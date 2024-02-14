የአበርገሌው ድርቅ እና ረሃብ

የአበርገሌው ድርቅ እና ረሃብረቡዕ፣ የካቲት 6 2016
ማስታወቂያ
በማዕከላዊ ትግራይ ዞን በምትገኘው አበርገሌ ወረዳ የተከሰተው ድርቅ እና ረሃብ አሳሳቢ መሆኑን የዶይቼ ቬለ ዘጋቢ ከስፍራው ተመልክቷል። በድርቁ ምክንያት እየቀረበ ያለው ዕርዳታም ከተከሰተው ድርቅ ጋር የማይመጣጠን እንደሆነ ከአካባቢው አስተዳደር ተረድቷል። ከችግር ያልተላቀቁት የአበርገሌ ወረዳ አካባቢዎችአካባቢው ከሁለት ዓመታቱ ደም አፋሳሽ ጦርነት ጠባሳ ገና ባልሻረበት ሁኔታ የተከሰተው ድርቅ ከ80 በላይ ሰዎችን ህይወት ነጥቋል።
ቁጥራቸው በውል ያልተገለጸ እንስሳትም የድርቁ ሰለባ ሆነዋል። በአካባቢው እስካሁን ዝናብ አለመዝነቡ ደግሞ በአካባቢው የተከሰተውን ድርቅ እና ረሃብ እንዳያባብሰው አስግቷል። እንደዘጋቢያችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ በአካባቢው ዝናብ የመዝነብ አዝማሚያ ተስፋም አይታይም ። ድርቁን ተከትሎ በተፈጠረው ረሃብ በርካታ የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለመሰደድ ተገደዋል።
ሚሊዮን ኃይለስላሴ
ታምራት ዲንሳ
እሸቴ በቀለ