Dicas de turismo em Heidelberg

Localizada no norte do estado de Baden-Württemberg, Heidelberg ficou conhecida por seu centro histórico pitoresco e pelas ruínas românticas do Heildelberger Schloss (Castelo de Heidelberg).

Com mais de 160 mil habitantes, a cidade também abriga não somente uma das melhores, mas também a mais antiga universidade do país, fundada há mais de 630 anos. Ali estudaram e lecionaram dezenas de vencedores do Prêmio Nobel.

Há séculos, a presença universitária marca a cidade, que hoje também é um centro científico e de serviços, principalmente no setor de turismo que cresce a cada ano. Em 2017, por exemplo, foram registrados quase 1,5 milhão de pernoites.

Leia também: Roteiro de três dias em Heidelberg

E não sem motivos: a cidade foi largamente poupada da destruição na Segunda Guerra Mundial, e sua localização no Vale do Neckarlhe garante uma paisagem natural idílica, ideal para quem quer passear e descansar.

Dez razões para amar Heidelberg Panorama inspirador A ponte, o centro histórico, o castelo – esse panorama fascinou poetas, pintores e filósofos. Já o grande Johann Wolfgang Goethe escreveu há mais de 200 anos: "A cidade, com sua localização e todo seu entorno é, pode-se dizer, algo perfeito."

Dez razões para amar Heidelberg Ponte antiga A ponte antiga é um dos símbolos da cidade. Já em 1284 havia neste local sobre o rio Neckar uma ponte de madeira, mas que era regularmente destruída pelas enchentes. Apenas em 1788 foi construída a ponte de pedras, ligando o centro histórico às margens do rio, do outro lado.

Dez razões para amar Heidelberg Ruínas famosas Sobre o centro histórico se elevam as ruínas do castelo destruído no século 17 por tropas francesas. Justamente esta aura mista de pompa e finitude dá charme ao lugar até hoje.

Dez razões para amar Heidelberg Cenários românticos O castelo de Heidelberg é indiscutivelmente a principal atração da cidade. Alguns salões restaurados durante a reforma feita no século 19 podem ser visitados. Mas também as ruínas são uma atração interessante para os milhões de turistas do mundo todo.

Dez razões para amar Heidelberg Centro histórico A planta do centro histórico remonta à Idade Média, e a maioria das fachadas ainda é da era barroca. Há muitos pequenos cafés, restaurantes e lojas voltadas para o turismo. Especialmente os visitantes dos Estados Unidos e do Japão amam esta cidade de contos de fadas.

Dez razões para amar Heidelberg Digníssima universidade "Sempre aberta" é o lema da Universidade de Heidelberg, fundada em 1386 e, portanto, a mais antiga da Alemanha. Hegel, Bunsen, Habermas – filósofos e cientistas famosos se formaram aqui. E alguns estudantes nem sempre eram bem comportados...

Dez razões para amar Heidelberg Cadeia para estudantes "Distúrbios noturnos" causados por universitários bêbados ou brigões davam até quatro semanas de detenção. A peculiaridade é que eles podiam assistir às aulas, mas depois tinham que retornar à "cadeia para estudantes", onde muitos deixavam suas marcas.

Dez razões para amar Heidelberg Cidade da leitura Grandes pensadores escreveram poesias e livros inteiros sobre Heidelberg. Goethe, Eichendorff, Hölderlin, Jean Paul, Mark Twain: todos estiveram aqui. E ainda hoje a cidade se destaca pelos seus escritores. O ponto alto é o festival de literatura, que acontece todos os anos. Por isso, desde 2014, Heidelberg é considerada pela Unesco a Cidade da Literatura na Alemanha.

Dez razões para amar Heidelberg Atração na ponte Já no século 15 se falava de um macaco na antiga ponte de Heidelberg. A figura de bronze colocada ali em 1979 logo virou atração turística. Dizem que quem toca na figura algum dia voltará à cidade.

