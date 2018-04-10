Немецкий бизнес считает "Северный поток-2" чисто экономической инициативой

Председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) во вторник, 10 апреля, выразил уверенность, что строительство магистрального газопровода из России в Германию "Северный поток-2" - чисто экономическая инициатива.

"Nord Stream 2" - проект европейских энергокомпаний, основанный на четком бизнес-расчете: он сокращает протяженность маршрутов к новым районам добычи в северной Сибири и в долгосрочной перспективе снижает транспортные издержки - в сравнении с существующими маршрутами через Украину", - подчеркнул Бюхеле. По его словам, при использовании сжиженного природного газа затраты выше, а ущерб для окружающей среды - более существенный.

Глава комитета напомнил, что к концу 2022 года на крупнейшем западноевропейском месторождении в провинции Гронинген на севере Нидерландов планируется сократить добычу голубого топлива до менее чем 12 млрд кубометров в год.

В связи с этим энергопоставщики уже сейчас должны задумываться о преодолении дефицита.

Многопрофильный энергобаланс

Кроме того, "российский газ - часть многопрофильного энергобаланса", который позволяет потребителям выбирать из "наиболее экономически выгодных инициатив", считают в комитете. Заинтересованные компании уже вложили в проект свыше 4 млрд евро. "Изменение правовых обоснований задним числом и по политическим соображениям могло бы нанести ущерб принципам правовой определенности в ЕС", - убежден Бюхеле.

Он также высказал мнение, что наличие в Европе альтернативных газотранспортных маршрутов снизит вероятность конфликтов на энергетической почве между Москвой и Киевом.

Компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство "Северного потока-2" к концу 2019 года. Газопровод должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. В конце марта Nord Stream 2 получила последнее разрешение на прокладку участка на немецкой территории. Газопровод будет проходить также через территории России, Финляндии, Швеции и Дании, где получение разрешений, как считает Nord Stream 2, также идет по графику.

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