 ″Северный поток-2″ получил последнее разрешение в ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 27.03.2018
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Германия

"Северный поток-2" получил последнее разрешение в ФРГ

Теперь получены все необходимые разрешения для строительства и эксплуатации 85-километрового немецкого участка трубопровода "Северный поток-2", сообщает компания Nord Stream 2.

Трубы для строительства Северного потока-2 (фото из архива)

Трубы для строительства "Северного потока-2" (фото из архива)

Компания Nord Stream 2 получила разрешение на прокладку участка "Северного потока-2" в немецкой экономической зоне. Этот документ, выданный Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии, был последним условием для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2" в Германии, сообщает Nord Stream 2 во вторник, 27 марта.

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"Мы рады, что теперь получены все необходимые разрешения для немецкого участка трубопровода длиной 85 километров", - заявил менеджер компании Йенс Ланге (Jens Lange), отвечающий за получение разрешений. В конце января горное управление немецкого города Штральзунд  выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах ФРГ и в сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

"В России согласование идет по плану"

В других участвующих в проекте странах - России, Финляндии, Швеции и Дании - этот процесс также проходит в соответствии с графиком, указывает компания. Ожидается, что следующие необходимые разрешения будут получены в ближайшие месяцы, что позволит начать строительство, как запланировано, в 2018 году.

Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является "Газпром", намерена завершить строительство к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. Против проекта активно выступают страны Балтии, Польша и Украина, серьезные вопросы остаются и у Еврокомиссии.

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    Автор: Андрей Гурков


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