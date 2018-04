Brasil: Lula da Silva já está na prisão para cumprir pena de 12 anos

Segundo o portal de notícias da Globo, G1, o avião que transportava o ex-chefe de Estado brasileiro aterrou no aeroporto Afonso Pena em Curitiba às 22h01 de sábado (hora local). Lula da Silva seguiu depois de helicóptero para as instalações da Polícia Federal naquela cidade.

Lula da Silva ficará preso numa "sala especial de 15 metros quadrados, no 1.º andar do prédio" da Polícia Federal (PF), "com cama, mesa e casa de banho", tendo sido autorizada a instalação de televisão, informa o mesmo 'site'.

A agência espanhola EFE noticia que centenas de cidadãos, a favor e contra a prisão de Lula da Silva, estavam no local, mas separados por numa distância de cerca de 30 metros. A PF foi obrigada a usar gás lacrimogéneo contra apoiantes que protestavam junto às instalações no momento em que aterrou o helicóptero que transportava Lula da Silva. Pelo menos nove pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança e um polícia.

Entretanto, um juiz brasileiro proibiu protestos e acampamentos nas imediações da sede da PF em Curitiba. Segundo fontes oficiais, a decisão foi tomada pelo juiz Ernani Mendes Silva Filho, após constatar a "concentração de pessoas e movimentos que podem causar perturbações aos residentes" e causar problemas à segurança.

Centenas de apoiantes de Lula da Silva protestaram contra a sua detenção nas imediações da sede da Polícia Federal em Curitiba, para onde o antigo de chefe de Estado foi levado na noite de sábado

Na madrugada de quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou um 'habeas corpus' apresentado pela defesa de Lula da Silva, que visava evitar a sua prisão antes de se esgotarem os recursos na Justiça. Na sequência da decisão do STF, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula da Silva e deu como prazo a tarde de sexta-feira (06.04) para o ex-Presidente brasileiro se apresentar voluntariamente às autoridades na cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, sul do Brasil.

Um dia depois do prazo

No sábado, quase 26 horas depois do prazo dado pelo magistrado, Lula da Silva saiu a pé, rodeado de seguranças, do Sindicato dos Metalúrgicos onde se encontrava desde quinta-feira (05.04), em São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, para se entregar à PF.

Poucos minutos passados das 18h30 (hora local), terminado o prazo de meia hora que lhe foi dado pela PF para abandonar o edifício, e após uma primeira tentativa de saída impedida pelos seus apoiantes que cercavam o local, Lula da Silva saiu entrou num veículo da PF que o aguardava nas imediações. Foi conduzido para a sede daquelas autoridades em São Paulo e depois levado de helicóptero para o aeroporto de Congonhas, onde embarcou para o Paraná.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 anos, foi o 35.º Presidente do Brasil (2003-2011) e é o primeiro ex-chefe de Estado condenado por um crime comum. O ex-Presidente declarou-se sempre inocente e, em março, considerou mesmo que a sua prisão era "a maior barbárie" jurídica na história do Brasil, porque seria o "primeiro preso político do país no século XXI".

O ex-Presidente brasileiro foi condenado pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais em duas instâncias da Justiça num processo da Operação Lava Jato em que foi acusado de receber um apartamento de luxo da construtora OAS em troca de favorecer os contratos da empresa com a estatal brasileira Petrobras.