 Эксперт: ″Северный поток-2″ будет реализован вопреки сложностям | Германия | DW | 21.03.2018
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Германия

Эксперт: "Северный поток-2" будет реализован вопреки сложностям

Несмотря на шквал критики и угроз вторая очередь газопровода "Северный поток" будет построена - считает эксперт Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт.

Трубы для Северного потока-2

В середине марта группа американских сенаторов выступила с призывом  ввести санкции против компаний, участвующих в реализации второй очереди трубопровода "Северный поток”, который должен доставлять природный газ из России напрямую в Германию в обход существующих маршрутов через территорию Украины. Глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert) в интервью русской редакции DW выразила уверенность в том, что проект будет реализован несмотря на все политические дискуссии.

- DW: Госпожа Кемферт, почему США так активно выступают против этого газопровода?

- Клаудия Кемферт: Есть две причины. Во-первых, они хотят поддержать свою газодобывающую промышленность и расширить поставки своего сжиженного газа в Европу. И в этом отношении "Северный поток” - как бельмо на глазу.

Во-вторых, есть чисто политические причины. Отношения Запада и России в данный момент действительно не самые простые - и планируемый газопровод используется в качестве повода для политических деклараций.

- В чем конкретно американские экономические интересы?

- Американцы делают ставку на добычу газа и нефти методом гидроразрыва пласта. Они рассчитывают на расширение своих позиций на мировом рынке природного газа. И хотя в настоящий момент возможности американского экспорта ограничены, в будущем США планируют расширять поставки сжиженного газа на мировой рынок - и используют свои экономические интересы как повод для критики "Северного потока”.

Клаудия Кемферт

Клаудия Кемферт

- Насколько реалистичны санкции против компаний, задействованных в проекте, к которым призывают американские сенаторы?

- Честно говоря, я считают такие санкции в настоящий момент мало реалистичными, особенно в отношении фирм, занятых в проекте. Потому что в самих США - крайне нестабильная политическая ситуация. И далеко не факт, что президент Трамп прислушается к призыву сенаторов.

- Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль открыто выступал в поддержку проекта. Теперь он ушел в отставку, а кто будет лоббировать проект вместо него?

- Прежде всего наш бывший канцлер Герхард Шредер, ему за это платят. Мне вообще кажется, что этот проект надо оценивать не с точки зрения политики, а с точки зрения энергетической политики.

- У ЕС есть какое-то право голоса в этом вопросе?

- Только опосредованно. Есть, конечно, определенные предписания в рамках Европейского энергетического союза, есть определенные интересы, которые надо защищать. Но при этом надо помнить, что "Северный поток” уже существует и работает, то есть речь идет о расширении существующего проекта.

С точки зрения энергетической политики, Европа не хочет ослабления позиций Украины. И существует обеспокоенность тем, что расширение "Северного потока” вовсе не приведет к диверсификации источников импорта энергоносителей, к которой вообще-то стремится ЕС.

Контекст

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- Насколько нужен Германии дополнительный природный газ из России?

- Вопрос в целом - будет ли Европа в долгосрочной перспективе использовать много природного газа. Нам же надо снижать выбросы парниковых газов. Так что в целом значение природного газа будет снижаться. Надо помнить о том, что "Северный поток” реализует консорциум частных компаний, которые планируют использовать газопровод для нужд европейского рынка.

- В последнее время зашла речь даже о санкциях против Шредера лично - насколько важен политический аспект проекта?

- Да, вокруг проекта все больше споров. Но это - частный бизнес-проект проект, который должен соответствовать определенным требованиям ЕС. 

- А что касается опасений экологов?

- Экологические риски, конечно, есть - как и в любом подобном трубопроводе, который прокладывается по дну моря. Со стороны скандинавских стран и ЕС есть конкретные требования. Мне кажется, что все эти проблемы могут быть решены.

- Ваш прогноз - "Северный поток-2" будет построен?

- Думаю, да. Проект очень далеко продвинулся с точки зрения согласований и реализации. Так что сейчас вряд ли можно рассчитывать на то, что он будет полностью остановлен. Однако в тоже время наверняка будут задержки из-за политических дискуссий. Отношения с Россией сейчас непростые, и газопровод оказался в центре внимания в Европе.

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    Автор: Андрей Гурков



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