Dez razões para amar Heidelberg Show de luzes O show de fogos sobre o castelo em meados do ano atrai milhares de visitantes. Munidas de cobertores e lanches, já várias horas antes do começo do espetáculo, as pessoas ocupam os gramados ao longo do rio para garantir a melhor vista ao espetáculo. E quando, à noite, o castelo é iluminado pelas luzes coloridas dos fogos de artifício, a cidade faz jus à imagem de destino favorito dos românticos. Autoria: Kerstin Schmidt (rw)



A história milenar da cidade remonta aos celtas e aos romanos, mas foi durante a Idade Média que Heidelberg ganhou importância ao se tornar residência dos príncipes-eleitores do Palatino (o príncipe-eleitor era membro do colégio eleitoral do Sacro Império Romano-Germânico, podendo eleger o imperador).

A esses príncipes se deve a principal atração turística da cidade: as famosas ruínas do Castelo de Heidelberg (Heidelberger Schloss).Situado na colina Königsstuhl, ele foi construído por volta de 1.400 como residência real pelo príncipe-eleitor Ruprecht 3°. Ao longo dos séculos, foi ampliado, tornando-se um dos conjuntos renascentistas mais belos da Alemanha. No final do século 17, o castelo foi destruído pelos franceses quando ocuparam a região do Palatinado.

O castelo foi reconstruído em parte no final do século 19, mas o romantismo e os muitos nomes famosos que passaram por Heidelberg já haviam lhe garantido a fama, que só cresceu com o passar dos anos.

Uma prova disso é o Caminho dos Filósofos (Philosophenweg), uma das principais atrações da cidade e que deve o seu nome ao fato de poetas como Goethe e Hölderlin terem por ali passeado e se inspirado diante de tanta beleza.

Após a Segunda Guerra, a cidade intacta atraiu milhares de pessoas, registrando um forte aumento populacional. Até 2013, Heidelberg abrigou o Quartel-General do Exército Americano na Europa. A presença dos americanos também ajudou a divulgar o nome da cidade pelo mundo.

Caminho dos Filósofos proporciona uma das mais belas vistas da cidade

Melhor época para visitar

Os meses mais quentes, de abril a setembro, são certamente o melhor período para conhecer a pitoresca cidade do Vale do Neckar. Além dos passeios, cafés e restaurantes ao ar livre, é a época em que se pode apreciar a beleza da paisagem ao longo do rio, especialmente a partir de um navio. É também nessa época que acontecem eventos como a festa de fogos de artifício (Schlossbeleuchtung) no Castelo de Heidelberg.

Julho é o mês mais quente, com temperatura média em torno dos 20°C, enquanto janeiro é o mais frio, com média em torno de 1°C. Junho é quando mais chove, e fevereiro é o mês com menos precipitações. Com seu cenário medieval, Heidelberg é bastante visitada no período natalino.

Onde se hospedar

O centro histórico de Heidelberg oferece acomodações para todos os bolsos, de pensões a hotéis nobres e tradicionais. Afinal, o turismo é uma das principais atividades econômicas da cidade.

Assistir ao vídeo 03:31 Compartilhar Cuidado para não se apaixonar por Heidelberg Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente http://p.dw.com/p/1HQ4R Cuidado para não se apaixonar por Heidelberg

Os primeiros albergues se instalaram nas imediações da Alte Brücke (Ponte Velha), pois era por ali que se entrava no Portão da Cidade (Stadttor). Ainda hoje se podem encontrar hotéis tradicionais naquela área. Na região próxima à Estação Central, há também alguns bons hotéis, com preços um pouco mais acessíveis.

O Autódromo de Hockenheim se situa a poucos quilômetros de Heidelberg. Assim, em época de Grand Prix de Fórmula 1, em julho, ou do campeonatos alemão DTM, no início de maio e meados de outubro, é bom reservar com antecedência.

É bom lembrar que, devido à proximidade dos bares, clubes e restaurantes, o centro histórico pode ser bastante movimentado. E para os mais jovens ou quem quer economizar, ficar no Jugendherberge (albergue da juventude) é uma boa opção.

Ao redor de Heidelberg há também diversos locais de camping. No estacionamento Messeplatz, no bairro de Kirchheim, é possível estacionar de graça o motorhome. De lá, várias linhas de ônibus levam ao centro da cidade.

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram