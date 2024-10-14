ሰንደቅ ዓላማ እና የሰንደቅ ዓላማ ቀን፤ የህዝብ አስተያየት

ሰንደቅ ዓላማ እና የሰንደቅ ዓላማ ቀን፤ የህዝብ አስተያየትሰኞ፣ ጥቅምት 4 2017
ማስታወቂያ
ዛሬ የብሔራዊ የሰደቅ ዓላማ ቀን በሀገር አቀፍ ደረጃ ለ17ኛ ጊዜ “ሰንደቅ ዓላማችን ለብሔራዊ አንድነታችን፣ ለሉዓላዊነታችንና ለኢትዮጵያ ከፍታ’’ በሚል መሪ ሀሳብ ተከብሮ ውሏል፡፡
በዓሉ በፌዴራል የመንግስት ተቋማት፣ በክልሎች እና በሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች፣ በመከላከያ ሠራዊት ካምፖች እንዲሁም በኢትዮጵያ ኢምባሲዎች እና ሚሲዮኖች በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ዛሬ ረፋዱን 4፡3ዐ ላይ ሰንደቅ ዓላማ በመስቀል እና በሰንደቅ ዓላማ ፊት ቃለ-መሃላ በመፈፀም ነው የተከበረው።
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ አቶ ታገሰ ጫፎ፣ የኢፌዴሪ ፕሬዘዳንት አምባሳደር ታዬ አጽቀስላሴ እና ሌሎችም የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት እለቱ በአዲስ አበባ ሲከበር “ሰንደቅ ዓላማ የነጻትና የእኩልነት ደማቅ ምልክት” ተብሏል፡፡
በዚህን ወቅት በሀገሪቱ የሚገኙ የፖለቲካ ኃይሎች ልዩነታቸውን ተቀራርበው እንዲፈቱ ጥሪም ቀርቦ፤ ብሔራዊ አንድነት እና ሉዓላዊነት በማስከበር ኢትዮጵያን በሁሉም ዘርፍ ከፍ ማድረግ ከሁሉም የሚጠበቅ ተብሏል።የሰንደቅ ዓላማ ፉክክር የወለደው የአዲስ አበባ ውጥረት
ለመሆኑ ስለ ሰንደቅ ዓለማና ስለ ሰንደቅ ዓላማ ቀን ህዝቡ ምን ይላል? የአዲስ አበባው ዘጋቢያችን ስዩም ጌቱ የህዝብ አስተያየት አሰባስቧል፡፡
ስዩም ጌቱ
ኂሩት መለሰ
ሸዋዬ ለገሠ