከሌላው የሚፈልጉት ምንድነው?
በመጀመሪያው የኮሪያ አፍሪካ ጉባኤ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ፣ የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እና የኬንያው አቻቸውን ጨምሮ 25 የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ተገኝተዋል
ኢትዮጵያ
28 ግንቦት 2016
ረቡዕ፣ ግንቦት 28 2016
እንጀራና የላም ወተት የቀረባቸው የሎጊያ ነጋዴዎች
እንጀራና የላም ወተት የቀረባቸው የሎጊያ ነጋዴዎች
« በጤና ምክንያት» በሚል ከአማራ ክልል ከዚህ ቀደም ይገባ የነበረ የተጋገረ እንጀራ እና የላም ወተት ባለፉት ሁለት ሳምንታት ባለመግባቱ የወጣቶቹ ንግድ ተስተጓጉሏል።
ኢትዮጵያ
23 ግንቦት 2016
ዓርብ፣ ግንቦት 23 2016
የኢትዮጵያ መልሶ ግንባታ ዕቅድ በአንዳንድ አካባቢዎች “ሰላም መደፍረስ መስተጓጎል” ገጥሞታል
የኢትዮጵያ መልሶ ግንባታ ዕቅድ በአንዳንድ አካባቢዎች “ሰላም መደፍረስ መስተጓጎል” ገጥሞታል
የኢትዮጵያ አጠቃላይ ብድር 65 ቢሊዮን ዶላር መድረሱን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አሕመድ ሽዴ ባለፈው ሣምንት ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ
21 ግንቦት 2016
ረቡዕ፣ ግንቦት 21 2016
ለዲያስፖራው በሀገሩ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ቀላል ነውን?
ለዲያስፖራው በሀገሩ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ ቀላል ነውን?
እንደ በርካታ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ሌሎች በውጭው ሀገራት የሚኖሩ አፍሪቃውያንም ሠርተው በሚያገኙት ገንዘብ ሀገራቸው ላይ መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ ሲጥሩ ይስተዋላል። ነገር ግን ይህ ቀላል ነውን?
አፍሪቃ
16 ግንቦት 2016
ዓርብ፣ ግንቦት 16 2016
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