Grecia: el flujo de refugiados inunda el río Evros | Europa | DW | 26.03.2018

A lo largo del borde noreste de Grecia, el elusivo pantanal de un río marca la frontera del país con Turquía. Sus interminables franjas de dunas de arena, pantanos y cañaverales lo han convertido en un atractivo cruce para refugiados. De hecho, desde que la Unión Europea (UE) y Turquía llegaron a un acuerdo que ayudó a taponar el Mar Egeo –la ruta de migración más popular al continente– el río Evros, de casi 200 kilómetros de longitud, ha visto un creciente flujo de refugiados.

No está claro cuántos cruzan. Pero solo el año pasado, funcionarios de Frontex, la agencia de la frontera de la UE, dijeron que interceptaron 5.500 cruces ilegales, un significativo aumento del 80 por ciento en comparación con el año anterior. Durante ese mismo período, las autoridades turcas, por su parte, dijeron a las Naciones Unidas que interceptaron a casi 21.000 personas, más del triple de las cifras reportadas el año anterior.

Cadáveres en el río Evros

Cualquiera que sea el número, los expertos advierten que los cruces aparentemente fáciles se están volviendo peligrosos. Cada vez se encuentran más cadáveres, lo que ha manteniendo abarrotadas las morgues locales en la ciudad de Alexandroupolis. Mientras que miles de guardias fronterizos patrullan el río, los cazadores y los pescadores locales suelen ser los primeros en encontrar los cuerpos. "No es uno, dos o cinco", dice Nikos Xanthopoulos, un pescador local. "He perdido la cuenta de los cadáveres que he visto flotando río abajo", agregó.

El pescador Nikos Xanthopoulos (derecha) encuentra regularmente cuerpos de personas que murieron tratando de cruzar desde Turquía a Grecia.

A veces, dijo a DW –mientras toma un sorbo de raki en su cabaña de pesca junto al Evros–, encuentra cuerpos enganchados en ramas o cañas en el río. "Los arrastro a los bancos y luego llamo a la Policía para que los recoja", dice. "Muchos de ellos están en condiciones horribles".

Pero incluso para aquellos que logran cruzar, la perspectiva de una muerte brutal no es menor. El año pasado, lugareños dicen haber encontrado docenas de cuerpos en cabañas de cazadores medio comidos por perros salvajes y otros animales. Mojados, con frío, cansados y perdidos, otras víctimas son atropelladas por trenes; sus cuerpos se encontraron a lo largo de las vías del tren cercanas.

Las imágenes proporcionadas por Pavlos Pavlidis, forense estatal de la región, muestran a una de las víctimas más recientes, un joven horriblemente descompuesto y casi momificado. Sus manos están cubiertas de sangre, su rostro se había vuelto negro y sus cuencas de los ojos parecían vacías. Al ser indagado sobre qué pudo haber pasado con sus ojos, el doctor Pavlidis dijo que pájaros se los habían comido. El joven, supuestamente un refugiado sirio, murió de hipotermia.

Refugiados que mueren tratando de cruzar la frontera hacia Grecia a veces terminan en fosas comunes.

Días después, pescadores de la zona sacaron los cuerpos de una madre y sus dos niños pequeños, entre un grupo de ocho personas que intentaron cruzar el río en una balsa endeble.

Sirios y turcos huyen de sus países

Las autoridades dicen que la mayoría de las víctimas son sirios. Pero los ciudadanos turcos, quienes huyen del Gobierno del presidente Tayyip Recep Erdogan, ahora representan la segunda nacionalidad más alta que realiza estos cruces. Los documentos encontrados en la madre y sus niños pequeños mostraron que la familia era turca.

El forense Pavlos Pavlidis hace todo lo posible para garantizar que los refugiados hallados muertos en la frontera griega sean tratados con respeto.

No obstante, la mayoría de las identidades de las víctimas siguen siendo desconocidas. Sus pertenencias personales son almacenadas en bolsas Ziploc pequeñas, metidas en una caja de zapatos en la morgue local en Alexandroupolis. Con la ayuda, en parte, de la Cruz Roja, el doctor Pavlidis busca armar una base de datos para ayudar a identificar a las víctimas y devolver a los migrantes a sus familias. "Es muy importante para mí dar los cuerpos a los familiares", dice. "Es respeto. Es respeto por los muertos. Es respeto por los familiares".

Autor: Anthee Carassava (FEW/DZC)

